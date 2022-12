Guinness World Records partage une vieille photo de “l’homme le plus grand qui ait jamais vécu”

Une photo de Robert Wadlow, reconnu comme l’homme le plus grand de tous les temps, a fait le tour d’Internet. La photo de Wadlow, également connu sous le nom de “Le Géant de l’Illinois”, a été publiée par la page Twitter History in Color. La page Twitter officielle du Guinness World Record a retweeté la photo et a écrit : “Une photo incroyable de l’homme le plus grand qui ait jamais vécu.” La photo daterait de 1935. Selon le site Web Guinness World Records, Wadlow détient le record de l’homme le plus grand depuis 1955.

Wadlow a mesuré un incroyable 2,72 m (8 pi 11,1 po) lors de sa dernière mesure le 27 juin 1940, selon le site Web Guinness World Records. Wadlow est né le 22 février 1918 de deux parents de taille moyenne. À l’âge de cinq ans, il avait atteint une taille de 5 pieds 4 pouces et portait déjà des vêtements destinés aux adolescents.

Wadlow avait une condition médicale qui a entraîné l’hyperplasie de sa glande pituitaire. En conséquence, le niveau d’hormone de croissance humaine était excessivement élevé, ce qui a conduit à sa taille extraordinaire. Robert a ensuite commencé à développer plusieurs problèmes de santé qui se sont aggravés à mesure qu’il vieillissait et grandissait. Mais en tant que jeune garçon, il s’efforçait de participer aux mêmes activités que ses amis. Il a dû compter sur des orthèses pour les jambes et une canne alors qu’il commençait à avoir des difficultés à se déplacer.

Les utilisateurs de Twitter ont été surpris par l’homme le plus grand. Un utilisateur a écrit: “Wow incroyable et il avait l’air si gentil.”

Un autre utilisateur a commenté: “Wadlow n’est pas dans la catégorie” Je ne sors qu’avec des gars dont la taille commence par un 6″.

Robert Wadlow est décédé le 15 juillet 1940, à l’âge de 22 ans, dans un hôtel de Manistee, Michigan , des suites d’un appareil orthopédique mal ajusté qui avait développé une ampoule bactérienne sur sa cheville droite une semaine auparavant.

En 1986, le résident le plus connu de l’Illinois, Robert Wadlow, a été honoré d’une statue grandeur nature sur College Avenue, devant le musée d’histoire et d’art d’Alton.

