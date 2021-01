Assister au Festival du film de Sundance n’a jamais été une chose facile à faire. Les laissez-passer sont chers, les hébergements sont encore plus chers, l’aéroport le plus proche est à près d’une heure de route, et vous finissez par faire la queue (dans l’Utah, en janvier) pour les projections – du moins pour ceux qui ne sont pas épuisés (ce qui faire). Mais comme tant de festivals de cinéma à l’époque de Covid, Sundance est devenu virtuel cette année. Donc, même si cela signifie qu’il n’y a aucune chance de rencontrer au hasard des célébrités dans la salle de bain (enfin, Moins d’une chance), cela signifie que quiconque peut gagner 15 $ – le prix de un seul billet de cinéma – peut y assister. Vous n’aurez même pas à enfiler de longs caleçons et des bottes de neige, à moins que votre super soit particulièrement avare de chaleur. Alors… que regarder? Même épuré, comme cette année, le programme du festival est un peu écrasant – 73 longs métrages et 50 courts métrages – et ce n’est pas comme si vous pouviez faire vos sélections en fonction des critiques ou du buzz, car la plupart de ces titres n’ont jamais été vu avant. Mais si vous êtes le genre de spectateur qui veut assister à un Sundance virtuel, vous êtes probablement le genre de spectateur qui a apprécié les films des festivals précédents, alors voici quelques recommandations de la liste de cette année qui rappellent les grands films de Sundances passés . Les billets et autres détails sont à sundance.org.

Si vous avez aimé «The Rider», essayez «Jockey».

Chloé Zhao drame puissant et sérieux «The Rider» (qui a joué dans la section Spotlight du festival 2018) concerne un cavalier de rodéo qui se retrouve à l’écart du travail qu’il aime, et incertain de la suite de sa vie. Dans Le «Jockey» de Clint Bentley (jouant dans la compétition dramatique américaine de cette année), l’acteur polyvalent Clifton Collins Jr. («Capote») joue le rôle d’un jockey de course face à un dilemme similaire: alors qu’il fait une dernière course à un championnat, l’apparition d’un jeune jockey qui prétend être son fils oblige l’athlète vieillissant à se demander qui il sera quand il n’est pas à cheval. Si vous avez aimé «Appelez-moi par votre nom», essayez «Ma Belle, ma beauté». L’adaptation de Luca Guadagnino du roman d’André Aciman a été l’un des temps forts de Sundance 2017, et pour cause: la beauté de ses vues italiennes lumineuses n’a d’égal que la tendresse de sa dramatisation du premier amour (et de la perte). La réalisatrice de longs métrages pour la première fois Marion Hill’s «Ma Belle, ma beauté» (dans la section Next de cette année) joue dans une tonalité similaire, mélangeant de magnifiques lieux européens – cette fois, les vues éblouissantes du sud de la France – avec une histoire d’enchevêtrements romantiques sophistiqués, alors qu’un couple de jeunes mariés accueille la femme qu’ils ont tous les deux adorée chez eux pour une visite surprise.