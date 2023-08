Guilbeault rejette les appels de l’opposition à annuler le voyage climatique en Chine

Le ministre canadien de l’Environnement se rend aujourd’hui en Chine pour assister à des réunions diplomatiques avec un groupe international qui conseille Pékin sur le changement climatique – et il ignore les appels de l’opposition lui demandant de quitter le groupe et de dénoncer la Chine pour ses violations des droits de l’homme et son ingérence présumée dans les élections canadiennes.

Steven Guilbeault participe à l’assemblée générale annuelle du Conseil chinois pour la coopération internationale en matière d’environnement et de développement (CCICED), en compagnie de représentants des Nations Unies, du 28 au 30 août à Pékin.

Dans une entrevue avec CBC News avant son départ, Guilbeault ne s’est pas engagé à évoquer l’ingérence de la Chine dans la démocratie canadienne et son bilan en matière de droits de la personne lors de son voyage.

«Nous les affronterons lorsque nous devrons les affronter», a déclaré Guilbeault vendredi. « Mais nous coopérerons également sur des questions telles que le changement climatique et la nature. »

Le Canada a contribué à la création du CCCIED au début des années 1990 pour aider la Chine à relever ses défis environnementaux.

Le Parti conservateur du Canada demande à Guilbeault de démissionner immédiatement de son poste de vice-président exécutif de ce groupe et de réduire son financement.

« Les dirigeants du Canada ne devraient pas occuper de postes officiels au sein de groupes dirigés par des gouvernements étrangers », a déclaré le parti dans un communiqué aux médias.

« Si le ministre Guilbeault insiste pour se rendre à Pékin, il devrait dénoncer fermement et vocalement l’ingérence de Pékin dans la démocratie canadienne. »

Ottawa a réservé 16 millions de dollars pour le conseil de 2017 à 2026, selon le bureau de Guilbeault.

Il n’y a « pas de solution » sans la Chine, dit Guilbeault

Guilbeault a qualifié la position des conservateurs de « extrêmement hypocrite ». Il a déclaré que l’ancien ministre conservateur de l’Environnement, Peter Kent, un collègue de longue date de l’actuel chef du parti, Pierre Poilievre, occupait le même poste au sein du CCCIED et s’était rendu en Chine pour des réunions du conseil.

« Il n’y a pas de solution pour lutter contre le changement climatique sans impliquer tous les grands émetteurs du monde, et cela inclut certainement la Chine », a déclaré Guilbeault.

« Il n’y a pas de solution à la crise mondiale de la nature et de la biodiversité sans travailler avec des pays comme l’Inde, la Chine et le Brésil, et c’est exactement ce que je fais. »

Jonathan Pedneault, chef adjoint du Parti vert du Canada, affirme que le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault devrait reconsidérer son voyage en Chine. (Soumis par le Parti Vert du Canada)

Jonathan Pedneault, chef adjoint du Parti vert du Canada, a déclaré que c’est Guilbeault qui est hypocrite.

Pednault a souligné que la Chine achète près de 50 pour cent du charbon exporté par le Canada et a exhorté le ministre à cesser de vendre ce combustible fossile.

« Nous bénéficions du fait que la Chine soit un pollueur », a déclaré Pednault à CBC News.

« C’est un peu cynique que le ministre Guilbeault aille maintenant en Chine pour donner des leçons ou s’engager dans la diplomatie climatique à un moment où nous ne parvenons pas à atteindre nos propres objectifs de réduction des émissions. »

Guilbeault devrait donner suite à l’engagement que la Chine et d’autres pays ont pris en décembre dernier lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15) à Montréal pour protéger 30 pour cent des terres et de l’eau mondiales d’ici 2030, réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à un Fonds de 100 milliards de dollars pour aider les pays les plus pauvres à s’adapter au changement climatique.

Mais ces réunions ne devraient pas déboucher sur une avancée majeure.

Premier voyage d’un ministre canadien en Chine depuis 2019

Henri-Paul Normandin, un ancien diplomate qui a contribué à la création du CCCIED en 1992 sous l’ancien premier ministre conservateur Brian Mulroney, a qualifié le voyage de Guilbeault de pas en avant dans le réengagement de la Chine.

Il s’agit de la première visite d’un ministre canadien en Chine depuis 2019.

Normandin a déclaré que Guilbeault devrait saisir l’occasion d’aborder les questions sérieuses qui entravent les relations entre le Canada et la Chine en marge des discussions du Conseil.

« Si vous voulez dire la vérité au pouvoir en Chine, vous devez traiter avec les responsables du Parti communiste », a déclaré Normandin.

« Il n’y a aucun moyen de contourner ce problème. Sinon, restez simplement à la maison. »

Des voitures circulent sur une autoroute dans une région productrice de charbon à Yulin, dans la province du Shaanxi (nord-ouest de la Chine), le 24 avril 2023. (Ng Han Guan/AP)

Normandin a déclaré que le CCICED a été créé au début des années 1990, à une époque où la Chine était aux prises avec la pollution, les glissements de terrain et les inondations causés par la construction et l’érosion des terres.

La Chine s’est tournée vers le Canada pour obtenir des idées et des conseils politiques sur la gestion environnementale.

« C’était vraiment une initiative audacieuse en termes de collaboration entre la Chine et la communauté internationale », a déclaré Normandin.

« C’était l’époque où la confiance régnait entre la Chine et le Canada. Nous entretenions de bonnes relations basées sur le respect mutuel et la confiance. Bien sûr, il y avait certaines questions, comme les droits de l’homme, etc., mais il y avait un haut niveau de confiance. Bien sûr, ce n’est plus le cas aujourd’hui. »

Depuis lors, les relations se sont détériorées à cause de points chauds tels que la détention par la Chine des ressortissants canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig, des allégations plus récentes d’ingérence dans les élections fédérales canadiennes et le sombre bilan de Pékin en matière de droits de l’homme.

Li Shuo, conseiller politique principal de Greenpeace basé à Pékin, a déclaré que l’objectif principal du conseil devrait être de réduire la dépendance de la Chine au charbon, qui représente la part du lion des émissions de carbone du pays.

« La Chine est un acteur indispensable lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes d’émissions mondiales », a déclaré Shuo.

« Nous devons dialoguer avec la Chine. Le Conseil chinois constitue une bonne plateforme pour ce faire. »

La Chine reste la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre au monde.

L’Accord de Paris de 2016 a engagé les pays à œuvrer pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, mais la planète est sur le point de dépasser cet objectif.

Le monde s’est déjà réchauffé d’au moins 1,1°C et 1,3°C, provoquant une augmentation des incendies de forêt, des sécheresses et des inondations meurtrières.

Les catastrophes naturelles devraient s’aggraver à moins d’un changement radical de cap, selon le consensus scientifique sur le changement climatique.

Les engagements mondiaux en matière de climat ont placé le monde sur la bonne voie pour une augmentation des températures comprise entre 2,4°C et 2,6°C d’ici 2100, selon l’ONU.