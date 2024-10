Guilherme Vasconcelos, ancien combattant de l’UFC, est mort à 38 ans

L’artiste martial mixte connu sous le nom de « Bomba » est décédé, selon les membres de sa famille.

L’ancien combattant de l’UFC et du Bellator, Guilherme Vasconcelos, est mort à 38 ans. La nouvelle a fait surface pour la première fois via les publications Facebook de son oncle et de sa mère. La cause du décès n’a pas été révélée.

Vasconcelos a publié une histoire sur Instagram moins de 24 heures avant que la nouvelle de sa mort ne fasse surface. Le message montrait une photo de l’extérieur d’un gymnase Gracie Barra.

Vétéran de 16 combats professionnels de MMA, Vasconcelos est entré sur la scène internationale début 2014 en tant que membre de la distribution de « The Ultimate Fighter : Brazil, Season 3 ». Il est allé 1-1 dans la série télé-réalité mais a quand même été signé à l’UFC. Il a concouru une fois sous la bannière de la promotion à l’UFC 175 en juillet 2014, mais a perdu par décision unanime face à Luke Zachrich.

La seule défaite a conduit au départ de Vasconcelos de l’UFC. Après quatre autres combats sur la scène régionale, Vasconcelos signe avec Bellator. Il a combattu six fois sous la bannière et est allé 3-3. Son dernier combat a eu lieu au Bellator 229 en octobre 2019.

Vasconcelos a attiré non seulement les yeux des fans de MMA, mais aussi des adeptes des potins des célébrités pour sa relation avec la chanteuse nominée aux Grammy Awards Demi Lovato. Les deux hommes ont commencé à se fréquenter en 2016 et se sont finalement séparés en 2017.

De nombreux membres de la communauté MMA ont pleuré la perte de Vasconcelos sur les réseaux sociaux. Faites défiler ci-dessous pour voir certains des messages d’hommage.