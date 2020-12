Sans prétention et sociable, avec une auto-dépréciation, M. Goldman a été une force dans les coulisses des relations euro-américaines pendant plus de cinq décennies, avec un accent particulier sur le maintien des liens entre l’Allemagne et les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. . Il a contribué à la construction du Harvard Center for European Studies, a fondé le Fonds Marshall allemand des États-Unis et est devenu connu sous le nom de « M. Allemagne de l’Amérique » lors de sa rencontre avec les chanceliers allemands de Willy Brandt à Angela Merkel.

«Il y a encore de nombreuses façons de se mal comprendre», a-t-il déclaré au site d’information allemand Spiegel Online en 2012, après quatre décennies en tant que président du German Marshall Fund, une organisation politique à Washington. Alors que les États-Unis ont peut-être tourné leur attention vers l’Amérique latine et l’Asie, il a déclaré: « Je n’arrête pas de rappeler aux gens qu’en tant que première puissance en Europe, l’Allemagne est toujours le partenaire le plus important des États-Unis ».

M. Goldman a émigré aux États-Unis en tant que jeune enfant et a fui l’Europe d’Hitler avec son frère aîné et ses parents, tous deux de vieux Berlinois. Sa mère, l’ancienne Alice Gottschalk, avait hérité d’une fortune de la vente par correspondance de sa famille; son père, Nahum Goldmann, était un membre fondateur du Congrès juif mondial et président de l’Organisation sioniste mondiale.

Leur appartement de Central Park West à Manhattan était décoré de peintures de Monet, Renoir et Picasso; visité par des dignitaires dont le financier Bernard Baruch, le chancelier allemand Konrad Adenauer et le pianiste Arthur Rubinstein; et pris en charge par une nounou barbadienne qui a ouvert les yeux de M. Goldman sur la discrimination anti-noire.

«Je suis privilégié, très privilégié», a-t-il déclaré plus tard le New York Times. «Je n’oublierai jamais ça. J’ai grandi avec un père qui envoyait son itinéraire toutes les six semaines. Mes colocataires pensaient que c’était bizarre. Je pensais que tout le monde connaissait Herbert Lehman, Eleanor Roosevelt et Dag Hammarskjold. «

Alors que son père a aidé à convaincre le gouvernement américain de soutenir la création d’Israël et a fait pression sur l’Allemagne de l’Ouest pour qu’elle paie des réparations après l’Holocauste, M. Goldman a d’abord poursuivi une carrière dans le milieu universitaire, puis s’est partiellement soutenu. en tant qu’investisseur immobilier et conseiller financier. À Harvard, il a reçu un doctorat en gouvernement et a écrit sa thèse sous la direction d’Henry Kissinger, qui est devenu un ami de toujours.

Lorsque Kissinger a rejoint le gouvernement Nixon où il a été conseiller à la sécurité nationale et plus tard secrétaire d’État, M. Goldman lui a donné deux tableaux pour son nouveau bureau, dont un Rothko. « Il semblait connaître toutes les personnes qui étaient importantes dans la politique allemande ou la vie intellectuelle allemande », a déclaré Kissinger lors d’un entretien téléphonique, mais « n’a jamais essayé d’influencer ou même de parler de décisions réelles devant moi. «

« Je ne pense pas qu’il ait jamais aspiré à faire de la politique », a ajouté Kissinger. «Parce que la politique concerne l’utilisation du pouvoir à un certain niveau, et cela ne l’intéressait pas. Ce qui l’intéressait, c’était l’acceptation de certaines de ces idées fondamentales: la tolérance, la liberté humaine. Il avait un certain élément de noblesse, un souci d’art et de littérature pour lui-même. «

M. Goldman a rejoint Kissinger lors du lancement du programme de recherche allemand de Harvard, qui grandir dedans le Centre d’études européennes Minda de Gunzburg. Travaillant en étroite collaboration avec le politologue Stanley Hoffmann, un autre mentor de Harvard, il est devenu le fondateur du centre en 1969.

Il a également enseigné à l’université en tant que maître de conférences dans le gouvernement et a aidé à éduquer plus de 75 millions de dollars pour l’école, en s’appuyant sur de nombreux liens dans la politique et l’art. Pour collecter 2 millions de dollars pour le programme d’études européennes de Harvard en 1971, il s’est adressé au secrétaire au Trésor ouest-allemand Alex Möller et a suggéré un cadeau en guise de remerciement pour l’aide américaine.

