Avec tant de choses à apprécier à la télévision ce Noël, il peut être facile de rater certaines des meilleures émissions simplement parce que vous ne savez pas qu’elles sont diffusées. Voici notre sélection du meilleur contenu ITV que vous voudrez regarder tout en laissant tomber la dinde et les puddings.

Jusqu’à présent cette année, Alan Carr a présidé des versions mises à jour de jeux classiques comme Take Your Pick and Play Your Cards Right, mais ce Noël, son voyage à travers les agrafes de samedi soir arrive à The Price Is Right.

Attendez-vous à ce que des membres du public enthousiasmés soient convoqués pour «Descendez! et soumissionner sur une variété de défis, tous avec le désir de s’assurer qu’ils sont les plus proches du montant correct.

Spécial de Noël Oiseaux d’une plume

ITV1 21h15

Les femmes fictives d’Essex les plus célèbres au monde reviennent pour une autre spéciale exceptionnelle, avec Tracey et Dorien essayant de passer un autre Noël, cette fois compliqué par le dernier beau de Dorien, Graeme (joué par Les Dennis).

Malheureusement, Pauline Quirk ne les rejoindra pas, car elle a pris sa retraite d’acteur, mais les oiseaux restants sont sûrs de faire de leur mieux pour se faire tomber de leurs perchoirs.

le jour de Noël

La Grande-Bretagne a du talent à Noël

ITV1 20h

Cette année est un peu différente pour Britain’s Got Talent car le spectacle présentera un retour pour les meilleurs et les plus mémorables actes des quatorze dernières années de la série. Ant & Dec sera toujours l’hôte, avec Amanda Holden, Alesha Dixon, David Walliams et Ashley Banjo dans les chaises du juge.

Simon Cowell a dû passer le relais après avoir subi de graves blessures après un accident de vélo en été, mais vous pouvez être sûr qu’il fera des commentaires tout en regardant à la maison.

Spécial de Noël The Chase Celebrity

ITV1 17h







Le jour de Noël, Anne Diamond, Nicky Campbell, Colin Jackson et Josie Long affrontent tous les Chasers dans le but de gagner le quiz tendu. Espérons qu’ils ne seront pas éblouis par la parure de fantaisie dans laquelle les chasseurs seront habillés. Eh bien, c’est Noël.

Le lendemain de Noël

L’histoire de SM: TV en direct

ITV1 9h25









Cela fait près de deux décennies que les animateurs Cat Deeley et Ant et Dec se sont déconnectés de la très populaire émission de télévision pour enfants du samedi matin, qui les a tous propulsés vers la célébrité. Maintenant, l’équipe est de retour ensemble pour revivre les moments qui les ont fait rire, pleurer et peut-être dire au revoir. Vous verrez de nombreux clips, entendrez les histoires sur ce qui s’est passé dans les coulisses, et les fans de célébrités partageront leurs souvenirs de ce qui a fait de SM: TV un tel succès.

Le chanteur masqué

ITV1 19h

L’un des spectacles en petits groupes de l’année dernière est The Masked Singer. Cette version britannique d’un étrange jeu télévisé coréen oppose différents artistes les uns contre les autres, avec leur identité réelle déguisée du public et des juges.

La combinaison de costumes bizarres, de chanteurs professionnels et résolument amateurs, ainsi que l’élément mystère devraient en faire l’un des spectacles les plus divertissants de la pause de Noël.

27e décembre

Qui veut être une célébrité millionnaire spécial

ITV1 21h15







Jeremy Clarkson pose les questions dans cet épisode de Noël du populaire quiz. Les concurrents comprennent le chef Prue Leith, l’impressionniste et comédien Ronnie Ancona et l’acteur Kym Marsh.

Tous feront de leur mieux, avec l’aide de quatre vies, pour gagner le prix d’un million de livres pour un organisme de bienfaisance de leur choix.

28e décembre

Billy Connolly: Ça a été un plaisir

ITV1 21h30

La légende de la comédie Billy Connolly a tristement annoncé sa retraite du spectacle vivant cette année, mais nous pouvons tous profiter de ses performances hilarantes une dernière fois dans ce documentaire. Mélanger de nouvelles interviews avec Billy, à côté de ses archives stand-up et des souvenirs de fans de célébrités tels que Sir Lenny Henry, Dustin Hoffman, Whoopi Goldberg, Aisling Bea et Sir Paul McCartney, c’est sûr d’être un régal de plaisir.

30e Décembre – Saint-Sylvestre

Stephen Fry 21st Siècle d’abord

ITV1 20h30

Avec les deux premières décennies du 21st siècle maintenant sous nos ceintures, Stephen Fry explore les meilleures innovations qui ont façonné nos vies au cours des 20 dernières années. Des médias sociaux au smartphone, il y a beaucoup de choses qui étaient des «premières» depuis le début du nouveau millénaire.

Le jour de l’An

Dancing on Thin Ice avec Torvill et Dean

ITV1 21h









Cela fait 36 ​​ans que Torvill et Dean ont patiné le Boléro aux Jeux olympiques d’hiver de Sarajevo et ont remporté la médaille d’or. Maintenant que le couple atteint 45 ans en tant que partenariat, ils partent patiner en plein air sur les lacs de l’Alaska tout en explorant les effets du changement climatique sur ces mêmes terrains. Les leçons de géographie n’ont jamais été aussi gracieuses.

Pour en profiter encore plus pendant les vacances, lisez nos guides des meilleures émissions de Noël et des meilleurs films de Noël sur Netflix, Amazon Prime, Disney + et NowTV.