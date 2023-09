Guinness World Records : Astronautes, jongleurs et peluches : qui figure dans le livre pour 2024 ? | Actualités décalées

De nombreuses personnes ont, à un moment donné, réfléchi à la manière dont elles pourraient vouloir écrire l’histoire.

Ils voudront peut-être se lancer en politique pour changer le monde, créer une organisation caritative pour aider les autres ou atteindre le summum du sport de leur choix.

Ou bien ils pourraient décider de faire pousser le plus grand afro du monde ou de faire le plus grand nombre de sauts debout sur le dos d’un cheval.

Quoi qu’il en soit, il y a de la place pour tout le monde dans ce monde, et rien ne le prouve comme le livre Guinness des records.

Nous examinons ici certains des exploits les plus impressionnants qui apparaîtront dans l’édition 2024.

Retournement incroyable

Mia Peterson, 16 ans, de Californie, a battu le record du plus grand nombre de personnes « renversées par un barani » depuis un quarter pipe en patins à roulettes.

Elle a réussi à dépasser les 12 personnes avant d’entrer dans le livre des records.

Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas au courant de leurs acrobaties, un barani flip est une manœuvre aérienne composée d’un retournement avant et d’un virage à 180 degrés.

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Jongler avec son chemin vers le sommet

Simeon Graham, 15 ans, est un autre adolescent qui se protège des ennuis en poursuivant des records du monde.

L’adolescent de Birmingham a en fait battu trois records, réussissant à réaliser le plus grand nombre de attrapés en jonglant en une minute avec cinq, six et sept objets.

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Insupportable!

Quel est le bon âge pour arrêter de collectionner les ours en peluche ? Certains pourraient dire que vous êtes au début de l’adolescence ou au milieu de l’adolescence.

Essayez de dire cela à Nicolas Cherrywood, des États-Unis, qui, à la fin de la vingtaine, possède la plus grande collection de Care Bears au monde.

Ses 1 234 compagnons câlins valent plus de 100 000 £.

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Quelqu’un a-t-il besoin d’un afro-disiaque ?

Amir Menendez n’a que 14 ans, mais il a développé ce que le Guinness World Records considère comme le plus grand afro du monde pour un homme.

Son impressionnante chevelure mesure 19,67 cm de haut (7,74 pouces), 24,83 cm de large (9,77 pouces) et a une circonférence de 226 cm (88 pouces).

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Le joker dans la meute

Non content de jouer au poker, au bridge ou au solitaire, le recordman chinois Tian Rui a utilisé la main qui lui a été distribuée pour construire le plus haut château de cartes du monde en une heure.

Son château de cartes de 27 étages mesurait 2,17 m (7 pieds 4 pouces).

M. Rui a également battu le record du plus haut château de cartes construit en 12 heures (photo ci-dessous) – qui comptait un total de 50 étages et une hauteur d’un peu plus de 11 pieds (3,37 m).

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





J’ai une idée?

Grace Good, des États-Unis, détient le record du plus grand nombre de cerceaux de feu lancés simultanément – ​​avec pas moins de huit.

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Besoin d’un peu d’espace

Les Émirats arabes unis ont accueilli le plus grand rassemblement jamais organisé de personnes déguisées en astronautes – avec 940 personnes faisant un pas de géant dans le livre des records.

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Le faire pour le plaisir

Ne plaisantez pas avec Ginny MacColl, des États-Unis, qui, à 73 ans, est la plus ancienne « athlète ninja » de compétition au monde.

Mme MacColl est apparue dans la série 2023 American Ninja Warrior – où les concurrents s’attaquent à des parcours d’obstacles dans diverses villes américaines.

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Donnez-nous un bœuf

Tommy, un Suisse Brun de 13 ans de race pure, est le bœuf le plus grand du monde avec 1,87 m (6 pieds 1 pouce).

Un bœuf est un animal qui naît comme un veau et qui, s’il est laissé intact, devient un taureau. Cependant, s’il est castré, il devient un bœuf avant de devenir un bœuf.

Tommy est photographié ici avec son propriétaire bien-aimé Fred Balawender.

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Repousser les limites

Tom Enoch, atteint du syndrome de Down, détient 24 records du monde Guinness liés au fitness selon les classifications de déficience de la publication.

Son dernier en date est le record du plus grand nombre de burpees push-up en une minute – après en avoir réalisé 16.

L’exercice est une pompe suivie d’un saut en l’air.

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Monter haut

Amanda Staalsoe, du Danemark, a réalisé le plus grand nombre de sauts à cheval en 30 secondes – réussissant à en réaliser 13.

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Des cheveux impressionnants

Sidakdeep Chala, 15 ans, est entré dans le livre Guinness des records pour les cheveux les plus longs d’un adolescent.

Ses cheveux mesurent 4 pieds 3 pouces (130 cm).

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Fou de foot

Quiconque regarde la Premier League vous dira que l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a battu des records à gauche, à droite et au centre.

Mais la machine à buts norvégienne devra s’entraîner encore quelques heures s’il veut battre le record établi par Melody Donchet.

La maestro française a établi le record féminin du plus grand nombre de touches de ballon de football avec ses semelles en une minute – avec 227 touches.

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Battre des records avec des records

Dave Watson de Dunstable au Royaume-Uni possède la plus grande collection de singles numéro un – avec 1 258 têtes de liste.

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Aller à l’aveugle

Ryusei Ouchi du Japon a réalisé le plus grand nombre de ollies de skateboard en une minute, les yeux bandés.

Il a réussi à réaliser 33 sauts pour entrer dans le livre des records.

Image:

Crédit : Records du monde Guinness





Le Guinness World Records 2024 est en vente à partir du jeudi 14 septembre 2023.