Guilford Co. Animal Services suspend la consommation de chats après une épidémie de virus

Les services animaliers du comté de Guilford ont annoncé mercredi qu’ils suspendaient la consommation de chats en raison d’un virus observé chez les chatons. Les dirigeants du refuge affirment avoir récemment reçu deux chatons présentant des symptômes du virus de la panleucopénie féline (FPV). Mardi, les chatons ont été testés positifs au virus. Le FPV est plus fréquent chez les chatons et les chats non vaccinés. Le virus affaiblit le système immunitaire du chat, le rendant vulnérable à d’autres virus et bactéries. Le refuge affirme que les symptômes les plus courants du FPV comprennent les vomissements, la diarrhée, la fièvre, la dépression, la léthargie, des douleurs abdominales, le manque d’appétit et la déshydratation. dernières nouvelles intéressantes en cliquant iciLe virus peut se propager lorsque les chats ingèrent du matériel viral provenant d’autres chats. Cela peut se produire lorsqu’ils partagent le même espace de vie ou utilisent le même bac à litière.Dr. Melina Whitaker, vétérinaire en chef du Guilford County Animal Services, affirme que le virus n’est pas dangereux pour les humains mais peut être grave pour les chats. « Ce que nous constatons avec la panleucopénie, ce sont des vomissements et de la diarrhée », a-t-elle déclaré. « Parfois, les chatons meurent simplement à cause d’une panleucopénie féline. » Whitaker affirme que la plupart des 235 autres chats du refuge n’ont présenté aucun symptôme de FPV. Elle dit que quelques chatons ont présenté un symptôme mais ont été testés négatifs pour le virus. Cependant, le refuge affirme que les chats qui se trouvaient autour des chatons malades sont mis en quarantaine pendant 10 jours pour s’assurer qu’ils ne sont pas malades et pour contenir la propagation potentielle du virus. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles et de la météo en téléchargeant l’application WXII ici. Whitaker a déclaré que 28 chats étaient en quarantaine. Elle a également déclaré que la santé des chatons malades s’était considérablement dégradée, ce qui a conduit le refuge à les euthanasier. Le but de la quarantaine et de la pause d’admission est d’empêcher le virus de se propager autour du refuge. « Nous essayons toujours de maintenir les animaux en mouvement dans le refuge. , » dit-elle. « Nous essayons simplement de ne pas en prendre pour le reste de la semaine pour nous assurer que tout va bien et pour éviter une véritable épidémie. » Début mai, le refuge a été confronté à un autre virus. Ils ont déclaré avoir reçu plusieurs chiens infectés par le parvovirus. Whitaker affirme que faire face à ces maladies signifie que le refuge doit acheter des fournitures de sécurité supplémentaires. « Nous devons acheter plus d’EPI pour garantir notre protection et celle des autres animaux », a-t-elle déclaré. « Cela impose donc un petit fardeau financier au refuge. » Regarder : NOWCAST les journaux télévisés en streaming Jusqu’à présent, le refuge n’a eu aucun problème pour acheter les fournitures dont il a besoin. Cependant, les maladies ont plus qu’un simple impact financier. « Il est difficile pour le personnel de voir certains des animaux dont nous nous occupons tomber malades », a-t-elle déclaré. « Et surtout si nous devons les laisser partir. » En plus des maladies, les responsables du refuge affirment que le refuge est presque à pleine capacité. Mercredi, ils ont déclaré que le refuge avait un total de 445 animaux à sa charge. Lisa Lee, directrice adjointe du bien-être animal au GCAS, affirme que la population animale élevée peut contribuer à la propagation des maladies. amis. «En emmenant ces animaux chez vous et en les gardant en sécurité et en société, c’est le meilleur pour l’animal, le meilleur pour sa santé et sa sécurité», a-t-elle déclaré. Lee dit qu’il existe des dizaines de chats disponibles pour l’adoption et l’accueil. Whitaker dit les propriétaires de chats doivent s’assurer que leurs chatons ou chats ont reçu toutes leurs injections. Elle dit également que de nombreux chats adultes ont une immunité naturelle ou ont déjà été vaccinés. Si votre chat commence à présenter des symptômes de FPV, contactez votre vétérinaire. Pour en savoir plus sur le refuge pour animaux du comté de Guilford, cliquez ici. Pour découvrir comment aider un ami pelucheux à trouver sa maison « à fourrure », consultez la page Facebook WXII 12 Pets. NAVIGUER : Accueil | Météo | Regarder la télévision NOWCAST | Nouvelles locales | Nationale | Nouvelles que nous aimons | Histoires tendances

