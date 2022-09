En plus de Turf War et Anarchy Battles, l’une des principales attractions de Splaton 3 est Salmon Run, un mode coopératif qui vous oppose, vous et trois coéquipiers, à trois vagues d’ennemis salmonidés fous. Alors que le mode joue en grande partie de la même manière que dans Splatoon 2, Nintendo y a ajouté quelques nouvelles rides pour cette sortie, y compris un superboss périodique appelé Cohozuna.

Contrairement aux autres boss de Salmon Run, vous ne pouvez pas éliminer Cohozuna simplement en le faisant exploser avec vos armes. Voici donc quelques conseils pour vous aider à conquérir ce colossal salmonidé.

Quand apparaît Cohozuna ?

Nintendo



Alors que chaque quart de travail de Salmon Run se compose généralement de trois vagues, vous serez périodiquement projeté dans une quatrième “vague supplémentaire” mettant en vedette Cohozuna. Le jeu offre une indication du moment où le superboss apparaîtra avec le “Salmomètre” en forme de Cohozuna qui s’affiche pendant que vous attendez dans le hall. Ce compteur augmentera progressivement au fur et à mesure que vous jouerez à Salmon Run, et une fois qu’il sera plein, vous rencontrerez le King Salmonid la prochaine fois que vous réussirez à éliminer les trois vagues principales.

Comment vaincre Cohozuna

Une fois que Cohozuna apparaît, il se déplace lentement sur la carte, sautant occasionnellement et créant des ondes de choc lorsqu’il atterrit. Bien que vous puissiez infliger des dégâts au boss en le frappant avec votre arme et votre spécial, la meilleure façon de l’éliminer est d’utiliser des œufs d’or.

Cohozuna subira le plus de dégâts lorsqu’il sera touché par des œufs d’or, vous devrez donc vaincre les autres boss qui apparaissent à ses côtés et lober les œufs d’or qu’ils lâchent. Pour lancer un œuf doré, visez simplement Cohozuna et appuyez sur le bouton A. Cependant, vous ne pourrez jeter l’œuf que si vous avez suffisamment d’encre dans votre réservoir ; si vous êtes à court d’encre, plongez dans l’encre pendant quelques instants jusqu’à ce que vous ayez rempli.

Étant donné que Cohozuna a beaucoup plus de santé qu’un boss standard, vous et vos coéquipiers devrez tous travailler ensemble et lui lancer autant d’œufs d’or que possible si vous voulez le repousser. Répétez jusqu’à ce que vous ayez réussi à repousser le salmonidé géant.

Qu’est-ce que vous obtenez pour battre Cohozuna?

Alors que d’autres patrons de Salmon Run laissent tomber des œufs dorés, Cohozuna laisse tomber quelque chose de beaucoup plus précieux : des écailles de poisson.

Ces échelles se déclinent en trois variétés – bronze, argent et or – et fonctionnent comme un type de monnaie. Vous pouvez les échanger dans le hall Grizzco contre des articles de toilette exclusifs, notamment des arrière-plans Splashtag, des autocollants et des décorations de casier sur le thème de Grizzco.

Même si vous ne battez pas Cohozuna, vous pourrez toujours obtenir quelques écailles juste pour l’avoir affronté. Cependant, vous en emporterez beaucoup plus si vous ramenez Cohozuna, alors gardez à l’esprit les conseils ci-dessus lorsque vous l’affrontez.

Splatoon 3 est disponible exclusivement sur la Nintendo Switch. Les joueurs qui reviennent peuvent transférer certaines données de Splatoon 2, mais vous ne pouvez le faire que lors du premier démarrage du jeu. Les abonnés Nintendo Switch Online peuvent également récupérer un Splashtag gratuit pour le jeu.