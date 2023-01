"Guides, comme une étoile polaire": Juge en chef sur la doctrine de la structure de base

Le juge en chef de l’Inde DY Chandrachud a qualifié samedi la doctrine de la structure de base d’une étoile polaire qui guide et donne une certaine direction aux interprètes et aux exécuteurs de la Constitution lorsque la voie à suivre est alambiquée.

Les remarques du CJI sont intervenues dans le contexte des récentes remarques du vice-président Jagdeep Dhankhar qui a remis en question le verdict historique de l’affaire Kesavananda Bharati de 1973 qui a donné la doctrine de la structure de base. M. Dhankhar avait déclaré que le verdict créait un mauvais précédent et que si une autorité remettait en question le pouvoir du Parlement d’amender la Constitution, il serait difficile de dire “nous sommes une nation démocratique”.

En prononçant la conférence commémorative Nani A Palkhivala ici, le CJI a déclaré que le savoir-faire d’un juge réside dans l’interprétation du texte de la Constitution avec l’évolution des temps tout en gardant son âme intacte.

“La structure de base de notre Constitution, comme l’étoile polaire, guide et donne une certaine direction aux interprètes et aux exécuteurs de la Constitution lorsque la voie à suivre est alambiquée”, a-t-il déclaré.

“La structure de base ou la philosophie de notre Constitution est fondée sur la suprématie de la Constitution, la primauté du droit, la séparation des pouvoirs, le contrôle judiciaire, la laïcité, le fédéralisme, la liberté et la dignité de l’individu et l’unité et l’intégrité de la nation. “

Le CJI a dit que de temps en temps, nous demandons à des personnes comme Nani Palkhivala, qui était un éminent juriste, de tenir des bougies dans leurs mains fermes pour éclairer le monde qui nous entoure.

“Nani nous a dit que notre Constitution a une certaine identité qui ne peut être modifiée.” Il a déclaré que la doctrine de la structure de base a montré qu’il pourrait être avantageux pour un juge d’examiner comment d’autres juridictions ont traité des problèmes similaires pour eux.

Le principe de base de la structure est devenu le motif de l’annulation de plusieurs amendements constitutionnels, notamment l’annulation de l’amendement constitutionnel et de la loi correspondante du NJAC sur la nomination des juges dans la magistrature supérieure.

M. Dhankhar, qui est le président de Rajya Sabha, a récemment déclaré qu’il ne souscrivait pas au verdict de l’affaire Kesavananda Bharati selon lequel le Parlement peut modifier la Constitution mais pas sa structure de base. Il avait affirmé que la souveraineté et l’autonomie parlementaires sont la quintessence de la survie de la démocratie et qu’on ne peut permettre qu’elles soient compromises par l’exécutif ou le judiciaire.

S’adressant à la 83e conférence des présidents de séance de toute l’Inde à Jaipur le 11 janvier, il a déclaré que le pouvoir judiciaire ne peut pas intervenir dans l’élaboration des lois.

“En 1973, un faux précédent (galat parampara) a commencé.

“En 1973, dans l’affaire Kesavananda Bharati, la Cour suprême a donné l’idée d’une structure de base en disant que le Parlement peut amender la Constitution mais pas sa structure de base. Avec tout le respect que je dois au pouvoir judiciaire, je ne peux pas souscrire à cela”, a déclaré M. Dhankhar, qui a été avocat à la Cour suprême, a déclaré.

La déclaration de M. Dhankar est intervenue dans le contexte d’un débat qui fait rage sur la question de la nomination à la magistrature supérieure, le gouvernement remettant en question le système actuel du Collegium et la Cour suprême le défendant.

Dans sa conférence, le juge Chandrachud a déclaré que l’identité de la Constitution indienne a évolué grâce à l’interaction des citoyens indiens avec la Constitution et s’est accompagnée d’une interprétation judiciaire.

“Le savoir-faire d’un juge consiste à interpréter le texte de la Constitution avec l’évolution des temps tout en gardant son âme intacte”, a-t-il ajouté.

Le CJI a également observé que le paysage juridique de l’Inde a subi un changement significatif au cours des dernières décennies en faveur de la suppression “des réglementations étranglantes, de l’augmentation du bien-être des consommateurs et du soutien des transactions commerciales”.

Il a déclaré que l’économie mondiale émergente a effacé les frontières nationales et que les entreprises ne s’arrêtent plus à la frontière.

“Au cours des dernières décennies, le paysage juridique indien a également subi un changement significatif en faveur de la suppression des réglementations étranglantes, de l’amélioration du bien-être des consommateurs et du soutien aux transactions commerciales.”

Le CJI a noté que des législations telles que la loi sur la concurrence et le code de l’insolvabilité et de la faillite ont été promulguées pour promouvoir une concurrence loyale sur le marché. De même, la taxe sur les biens et services (TPS) a cherché à rationaliser la fiscalité indirecte sur la fourniture de biens et de services en Inde, a-t-il ajouté.

“Si vous regardez la Constitution, elle ne favorise pas un libéralisme économique illimité. Au contraire, notre Constitution cherche à trouver le juste équilibre.”

Le CJI a en outre déclaré que la Constitution permet à l’État de changer et de faire évoluer ses politiques juridiques et économiques pour répondre aux demandes de la société.

Il a déclaré que lorsque les individus ont la possibilité d’exercer leurs libertés et d’être équitablement récompensés pour leurs efforts, la justice économique devient alors l’une des nombreuses dimensions interdépendantes de la vie.

En fin de compte, nous partageons des croyances et des destins communs au point que le développement de chaque individu favorise la justice sociale dans le monde entier, a-t-il ajouté.

“Nous avons parcouru un long chemin depuis l’époque où il fallait attendre une décennie pour obtenir un téléphone et acheter votre voiture encore plus longtemps. Nous avons parcouru un long chemin depuis l’époque du contrôle des émissions de capitaux”, a-t-il déclaré. ajoutée.

Parlant de Palkhivala et de plusieurs affaires importantes dans lesquelles il était impliqué, le CJI a déclaré que l’éminent juriste était à l’avant-garde de la préservation de l’identité même et du principe cardinal inscrit dans la Constitution.

“Néanmoins, l’image plus large de la culture juridique et des dimensions locales du droit, qui sont dictées par le contexte local, ne devrait jamais être obscurcie. Le droit est toujours ancré dans les réalités sociales.”

