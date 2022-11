Guillermo Ochoa fustige les médias sur la couverture négative du Mexique

Le gardien mexicain Guillermo Ochoa a critiqué la couverture médiatique de l’équipe avant son match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Pologne mardi.

L’entraîneur-chef du Mexique, Gerardo “Tata” Martino, a fait face à une pression médiatique croissante avant le tournoi au Qatar, l’équipe ayant perdu quatre de ses neuf derniers matchs.

“C’est devenu un spectacle … nous ne parlons même plus du sport”, a déclaré Ochoa lors d’une conférence de presse lundi, ajoutant qu’il pensait qu’une grande partie des médias mexicains sur le football accordaient la priorité aux clics et à l’engagement sur les réseaux sociaux.

“Tout d’un coup, un titre dira une chose, puis vous regardez l’article et cela n’a rien à voir avec le titre.”

Ochoa a particulièrement visé les spéculations sur la forme physique de l’attaquant Raul Jimenez, qui s’est récemment remis d’une longue blessure à l’aine.

“C’est souvent injuste envers lui [Jimenez], car ils filment une vidéo de cinq secondes et ils disent qu’il ne va pas bien. Ils n’ont même pas les informations nécessaires pour rapporter ce qui s’est réellement passé. C’est triste”, a déclaré Ochoa.

Des tensions avec les médias ont également été observées lors de la conférence de presse de Martino. Le journaliste ESPN Rafael Ramos a échangé des coups verbaux avec l’entraîneur mexicain tout en débattant de “l’intensité” de l’équipe — se terminant finalement une fois qu’un représentant de la FIFA a saisi le microphone de Ramos.

“Si vous me demandez si l’équipe nationale mexicaine a manqué d’intensité l’année dernière, je vous dirais non et je n’ai pas d’autre réponse à vous donner, car vous pensez exactement à autre chose”, a déclaré Martino.

Ochoa a déploré le manque de questions sur le choc du Groupe C entre le Mexique et la Pologne, déclarant après 16 minutes de conférence de presse : “C’est la première question qu’on me pose sur les matchs auxquels nous allons jouer.”

Ochoa a ajouté : “Nous savons que dans un tournoi aussi court, commencer par trois points est fondamental. Ils [Poland] avoir une équipe et un roster avec des joueurs très talentueux, beaucoup de qualité, qui jouent dans des ligues fortes. Ils ne vont pas rendre le jeu facile.”

L’un des principaux objectifs de la sélection de l’équipe de Martino s’est concentré sur la place d’attaquant, Jimenez étant sous la pression des remplaçants Rogelio Funes Mori et Henry Martin.

Martino a déclaré qu’il avait déjà décidé qui il allait commencer, mais a refusé de révéler son plan.

“Je l’ai défini, mais comme toujours, je ne donne pas l’équipe. Je ne le ferai pas dans ce cas”, a déclaré Martino.

Le Mexique affrontera l’Argentine samedi et l’Arabie saoudite le 30 novembre lors de leurs derniers matches de phase de groupes. Si Le Tri se qualifier pour les huitièmes de finale, cela marquerait la huitième Coupe du monde consécutive dans laquelle ils l’ont fait, bien qu’ils aient été éliminés en huitièmes de finale à toutes ces occasions.