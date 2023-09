Guillermo Del Toro s’inquiète de la « stupidité naturelle » plus que de l’intelligence artificielle – The USA Print

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/413318/413318_600x315.jpg

Le cinéaste Guillermo del Toro se dit plus préoccupé par la « stupidité naturelle » que par les risques que l’intelligence artificielle peut apporter, notamment lorsqu’il s’agit de créativité et de travail dans le domaine du divertissement. L’acteur oscarisé a récemment participé à un panel intitulé « Visionnaires » dans le cadre du Festival international du film de Toronto, où il a parlé de technologie, d’animation et des différences entre les superproductions animées et les autres productions.

Del Toro, habituellement célébré pour sa contribution exceptionnelle au cinéma, a participé à cette conversation pour apporter au public une nouvelle perspective sur l’impact de l’intelligence artificielle sur l’industrie cinématographique. Par conséquent, lorsqu’on lui a demandé s’il était inquiet de l’impact potentiel de cet outil, il a répondu que non et que ce qui l’inquiétait, c’était la stupidité des gens qui peuvent l’utiliser et ensuite dire qu’ils ont créé de « l’art ». Une grande partie du public est consciente que l’intelligence artificielle consiste à prendre des choses qui existent déjà et non à créer quelque chose à partir de zéro.

Une partie de la controverse générée par le débat sur l’intelligence artificielle vient du fait que les grands studios peuvent chercher n’importe quel moyen de réduire les coûts pour accomplir leur travail. On pense qu’à un moment donné, cet outil pourrait remplacer les gens dans leur travail, mais jusqu’à présent, rien de vraiment de bonne qualité ne nous a inquiétés, et c’est ce qu’il a dit. Guillermo del Toro lors de son panel (via Le journaliste hollywoodien).

Que pense Guillermo del Toro de l’intelligence artificielle ?

Les gens me demandent si je m’inquiète de l’intelligence artificielle, je réponds que je m’inquiète de la bêtise naturelle. C’est juste un outil, non ?

Le réalisateur mexicain, oscarisé pour La Forme de l’eau – 92% et Pinocchio de Guillermo del Toro – 96% ont déclaré qu’ils n’avaient aucun problème à ce que certains veuillent utiliser l’intelligence artificielle dans l’industrie cinématographique et ont plutôt insisté pour qu’ils le fassent, car ils sont convaincus qu’ils obtiendront des résultats de mauvaise qualité.

Si quelqu’un veut des films réalisés avec l’intelligence artificielle, qu’il les obtienne immédiatement. Je me fiche des gens qui veulent se sentir accomplis et faire des conneries rapidement. Sinon, pourquoi ne pas acheter une imprimante, imprimer la Joconde et dire que vous l’avez réalisée ?

Del Toro est également connu pour son soutien à l’animation en tant que média et non en tant que genre cinématographique, comme il le souligne souvent. Il a donc également abordé le sujet lors de sa participation au festival de Toronto, qui comprenait sa présence lors de la cérémonie d’ouverture pour présenter Le garçon et le héron – 100%, le film de Hayao Miyazaki qui était annoncé depuis longtemps comme son œuvre finale mais il a déjà été confirmé que le célèbre réalisateur a de nouvelles idées pour un autre film.

Il y vante la capacité de Miyazaki à injecter de l’animation dans sa propre vie car pour lui chaque production de ce cinéaste est autobiographique. Il a également déclaré qu’en Occident, l’animation est considérée comme un genre exclusivement destiné aux enfants, et non comme un médium destiné à la création et à l’art dans son état le plus pur. Il a ensuite assuré que certains des films les plus importants que nous a laissés le septième art sont des films d’animation.

L’animation peut également être un sujet compliqué en matière d’intelligence artificielle, car nombre de ces outils analysent constamment les informations existantes pour « produire » du contenu, et nous avons déjà vu comment le travail des illustrateurs peut être repris par eux et mélangé à celui des autres. pour générer les images que l’utilisateur recherche. Cependant, ces outils ne sont pas parfaits car ils regorgent d’erreurs très visibles pour l’utilisateur et il a été prouvé à maintes reprises que les résultats qu’ils fournissent sont sans vie. Même s’il est probable qu’un grand changement ne se produise pas encore, on a déjà découvert que des entreprises comme Netflix embauchent des personnes qui connaissent le sujet pour l’utiliser sûrement à l’avenir.

