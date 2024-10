Guilherme « Bomba », vétéran de l’UFC et du Bellator, est mort à 38 ans

Guilherme « Bomba » Vasconcelos, un vétéran de longue date du MMA avec des apparitions sous les bannières UFC et Bellator lors de 16 combats de MMA, est décédé à l’âge de 38 ans.

Les informations sur son décès ont été publiées pour la première fois par des amis sur les réseaux sociaux, notamment les entraîneurs de jiu-jitsu de longue date Cristiano Lazzarini et Vinicius « Draculino » Magalhaes. Des sources supplémentaires ont confirmé la nouvelle à MMA Fighting mardi.

La cause du décès n’a pas été révélée pour le moment.

« Bomba » a débuté sa carrière de MMA à Rio de Janeiro, au Brésil, avec une victoire au deuxième tour contre le vétéran Wendell Oliveira, et a rejoint l’équipe. TUF Brésil 3 lancé en 2014 après une victoire contre Elizeu Zaleski, les deux combattants qui ont finalement également atteint l’UFC.

Le natif du Minas Gerais est allé 1-1 dans l’émission de télé-réalité et a perdu son seul combat UFC par décision contre Luke Zachrich en juillet 2014, remportant quatre de ses cinq combats suivants pour signer un accord avec Bellator.

Vasconcelos, également connu en dehors de la bulle MMA pour avoir fréquenté Demi Lovato en 2017, a mis fin à sa carrière de MMA en 2019, remportant trois des six combats à l’intérieur de la cage du Bellator.

« De tous mes élèves, tu étais le plus courageux. » Lazzarini a posté sur les réseaux sociaux. « Intrépide, imbattable. Dans les moments de chaos, une machine. Dans les moments triviaux, un gentil garçon. Nous avions une machine qui contenait un peu de tout. Vos débuts en MMA, avec une victoire contre un homme qui en avait gagné 10 d’affilée et disputé 19 combats, ont été l’un des moments les plus heureux de ma vie dans ce sport. Incassable. Tant de voyages ensemble, tant de batailles. De la ceinture bleue à la ceinture noire, du premier au dernier combat de MMA. Mec, combien je t’aime. Incroyable. Repose en paix, mon frère.