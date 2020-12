Guido Goldman, un homme de la Renaissance qui a utilisé sa vaste richesse et son vaste réseau d’amitiés dans la politique et les arts, de Henry A. Kissinger à Harry Belafonte, pour aider à reconstruire les relations de l’Amérique avec l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, est décédé le 30 novembre à sa chez lui à Concord, Mass. Il avait 83 ans. Sa mort a été confirmée par Karl Kaiser, un ami proche et politologue à Harvard, où M. Goldman a étudié et avec lequel il est resté étroitement lié pendant des décennies. La cause était le cancer de la prostate. Les empreintes digitales de M. Goldman peuvent être trouvées sur de nombreuses institutions académiques et culturelles de premier plan reliant les États-Unis et l’Allemagne, du Center for European Studies à Harvard, qu’il a fondé avec ses mentors M. Kissinger et Stanley Hoffmann, au German Marshall Fonds, qu’il persuada Willy Brandt, le chancelier de l’Allemagne de l’Ouest, de le doter en 1972.

Mais plus que toute institution, la plus grande contribution de M. Goldman aux relations transatlantiques était lui-même: à tous égards, spirituel, généreux et cosmopolite dans son imposant cadre de six pieds, il était à l’aise parmi les présidents et les chanceliers, les leaders des droits civiques et les artistes – les relations sur lesquelles il s’est appuyé pour créer le type de liens de personne à personne essentiels à une courtoisie internationale durable. Lorsque la nouvelle ambassade des États-Unis a ouvert ses portes à Berlin en 2008, il a organisé un spectacle du Alvin Ailey American Dance Theatre, dont il était membre de longue date du conseil d’administration.

«Guido était un impresario, l’honnête courtier qui est resté à l’écart des projecteurs», a déclaré Josef Joffe, l’éditeur-rédacteur en chef du journal allemand Die Zeit. «Je ne peux penser à personne comme lui à notre époque, quand tu n’existes pas si tu n’es ni dans la presse ni devant la caméra. M. Goldman a hérité sa stature plus grande que nature de son père, Nahum Goldmann, une figure de proue du mouvement sioniste, et de sa mère, Alice (Gottschalk) Goldmann, peintre allemande et héritière d’une fortune construite sur des catalogues de vente par correspondance. – richesse qui a ensuite permis à M. Goldman de faire ses premières incursions dans la philanthropie universitaire. Il est né en Suisse, mais son père, craignant la longue portée du régime nazi, a déménagé la famille à New York en 1940. M. Goldman et son frère aîné, Michael, ont grandi dans un appartement spacieux de l’Upper West Side, où son les parents se sont mêlés aux leaders mondiaux, aux artistes et aux artistes. «Des gens comme Arthur Rubinstein ont joué du piano chez les Goldmann, et Eleanor Roosevelt est venue dîner», a déclaré Martin Klingst, l’auteur d’une prochaine biographie de M. Goldman, dans une interview téléphonique.