Guide ultime de la sécurité Knox pour les petites entreprises

Un entrepreneur ambitieux peut démarrer une entreprise prospère avec rien de plus qu’une idée solide, un plan stratégique et un smartphone pour rester au courant de tout ce qu’il fait. Mais très vite, la vie au sein d’une petite ou moyenne entreprise (PME) commence à prendre une tournure très différente.

Tout d’abord, des membres supplémentaires sont embauchés, chacun ayant besoin de son propre smartphone pour rester connecté et collaborer. Ensuite, des tablettes peuvent être utilisées pour profiter d’un écran plus grand et effectuer des démonstrations aux clients.

Investir dans des appareils mobiles supplémentaires est une conséquence naturelle de la croissance de l’entreprise. C’est un signe qu’une PME est sur la bonne voie pour offrir une expérience client et employé exceptionnelle basée sur des processus numériques. Cependant, à mesure que ces appareils deviennent de plus en plus essentiels à votre entreprise, vous devez réfléchir à la manière dont vous les sécuriserez et les gérerez.

Samsung fournit déjà une protection des données intégrée pour les appareils mobiles avec Sécurité Knox pour les petites entreprises, mais il offre également tout ce dont les PME ont besoin pour les maintenir à jour et fonctionner correctement avec des outils tels que Gérer Knox et Knox E-FOTA.

Plus tôt les PME adopteront ces solutions de sécurité, mieux elles pourront se concentrer sur la croissance de leur activité. En général, la question la plus importante qu’elles se posent est la suivante : Avons-nous vraiment besoin de ces outils ?

Liste de contrôle : signes indiquant qu’une PME doit investir dans une gestion sécurisée des appareils mobiles

Si vous n’êtes pas sûr de l’état d’avancement de votre parcours, voici quelques-uns des points de basculement les plus courants :

Les menaces de sécurité pour les petites entreprises commencent à émerger

Demandez-vous : dans quelle mesure votre entreprise serait-elle préparée à faire face à l’une ou à l’ensemble des situations suivantes ?

Un employé reçoit un e-mail d’une source suspecte exigeant le paiement d’une facture jointe. Il peut s’agir d’une tentative de phishing, dans laquelle l’ouverture de la pièce jointe déclenche un logiciel malveillant qui permet aux cybercriminels de voler des données ou de paralyser votre réseau.

Un membre de l’équipe se connecte à un point d’accès Wi-Fi public alors qu’il est en déplacement. Ce n’est que plus tard qu’il devient clair que cela ouvre la porte à des attaques de tiers sur les appareils et les données de l’entreprise.

Un employé perd son appareil alors qu’il le transporte toute la journée. Il n’existe aucun moyen simple de déterminer si toutes les applications et tous les contenus de l’appareil sont accessibles à la personne qui le trouve.

L’application des politiques menace de devenir un travail à temps plein

Même si vous élaborez des politiques pour éviter ou atténuer les cybermenaces les plus courantes, il peut devenir presque impossible de garantir qu’elles soient respectées par tous les membres de votre équipe. Sans visibilité sur l’emplacement des appareils et la manière dont ils sont utilisés, vous pouvez perdre de nombreuses heures de travail manuel.

À quelle fréquence diriez-vous que vous rencontrez des problèmes similaires, comme ceux-ci ?

Lorsqu’un nouvel employé rejoint l’équipe, il doit attendre que son appareil mobile soit entièrement configuré, car vous (ou quelqu’un d’autre) devez lui fournir les configurations et les politiques appropriées.

Il existe des possibilités d’offrir aux clients une expérience améliorée en leur fournissant des appareils mobiles, mais vous ne pouvez pas risquer qu’ils soient utilisés à des fins non prévues ou qu’ils accèdent à des applications professionnelles sensibles.

Il est temps de mettre à niveau l’ensemble de l’entreprise vers le dernier appareil mobile, mais l’attribution de profils en masse est hors de question.

La demande d’applications (et de mise à jour) commence à devenir écrasante

Les employés souhaitent naturellement utiliser tout ce qui existe pour rester productifs et efficaces au travail, et la plupart des PME les encouragent à télécharger des applications qui leur conviennent. Les choses peuvent alors se compliquer.

