Guilford Center Stage organisera des auditions ouvertes pour « Love Lost Diaries » | Divertissement

GUILFORD — Les auditions ouvertes pour la pièce de théâtre de Guilford Center Stage, “Love Lost Diaries”, se dérouleront en deux séances : le 10 février de 13 h à 16 h et le 12 février de 17 h à 20 h à l’étage du centre communautaire Broad Brook à Guilford. L’installation est entièrement accessible, avec un ascenseur menant à l’espace théâtre à l’étage.

“Love Lost Diaries” est l’œuvre de Marc Considine, dramaturge à Hardwick, dans le royaume du nord-est du Vermont. Il sera dirigé par Julie Holland, de Guilford, avec des représentations du 3 au 5 mai 2024.

Marc Considine enseigne à la Hazen Union High School à Hardwick. Il entraîne le Drama Club, un programme très ambitieux. C’est pour ses élèves comédiens que Considine a écrit cette pièce, qui a été l’entrée de l’ensemble dans un festival dramatique régional en 2012.

“Love Lost Diaries” est la 12e production de Guilford Center Stage. La réalisatrice Julie Holland est apparue en tant qu’actrice dans neuf des spectacles précédents et en a dirigé un autre. Elle décrit cette pièce, dont les personnages principaux sont trois lycéens : « ‘Love Lost Diaries’ est l’histoire douce-amère d’un mariage de toute une vie qui aurait pu être bien plus aimant qu’il ne l’était, si seulement les couples avaient communiqué leurs sentiments à chacun. autre.”

Holland poursuit : « Nous avons besoin d’acteurs qui peuvent passer pour des jeunes et ensuite se transformer en vieux. Il est également possible de lancer un duo mère/fille ou petite-fille et un duo père/fils ou petit-fils, alors amenez toute la famille ! Nous avons trois rôles masculins disponibles, âgés de 20 à 60 ans et plus ; trois rôles féminins chez les adolescentes âgés de 14 à 25 ans ; et deux rôles féminins supplémentaires âgés de 25 à 60 ans et plus.

Ceux qui pourraient être intéressés à travailler sur la production, autre que jouer, peuvent également assister à des auditions ou être en contact.

Des scripts seront fournis pour l’audition, mais ceux qui tentent l’expérience devraient se sentir libres et invités à préparer un monologue d’une minute pour montrer leurs talents d’acteur. Ceux qui ne peuvent assister à aucune des heures d’audition ou qui souhaitent plus d’informations, contactez Julie Holland à [email protected]

Le casting, une fois choisi, se réunira début mars, avec des répétitions débutant la troisième semaine du mois selon les dates de spectacle : vendredi et samedi 3 et 4 mai, à 19h30, et dimanche 5 à 14h. la saison se terminera avec une autre œuvre d’un dramaturge du Vermont fin octobre.

Le centre communautaire Broad Brook, l’ancienne grange hall, se trouve au 3940 Guilford Centre Road, à 6 km à l’ouest du Guilford Country Store. Pour en savoir plus, visitez facebook.com/GuilfordCenterStage.