«Après avoir prononcé mon bref discours en allemand – parce qu’il ne parlait pas anglais – il a dit: ‘Je suis totalement d’accord avec vous, et nous le ferons, et vous nous aiderez à concevoir [the initiative] », A rappelé M. Goldman dans un 2019 Entretien avec Harvard. Le gouvernement allemand a finalement donné environ 1 million de dollars à l’université et 47 millions de dollars au nouveau German Marshall Fund, que Brandt a annoncé lors d’un discours d’ouverture en 1972 à Harvard.

Le fonds tire son nom du plan Marshall, une initiative d’aide à grande échelle pour l’Europe occidentale que le secrétaire d’État George C. Marshall a présentée exactement 25 ans plus tôt, également dans un discours prononcé à Harvard.

« Il y avait une générosité d’esprit qui a imprégné Guido », a déclaré Karen Donfried, Président du German Marshall Fund. M. Goldman a également travaillé avec des groupes tels que l’American Council on Germany et l’American Institute for Contemporary German Studies et a soutenu des organisations de défense des droits civiques telles que le Children’s Defence Fund, fondé par son amie Marian Wright Edelman.

Après que son frère, Michael, ait épousé une danseuse au Alvin Ailey American Dance Theatre, M. Goldman soutient également la compagnie de danse en faisant don d’un plancher à ressorts et en tant que vice-président du conseil d’administration. «Il ne s’agissait pas seulement de rédiger des chèques», a déclaré Judith Jamison, directrice artistique émérite de la société. «Il se souciait vraiment de la personne dans son ensemble», ont soutenu les danseurs en offrant de la physiothérapie et du logement après les tournées.

Dans le monde de l’art, M. Goldman était surtout connu pour sa collection de textiles ikat d’Asie centrale, ses tapisseries en soie aux couleurs vives et ses robes fabriquées principalement au XIXe siècle. Il a acheté son premier ikat pour 700 $ après l’avoir vu accroché dans une fenêtre de galerie sur Madison Avenue en 1975, et a continué à en acquérir des centaines.

« Je les ai vus comme des œuvres d’art merveilleusement audacieuses, colorées et individuelles qui m’ont ému de la même manière qu’un tableau de Kandinsky, Morris Louis ou Helen Frankenthaler, » M. Goldman a dit, qui a été largement reconnu pour avoir suscité un nouvel intérêt pour les textiles. Son ami Oscar de la Renta a inclus des dessins d’ikat dans ses collections de mode, et en 2005, M. Goldman a fait don de la majeure partie de sa collection à la Arthur M. Sackler Gallery à Washington.

Les textiles étaient délicats et sensibles à la lumière, et M. Goldman a dit qu’il se sentait une grande, voire écrasante, responsabilité de prendre soin des textiles. «Quand je me réincarne», a-t-il plaisanté dans une interview avec le Forward, «je veux faire des pièces et des timbres».

Guido Goldmann est né à Zurich le 4 novembre 1937. Le deuxième n de son nom de famille a été « accidentellement abandonné » lorsqu’il a immigré aux États-Unis, mais M. Goldman n’a jamais pris la peine de le remettre, a déclaré son biographe. Martin Klingst. .

M. Goldman a obtenu un diplôme summa cum laude de Harvard en 1959 et a obtenu son doctorat en 1969. Il a rédigé sa thèse sur l’industrie de Weimar et la politique étrangère, mais a averti plus tard le Times: «Je ne voudrais pas toujours vivre. seulement dans un monde. «

Son saut dans le monde a été accompli en partie en divertissant, en organisant de petits dîners où il faisait cuire de l’agneau ou du pain de viande épicé. Il a estimé une fois que lui et ses amis (il ne s’est jamais marié et ne laisse dans le deuil que son frère) servaient 1 000 «repas de personnes» chaque été dans sa maison du Maine.

Pour l’un de ses rassemblements les plus ambitieux, il a organisé la fête du 60e anniversaire de Kissinger à l’hôtel Pierre à Manhattan, où il a supervisé un dîner et une danse en cravate noire avec d’anciens responsables politiques Lady Bird Johnson, Gerald R. Ford et Helmut Schmidt.