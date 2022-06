Guilbeault vante la conservation dirigée par les Autochtones comme avenir

Tanya Ball a commencé sa carrière en tant que travailleuse sociale pour la Première nation Kaska Dene. Maintenant, elle dirige un programme de gardiens des terres, travaillant à surveiller et à protéger une vaste étendue de la nature sauvage du nord de la Colombie-Britannique.

Mais elle est toujours une assistante sociale, en quelque sorte.

« Les gardiens de la terre peuvent aider la terre à guérir », a-t-elle déclaré. “Et la terre peut aider les gardiens à guérir.”

Ball est à l’avant-garde de la nouvelle façon dont le Canada protège ses rivières, lacs, forêts, montagnes et plaines encore sains. Les gouvernements de la Couronne délimiteraient autrefois une zone jugée particulièrement pittoresque ou propice aux loisirs de plein air et l’appelleraient un parc.

Plus maintenant.

« Il n’y a pas d’avenir en matière de conservation où le gouvernement fédéral est impliqué (et) les peuples autochtones ne sont pas impliqués dès le départ », a déclaré le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault. “Ce modèle traditionnel appartient au passé.”

La conservation est maintenant quelque chose que les peuples autochtones dirigent au lieu de quelque chose qui leur est fait. La plupart des aires protégées au Canada sont maintenant proposées par des groupes autochtones, qui visent à s’occuper eux-mêmes de ces terres.

Il y a maintenant environ 80 aires protégées au Canada surveillées par les personnes à qui les terres appartenaient à l’origine. Certains sont désignés uniquement par la Première nation locale et certains font partie du réseau des parcs nationaux.

Mais d’autres – beaucoup plus – sont en route.

Le budget fédéral le plus récent prévoit des fonds pour au moins 27 autres aires protégées et de conservation autochtones. Ottawa vient de signer un protocole d’entente avec le gouvernement du Nunatsiavut au Labrador pour en élaborer un avec les deux parties impliquées dès le départ.

C’est la seule façon pour le Canada de tenir sa promesse internationale de protéger 30 % de sa masse terrestre, a déclaré Sandra Schwartz de la Société pour la nature et les parcs du Canada.

« Atteindre ces objectifs de protection pour le Canada est réaliste », a-t-elle déclaré. “Beaucoup de ces opportunités se trouvent sur des terres autochtones.”

La conservation autochtone découle de l’attachement culturel historique à la terre et du désir politique d’avoir une assise territoriale, a déclaré Val Courtois de l’Indigenous Leadership Initiative, qui participe au mouvement depuis des années.

« L’affirmation des droits au Canada a toujours porté sur cette relation au lieu. C’est juste une nouvelle façon de décrire cette responsabilité.

Les aires protégées et de conservation autochtones ont été créées dans le cadre de structures fédérales, provinciales et de bande et varient considérablement dans leur fonctionnement et leurs activités. Certaines ne respectent pas les normes internationales relatives aux aires de conservation et ne compteront pas dans l’objectif de 30 % du Canada.

Mais ils impliquent tous un certain niveau de cogestion autochtone, ils impliquent tous la planification de l’utilisation des terres et ils impliquent tous des gardiens – des membres des Premières Nations locales chargés et formés pour l’intendance des terres.

Ball a déclaré que son équipe de huit personnes prélève des échantillons d’eau, dresse des cartes, surveille la chasse, délimite les sites archéologiques, suit les impacts des visiteurs, surveille les mouvements des animaux, assiste les agents de conservation et dirige des projets de recherche.

« Ils sont très occupés », dit-elle.

Une chose qu’ils ne font pas, c’est d’ériger des clôtures. Les aires protégées autochtones ne sont pas censées empêcher quiconque d’entrer, a déclaré Courtois.

“Je tomberais de ma chaise si j’entendais parler d’un groupe autochtone qui dit” excluons tout le monde “”, a-t-elle déclaré. “Il peut y avoir de petites portions particulièrement sacrées, mais l’idée d’exclusion des personnes est à l’opposé de la façon dont nous comprenons ces lieux.”

Les décisions sur le développement local sont prises localement, a-t-elle déclaré.

Tara Shea de l’Association minière du Canada a déclaré que son groupe appuie généralement la protection des Autochtones – tant que le processus est transparent et que les tenures minières potentielles sont envisagées à l’avance.

“Nous croyons fermement que le développement minier et la conservation de la biodiversité peuvent aller de pair.”

Il y a des défis. Alors que le gouvernement fédéral a réservé plus de 300 millions de dollars depuis 2018 pour la conservation autochtone, Guilbeault reconnaît qu’une source de financement permanent pour de tels programmes est toujours recherchée.

« Nous ne faisons pas de programmes permanents. Le monde philanthropique a joué un rôle énorme dans la conservation et continuera de le faire. Nous nous félicitons de leur implication.

Ottawa, les Territoires du Nord-Ouest, les Premières Nations de la région et les Pew Charitable Trusts basés aux États-Unis négocient actuellement un moyen pour Pew Money de financer le programme de gardiens du parc national et de la zone protégée autochtone d’Edehzhie.

Un autre obstacle est le degré variable de soutien des gouvernements provinciaux, qui contrôlent la plupart des terres de la Couronne du Canada.

“Le niveau d’enthousiasme varie”, a déclaré Guilbeault, qui a refusé les détails. « Certains gouvernements provinciaux ne croient pas aux relations de gouvernement à gouvernement.

Courtois accepte.

« C’est difficile pour les provinces, dit-elle. “Ils ont l’habitude d’être dans le siège du conducteur.”

Ball croit que la conservation autochtone est importante pour tout le pays en tant qu’élément crucial de la réconciliation. Elle voit ce qui se passera si des membres de sa Première nation se rendent sur les terres qu’ils aident à nouveau à gérer.

« Parfois, les gens veulent sortir juste pour la journée. Je vois juste une différence chez les gens à la fin de la journée. Leur comportement change, leur humeur s’est améliorée », a déclaré Ball.

“Je pense que cela va vraiment aider avec les problèmes sociaux aussi.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 juin 2022.