Est-ce que quelque chose de tout cela vous semble familier ?

Le travail s’arrête lorsque les appareils mobiles rencontrent des problèmes, car les employés doivent retourner au bureau pour obtenir de l’aide.

Lorsqu’un appareil d’un employé disparaît, il n’y a aucun moyen de le localiser.

Les employés utilisent des appareils dotés de systèmes d’exploitation différents, ce qui entraîne des problèmes de compatibilité avec des applications critiques.

Lors de la mise à jour des systèmes d’exploitation, des surprises inattendues peuvent survenir car les appareils ne peuvent pas être testés au préalable.

Planifier tout type de mise à jour d’un appareil est un cauchemar et est perçu comme une énorme interruption par l’équipe.

Comment les solutions Samsung Knox peuvent aider les PME

Les grandes entreprises peuvent disposer de services informatiques dédiés capables de gérer bon nombre de ces défis, mais les PME ont besoin d’outils pour gérer et protéger les appareils mobiles avec le même niveau de facilité et d’agilité.

Samsung Knox répond à ce besoin avec une approche basée sur la sécurité matérielle et une gestion simplifiée qui offre une protection continue.

Voici quelques exemples de solutions de sécurité Knox pour PME qui leur permettent de se développer sans être gênées par les problèmes liés aux appareils mobiles :

Inscription à Knox Mobile

Lorsqu’il est temps de configurer de petits lots d’appareils mobiles et de les mettre entre les mains des employés sur place, Knox Mobile Enrollment (KME) offre l’expérience rapide et facile prête à l’emploi que tout le monde souhaite. La configuration est simple : KME renseigne automatiquement les informations d’identification de l’utilisateur sur chaque appareil.

Vous pouvez également inscrire des appareils de travail auprès de KME dans n’importe quel scénario de réseau ou taille de flotte, soit en utilisant des ressources réseau locales, soit dans un environnement hybride cloud et local.

La version la plus récente de KME permet également de cloner rapidement un profil standard en un profil avancé, et les attributions de profils en masse peuvent être effectuées sans mot de passe utilisateur.

Gérer Knox

Que vos collaborateurs travaillent dans un bureau, sur le terrain ou les deux, tout le monde souhaite accomplir davantage. Knox Manage vous aide, vous et votre équipe, à tirer le meilleur parti des appareils mobiles que vous avez déployés, favorisant ainsi une productivité et une efficacité opérationnelle accrues.

Les PME ne disposent peut-être pas d’une flotte importante, mais même si vous atteignez la barre des 10 appareils, Knox Manage vous permet d’harmoniser toutes vos politiques sur l’ensemble de vos appareils. Certains employés, par exemple, peuvent avoir besoin d’une bande passante élevée et d’une faible latence de la 5G. La dernière version de Knox Manage vous permet d’appliquer de manière sélective l’accès au réseau 5G à l’ensemble de leur appareil ou à des applications professionnelles spécifiques que vous avez configurées dans une liste d’autorisation.

Lorsque les employés rencontrent des difficultés avec leurs appareils sur le terrain, Knox Manage comprend un outil d’accès à distance pour un dépannage pratique. Cela permet aux administrateurs et aux personnes sur le terrain de gagner un temps précieux. Il s’agit d’une expérience utilisateur simple et intuitive qui vous permet d’effectuer des actions critiques, peu importe où se trouvent les employés.

La prochaine fois que quelqu’un perd son appareil, le mode Perdu de Knox Manage peut faire sonner l’appareil pendant 5 minutes, après quoi il signalera sa position. Vous pouvez même verrouiller l’appareil et afficher un message sur l’écran en cas de perte ou de vol.

Les PME ont tendance à voir leurs employés aller et venir, mais il pourrait encore y avoir beaucoup plus de retour sur investissement (ROI) à tirer de leurs appareils mobiles. C’est là que vous pouvez utiliser Knox Manage pour effectuer instantanément une réinitialisation d’usine et la réutiliser pour un autre employé.

