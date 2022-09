SUITE au décès de la reine Elizabeth II, son fils aîné, le prince Charles, a désormais hérité du titre de roi.

Ayant précédemment détenu le titre de prince de Galles, son fils, William, est désormais le prochain en lice pour le titre.

Guillaume est-il le prince de Galles ?

La reine est décédée paisiblement à l’âge de 96 ans, le jeudi 8 septembre 2022.

Cela a marqué la fin de son règne de 70 ans – le plus long de tous les temps en Grande-Bretagne.

Les responsables royaux ont confirmé que son fils aîné, Charles, sera désormais connu sous le nom de roi Charles III, ayant détenu le titre de prince de Galles depuis 1948.

Son épouse Camilla deviendra Queen Consort, ce qui signifie que son fils le prince William et son épouse Kate Middleton hériteront également de nouveaux titres.

Le prince Charles a désormais hérité du titre de roi Charles III Crédit : PA

Le prince William, fils aîné du roi Charles, héritera très probablement du titre de prince de Galles.

Jusqu’à ce que le roi lui confère, ainsi qu’à son épouse Kate Middleton, les titres de prince et de princesse de Galles, les Royals seront temporairement connus sous le nom de duc et duchesse de Cornouailles et de Cambridge.

Qui a déjà été le prince de Galles ?

Il y a eu 22 membres de la famille royale qui détenaient le titre de prince de Galles.

CharlesIII

Désormais connu sous le nom de roi Charles III, le fils de feu la reine détenait le titre depuis le 26 juillet 1958.

Il a également détenu le titre de duc d’Édimbourg après le décès de son père, le prince Philip.

Maintenant qu’il est devenu roi, le titre de duc d’Édimbourg passera au plus jeune fils de Philip, le prince Edward.

Même s’il était prince de Galles, le roi Charles n’est pas réellement gallois.

Il est né à Buckingham Palace à Londres le 14 novembre 1948.

Edouard VIII

Le prince Édouard VIII a détenu le titre du 23 juin 1910 au 20 janvier 1936, avant de devenir roi.

Il a été le premier monarque à abdiquer après avoir épousé Wallis Simpson.

Cela a finalement conduit la reine Elizabeth II à monter sur le trône.

Sa relation avec Wallis aurait commencé en 1934, mais Edward l’a niée à son père, le roi George V.

Wallis était une femme divorcée, et une fois qu’Edward est devenu roi, l’Église d’Angleterre a estimé qu’il ne pouvait pas épouser Wallis à cause de ses mariages passés.

Les Britanniques ont également eu du mal à accepter une Américaine comme reine et donc deux mois plus tard, Edward a annoncé qu’il ne pouvait pas garder le trône à cause de son amour pour Wallis.

Son jeune frère et père de la reine Elizabeth, George VI, est devenu roi.

George V

George V a détenu le titre du 9 novembre 1901 au 6 mai 1910.

George a dirigé l’Angleterre et la monarchie à travers la guerre mondiale et la montée du communisme et du fascisme.

La famille royale à cette époque avait des liens avec la monarchie allemande et leur nom de famille était Saxe-Cobourg-Gotha.

Bien qu’il soit réticent à son poste, puisqu’il ne s’attendait jamais à devenir roi, George a apporté un changement majeur au nom des Royals, à une époque où la Grande-Bretagne se débattait tellement.

Il a changé le nom de famille en Windsor, d’après l’ancien château royal du Berkshire.

Il est mort trois ans avant la Seconde Guerre mondiale, en 1936, mais il a laissé un grand impact sur la société britannique.

Il rendait visite aux gens chez eux, il rendait visite à ceux qui étaient sur le front de la guerre, il mangeait de la nourriture rationnée comme le public pauvre et il n’achetait pas de vêtements neufs.

Albert VII

Albert VII détenait le titre du 8 décembre 1841 au 22 janvier 1901.

Il était le fils de la reine Victoria qui avait huit autres enfants.

Il épousa Alexandra de Danemark et devint le roi Édouard VII à la mort de sa mère.

Il est devenu le patron de l’hôpital Kind Edward VII, un hôpital privé situé à Marylebone, à Londres.

Il a été ouvert par deux sœurs, Agnès et Fanny Keyser pour soigner les officiers malades et blessés qui revenaient de la Seconde Guerre des Boers.

George IV

George IV était prince de Galles du 19 août 1762 au 29 janvier 1820.

Son règne a été terni par le scandale, surtout après avoir tenté de divorcer de sa femme Caroline de Brunswick.

C’était quelque chose qui à l’époque était considéré comme un scandale et ses tentatives ont échoué.

Il a présenté un projet de loi sur les peines et les peines qui priverait Caroline de son titre, de ses prérogatives, de ses droits, de ses privilèges et de ses exemptions de la reine consort de ce royaume.

Cela aurait également mis fin au mariage entre eux après que le projet de loi ait accusé Caroline d’adultère avec Bartolomeo Pergami qui était un “étranger de bas étage”.

Les autres membres de la famille royale qui détenaient le titre de prince de Galles étaient:

Édouard II (1er février 1301 au 8 juin 1307)

Édouard de Woodstock (12 mai 1343 au 8 juin 1376)

Richard II (20 novembre 1376 au 22 juin 1377)

Henri V (15 octobre 1399 au 20 mars 1413)

Édouard de Westminster (15 mars 1454 au 4 mai 1471)

Édouard V (26 juin 1471 au 9 avril 1483)

Édouard de Middleham (24 août 1483 au 9 avril 1484)

Arthur (29 novembre 1489 au 2 avril 1502)

Henri VIII (18 février 1504 au 21 avril 1509)

Henry Frederick (4 juin 1610 au 6 novembre 1612)

Charles Ier (4 novembre 1616 au 27 mars 1625)

Charles II (déclaré prince de Galles vers 16384-41 au 30 janvier 1649)

James Francis Edward Stuart (4 juillet 1688 au 11 décembre 1688)

George II (27 septembre 1714 au 11 juin 1727)

Frédéric (8 janvier 1729 au 20 mars 1751)

George III (20 avril 1751 au 25 octobre 1760)