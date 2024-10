Guillermo Del Toro, Spike Lee et d’autres réalisateurs réagissent à Megalopolis

Celui de Francis Ford Coppola Mégalopole a recueilli des réactions de division dès sa première sur le circuit des festivals. Beaucoup donnaient déjà leurs impressions sur le fait que son ambition et sa passion ne parvenaient pas à concrétiser sa vision. C’est même devenu très tôt un argument marketing puisque le studio a tenté de devancer le mauvais bouche-à-oreille en donnant l’impression que le film était déjà en avance sur son temps. Cependant, ce stratagème marketing connaîtrait ensuite sa propre controverse lorsqu’il serait révélé que les citations critiques utilisées dans la bande-annonce (afin de montrer comment ses œuvres passées étaient soumises à leur propre examen) étaient en réalité manifestées. Le film est maintenant sorti et a eu une sortie désastreuse au box-office et même si une critique lui a attribué une note parfaite de cinq étoiles, elle vient de Coppola lui-même. ÉcranRant rapporte maintenant les réactions du film d’autres réalisateurs notables.

Spike Lee a déclaré : « Mon frère continue de m’étonner par son intrépidité, comme s’il allait faire ce qu’il doit faire pour y parvenir. En fin de compte. Spike Jonze réagirait en disant : «J’en ai toujours le sourire. Radical. Je n’ai jamais rien vu de pareil. Je me souviens en avoir entendu parler, mais je n’aurais jamais pu imaginer ce que cela allait devenir. Il y avait tellement de choses que j’aimais dans ce film, mais le ton était ce qui me mettait le plus sous la peau. C’était drôle, vivant et électrique et rendait le monde et les idées si vivants. Les performances que Francis a créées avec les acteurs et les détails du monde… J’ai éclaté de rire tout le temps. Le jeu, le surréalisme et la joie de créer. C’est incroyable qu’il y réfléchisse et y travaille aussi longtemps, mais cela ressemble toujours à aujourd’hui, à maintenant et au monde dans lequel nous nous trouvons et vers lequel nous nous dirigeons.

Guillermo Del Toro a été ravi du film et a déclaré : « Francis est toujours le même cinéaste audacieux, intrépide et inventif qu’il était dans la vingtaine. J’ai été balayé par la mégalopole ! » Et finalement, Steven Soderbergh a réagi : « OUAH! C’est peut-être la chose la plus folle jamais tournée sur le sol américain. Certainement l’un des actes d’imagination pure les plus soutenus que j’ai jamais vu. J’en ai rêvé toute la nuit, c’était inspirant ! »