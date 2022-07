Guillaume ou Harry ? Qui est le membre le plus sexy de la famille royale britannique ?

Prince Harry ou Prince William ? Sur Twitter, le débat fait rage lorsqu’il s’agit de déterminer lequel des deux frères royaux est le plus attirant. Désormais, une étude a dressé un classement des membres les plus sexy de la famille royale britannique, selon les utilisateurs de Twitter. Et étonnamment, Kate Middleton ne fait même pas partie du top cinq !. Le charme des Britanniques opère évidemment sa magie sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les fans n’hésitent pas à partager leur amour — et leur désir — pour leurs célébrités préférées, sans oublier les membres de la famille royale britannique. En analysant près de 115 000 tweets contenant les mots « hot », « horny » et « sexy », une étude a déterminé les 10 membres de la famille royale britannique considérés comme les plus sexy par les utilisateurs de la plateforme.

Le prince William est en tête du classement avec 1 204 tweets au total. Son frère, le prince Harry arrive troisième, avec 1 126 tweets, légèrement devant sa femme, l’ancienne actrice Meghan Markle, avec 1 196 tweets.

Le couple controversé, qui a quitté le Royaume-Uni pour les États-Unis, est le couple le plus sexy, avec 2 322 tweets en commun, contre 2 005 tweets pour les futurs roi et reine d’Angleterre.

Kate Middleton n’arrive que septième, loin derrière sa belle-sœur, et est dépassée par Lady Amelia Windsor, la cousine des princes Harry et William. En effet, la jeune femme de 26 ans est l’un des mannequins les plus en vogue du moment.

Alors que Camilla Parker Bowles ne fait pas partie du classement, son mari, le prince Charles, fait flotter le drapeau des membres les plus âgés de la famille en prenant la dixième place du classement.

Top 10 des membres de la famille royale britannique les plus sexy, selon les utilisateurs de Twitter

(rang, nom, nombre de tweets)

1. Prince Guillaume – 1 204

2. Meghan Markle – 1 196

3. Prince Harry – 1 126

4. Mike Tindall – 1 003

5. Dame Amelia Windsor – 905

6. Princesse Béatrice – 901

7. Kate Middleton – 801

8. Zara Tindall – 598

9. Princesse Eugénie – 504

10. Prince Charles – 446

