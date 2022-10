Guinness World Records déclare officiellement lundi comme “le pire jour de la semaine”

Guinness World Records a officiellement déclaré lundi le pire jour de la semaine. Quiconque a dû travailler, étudier ou faire quoi que ce soit dans un cadre institutionnel connaît la désolation absolue qu’apporte la perspective d’un lundi. Après le déménagement de Guinness World Records, tout cela ne sera plus lissé dans un paquet insipide de «blues du lundi». C’est réel maintenant. Entrer dans lundi signifie que vous entrez dans le pire jour de la semaine officiellement déclaré et universellement accepté. Maintenant, vous pourriez blâmer votre mauvaise humeur générale parce que c’est lundi. Ce ne serait une préoccupation que pendant les six jours restants de la semaine.

“Nous donnons officiellement lundi le record du pire jour de la semaine”, a tweeté hier Guinness World Records et Twitter se sent enfin vu. “Ça vous a pris assez de temps”, a commenté un utilisateur de Twitter. “IKR”, a tweeté Guinness World Records. « Et mercredi ? Cela semble bizarre », a tweeté le populaire YouTuber MrBeast. “Trois syllabes, c’est trop”, a répondu Guinness World Records.

on donne officiellement lundi le record du pire jour de la semaine – Records du monde Guinness (@GWR) 17 octobre 2022

Ça t’a pris assez de temps pour donner ce record🙃 https://t.co/uOEbrAyfoO — DarkAngelProductions (Commissions Voix Ouvertes !!!) (@ darkngel319) 17 octobre 2022

Alors, comment pouvons-nous l’améliorer?

Nous avons besoin d’actions !

Peut-être l’annuler ? https://t.co/ryYFZn5BB3 – Dee (@renua_lydia) 17 octobre 2022

Trois syllabes c’est trop – Records du monde Guinness (@GWR) 17 octobre 2022

intelligent – Records du monde Guinness (@GWR) 17 octobre 2022

Ikr – Records du monde Guinness (@GWR) 17 octobre 2022

Le Guinness Book of Records, maintenant connu sous le nom de Guinness World Records, s’est vendu à plus de 143 millions d’exemplaires, est réparti dans 100 pays et est publié dans au moins 22 langues. Le 27 août marque le jour où le livre annuel a été publié pour la première fois, en 1955. L’inspiration derrière le livre remonte à Sir Hugh Beaver, qui, en novembre 1951, partit en voyage de chasse avec ses camarades. Il a essayé de tirer sur un pluvier doré mais a raté. Après l’échec, Beaver et ses amis ont commencé à discuter pour savoir si le pluvier doré était le gibier à plumes le plus rapide d’Europe.

Dans le feu du débat, ils ont commencé à creuser sur l’authenticité du fait dans divers livres mais n’ont pas pu trouver le bon. Suite à cet incident, Beaver a pensé à publier un livre des records pour les pubs en Grande-Bretagne afin de régler les dissensions amicales comme celle que lui et ses compagnons ont affrontée.

