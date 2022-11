Guides du Canada : les « brownies » seront renommés

Les Guides du Canada ont annoncé mardi que l’organisation renommait “Brownies”, car il dit que le nom a causé “un préjudice personnel” aux filles racialisées et que le changement reflétera ses objectifs d’autonomisation des filles.

“Nous avons entendu plusieurs membres et anciens membres dire que le nom Brownies leur avait causé un préjudice personnel, nous changeons donc le nom de cette branche pour éliminer davantage les obstacles à l’appartenance pour les filles et les femmes racialisées”, a déclaré Jill Zelmanovits, PDG de Girl Guides of Canada. , a déclaré dans un communiqué de presse.

Le changement de nom entrera en vigueur en septembre 2023. Girl Guides a consulté les membres racialisés, les anciens membres et la communauté et fera appel aux membres actuels pour aider à décider d’un nouveau nom, a déclaré l’organisation.

D’ici là, les filles âgées de sept et huit ans pourront toujours participer à la branche Brownies, selon le communiqué de presse.

Les activités du programme et les badges de branche resteront les mêmes jusqu’au changement de nom.

Zelmanovits a déclaré qu’il était clair que le changement était “la bonne chose à faire” et que l’organisation “ne peut pas être représentée par un terme qui cause du tort à une fille”.

Les Guides du Canada ont été fondées en 1910 et visent à aider les filles et les femmes à acquérir des compétences en leadership et communautaires par le biais de réunions de groupe et d’excursions, y compris des aventures en plein air et des voyages internationaux.

Il existe différentes branches au sein des guides en fonction de l’âge, y compris les Sparks pour les très jeunes filles et les Rangers pour les adolescentes.

Girl Guides a déclaré que l’organisation a continué d’évoluer au cours du siècle dernier et concentre ses initiatives sur l’équité salariale, le sexisme et l’inclusion, notamment en accueillant officiellement les filles transgenres au sein de l’organisation en 2015.

“Notre engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion chez Girl Guides nous appelle à écouter les expériences vécues des filles racialisées et à prendre des mesures pour sauvegarder ces engagements”, a déclaré Zelmanovits dans le communiqué.

Changer le nom est nécessaire pour faire des Girl Guides un endroit où les filles racialisées se sentent « en sécurité, accueillies et incluses », a-t-elle déclaré.