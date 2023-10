Guillermo del Toro à propos du film Star Wars Jabba le Hutt abandonné

C’est vrai, nous avons presque eu un Jabba le Hutt autonome Guerres des étoiles film depuis Guillermo del Toro.

Dans une conversation avec Collisionneurdu Toro a confirmé le film que l’écrivain David Goyer a récemment taquiné dans l’actualité avec quelques allusions aux lettres (mais pas beaucoup d’autres détails) il s’agissait en effet de Seigneur du crime hutte. Guillermo del Toro a récemment fait le tour du monde avec un spécial 10 ans anniversaire projections de Pacific Rim et a expliqué à Collider pourquoi le film n’a pas abouti ainsi que quel serait le titre. «Nous avons eu l’ascension et la chute de Jabba le Hutt, donc j’étais super heureux. Nous faisions beaucoup de choses, et puis ce n’est pas ma propriété, ce n’est pas mon argent, et puis c’est l’un de ces 30 scénarios qui s’en va. Et maintenant, nous ajoutons cela aux films que nous aimerions recevoir de Del Toro. avec son Maison hantée.

Il a continué. «Parfois je suis amer, parfois non. Je me tourne toujours vers mon équipe et je dis : «Bonne pratique, les gars. Bonnes pratiques. Nous avons conçu un monde formidable. Nous avons conçu des choses géniales. Nous avons appris.’ On ne peut jamais être ingrat envers la vie. Quoi que la vie vous envoie, il y a quelque chose à en tirer. Donc, vous savez, je fais confiance à l’univers, c’est vrai. Quand quelque chose ne se produit pas, je dis : « Pourquoi ? J’essaie d’avoir un dialogue avec moi-même. « Pourquoi cela n’est-il pas arrivé? » Et plus vous nagez à contre-courant de l’univers, moins vous réalisez où vous allez.

Regardez l’interview dans la vidéo ci-dessous !

Êtes-vous déçu que nous n’ayons pas de version autonome Guerres des étoiles film d’origine sur Jabba ou soulagé que nous ne fassions pas un autre filmdans les centres plus d’événements dans Tatooine ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

