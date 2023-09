Guimaraes s’engage sur un nouvel accord avec Newcastle avec clause de libération

Les rapports indiquent que Bruno Guimaraes et Newcastle United ont conclu un accord sur un nouvel accord avec une clause libératoire.

Depuis qu’il a rejoint le club en janvier 2022, Guimaraes a été tout simplement spectaculaire. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour devenir immédiatement un favori des fans et la force motrice derrière l’équipe à succès d’Eddie Howe.

Depuis qu’il a pris de l’importance en Premier League, le joueur de 25 ans a attiré une attention renouvelée de la part d’équipes comme Liverpool, Chelsea et Arsenal.

Bien que les Reds aient fait une offre ambitieuse et record de 122 millions de dollars pour Bruno, ils n’ont pas abouti, selon le journal espagnol AS. Plus tôt cette année, Chelsea était également lié au Brésilien.

Bruno Guimaraes prend une décision sur son avenir

De plus, après avoir recruté Sandro Tonali de l’AC Milan, qui est rapidement devenu l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif, les Magpies ont fait de la prolongation du contrat du Brésilien une priorité majeure.

En conséquence, Bruno Guimaraes aurait décidé de prolonger de cinq ans son contrat avec le club anglais. On dit qu’il se consacre à l’équipe revitalisée qui vient de revenir en UEFA Champions League cette semaine après 20 ans d’absence.

Il y a un problème – une clause libératoire

Fabrizio Romano affirme que les parties sont finalement parvenues à un accord après des mois de négociations contractuelles. Le journaliste italien affirme que Guimaraes a accepté de rester à St. James’ Park jusqu’en 2028, avec une clause libératoire de 122 millions de dollars.

Cela donnera probablement à Newcastle la tranquillité d’esprit de ne pas avoir à accepter une offre trop basse. En fait, quiconque surveille le marché saura qu’il s’agit d’un prix raisonnable pour un milieu de terrain de premier ordre.

Son contrat actuel avec le club court jusqu’à l’été 2026. Cependant, l’international brésilien souhaite de nouveaux termes après avoir fait forte impression depuis son arrivée. Ce nouveau contrat augmentera également son salaire.

Crédit photo : IMAGO & Sportimage