Les employés ne sont pas les seuls à qui vous pouvez fournir des appareils. Imaginez que vous configuriez une tablette pour permettre aux clients de se connecter lorsqu’ils visitent un magasin ou de consulter les stocks. Knox Manage comprend un mode Kiosque dans lequel les appareils sont configurés pour exécuter une seule application ou un ensemble limité d’applications. Cela apporte une tranquillité d’esprit supplémentaire du point de vue de la sécurité aux petites entreprises tout en facilitant l’offre d’expériences de type kiosque aux clients.

Enfin, il est important de noter que Knox Manage fonctionne non seulement bien avec les appareils Samsung, mais également sur d’autres plates-formes, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pour gérer les appareils iOS et plus encore.

Knox E-FOTA

Traditionnellement, les mises à jour du firmware devaient être effectuées en personne. Aujourd’hui, les PME peuvent profiter de solutions de mise à jour du firmware par liaison radio (FOTA) comme Knox E-FOTA qui permettent d’effectuer les mises à jour sans interrompre le flux de travail de quiconque.

Au lieu de demander aux employés de participer à la mise à jour de leurs appareils, par exemple, Knox E-FOTA vous permet non seulement de choisir le système d’exploitation souhaité, mais garantit également qu’il peut fonctionner avec toutes vos applications et modèles d’appareils. Vous pouvez également tester les mises à jour bêta sur des appareils d’essai au préalable pour éviter toute mauvaise surprise et empêcher les appareils de subir des mises à jour automatiques et indésirables de la version du système d’exploitation.

Si vos employés sont occupés à respecter une échéance critique, ce n’est pas un problème : E-FOTA vous permet également de reporter les mises à jour et de planifier de manière flexible. Vous pouvez définir des mises à jour à une date et une heure spécifiques ou en fonction d’autres facteurs tels que la connectivité, le niveau de la batterie et l’état de charge.

En fin de compte, vous pouvez gérer les mises à jour du système d’exploitation et des applications sans problèmes d’intégration, de compatibilité ou, plus important encore, sans perturber le travail que votre équipe doit effectuer.

Pourquoi Samsung Knox ?

Vous ne disposez peut-être pas de sauvegardes de données complètes et vous ne pouvez pas vous permettre de faire appel à des consultants à votre guise. C’est pourquoi vous avez besoin d’un partenaire capable non seulement de vous fournir les bons outils, mais également une expertise approfondie et une compréhension des besoins commerciaux uniques d’une PME.

Sans ce type de partenaire, une violation grave des données ou un problème informatique pourrait entraîner la frustration des employés, des relations clients endommagées et une perte de revenus.

Samsung démontre ce type de partenariat avec son approche Knox. Par exemple, le matériel Galaxy est conçu de manière sécurisée, de la conception à la fabrication, jusqu’au moment où les PME le confient à leurs employés. Samsung est également ouvert à l’innovation, faisant évoluer ses solutions de sécurité pour les petites entreprises dans un esprit d’ouverture et de partenariat. Cela commence par s’appuyer sur la sécurité multicouche éprouvée d’Android et par l’ajout des meilleures technologies de leur catégorie pour faire face à un paysage de menaces en constante évolution.

Les solutions basées sur le cloud telles que Knox Manage, KME et Knox E-FOTA étendent la valeur de la sécurité Knox et donnent aux PME le contrôle de leurs appareils et de leurs données, permettant à leurs équipes de travailler en toute sécurité et de manière productive.

Il est plus facile que jamais de démarrer avec les solutions Knox, même pour les PME sans aucune connaissance ou expertise en matière de gestion des appareils mobiles. Service de démarrage rapide pour Knox Manage en est un bon exemple : obtenez l’aide d’un expert pour tout, du processus d’installation à la configuration des appareils et bien plus encore.

Découvrez comment protéger votre entreprise avec un plan de réponse aux incidents en téléchargeant ceci livre blanc gratuitet voyez comment Suite Knox de Samsung maintient votre entreprise en sécurité dès la mise sous tension d’un appareil Galaxy.