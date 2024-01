Guide Senior Bowl 2024 : comment les prospects sont sélectionnés, listes, entraîneurs et informations en streaming

Mises à jour en direct du Senior Bowl et du Shrine Bowl 2024 : dernières nouvelles, faits saillants et notes des entraînements

À moins de trois mois du repêchage de la NFL 2024, les opportunités pour les meilleurs prospects espérant montrer leurs talents à de nouveaux employeurs potentiels diminuent. L’une de ces opportunités restantes se produit au Senior Bowl, un match des étoiles mettant en vedette les meilleurs espoirs de la NFL de tout le pays. Mais qui est invité au Senior Bowl, pourquoi est-il important que certains prospects y participent et quels changements ont été apportés au showcase de cette année ?

L’Athlétisme vous a couvert de tout ce que vous devez savoir sur la prochaine 75e édition du jeu :

Quand a lieu le Senior Bowl ?

Le Senior Bowl 2024 devrait se jouer le samedi 3 février à 13 h HE.

Où a lieu le Senior Bowl ?

Le Senior Bowl aura lieu au stade Hancock Whitney de l’Université de l’Alabama du Sud à Mobile, en Alabama. L’événement entame sa deuxième saison sur le nouveau site après 50 ans au stade Ladd-Peebles de Mobile.

Comment regarder

Le match Senior Bowl sera télévisé sur NFL Network et Fubo. Les entraînements seront également diffusés sur NFL Network et certains entraînements sur ESPNU et ESPN2.

Voici les horaires des entraînements et les horaires TV :

Mardi 30 janvier

10 h 30 à 12 h 30 HE (national); NFLN

13h00 – 15h00 HE (américain) ; NFLN

Mercredi 31 janvier

10 h 30 à 12 h 30 HE (national); NFLN

13h00 – 15h00 HE (américain) ; NFLN, ESPNU

Jeudi 1er février

10 h 30 à 12 h 30 HE (national); NFLN, ESPN2

13h00 – 15h00 HE (américain) ; NFLN, ESPNU

Composition de l’équipe américaine Joueur École Position Kris Abrams-Draine Base de données Beau Brade Base de données Jarvis Brownlee Jr. Base de données Javon Bullard Base de données DJ James Base de données Carlton Johnson Base de données Élie Jones Base de données Kamren Kinchens Base de données Malik Mustapha Base de données Andru Phillips Base de données Néhémie Pritchett Base de données Tykee Smith Base de données Chris Braswell DL Nelson César DL Myles Cole DL Jaden Crumedy DL Justin Eboigbé DL Braden Fiske DL Marcus Harris DL McKinnley Jackson DL Javontaé Jean-Baptiste DL Jordan Jefferson DL Cédric Johnson DL Darius Robinson DL Sweat T’Vondre DL Éric Watts DL JD Bertrand KG Chasse au Jalyx KG Tyrice Chevalier KG Trevin Wallace KG Nathaniel Watson KG James Williams KG Will Reichard K William Mote LS Austin McNamara P. Javion Cohen OL Brandon Coleman OL Jérémie Lin OL Javon Foster OL Glaçage Delmar OL Tyler Guyton OL Christian Haynes OL Christian Jones OL Beaux Limmer OL Andrew Raym OL Layden Robinson OL Charles Turner III OL Carter Bradley QB Joe Milton III QB Michael Pratt QB Spencer Rattler QB Emani Bailey RB Ray Davis RB Daijun Edwards RB Cody Schrader RB Michael Wiley RB Jaheim Bell TE Ben Sinnott TE Jared Wiley TE Ryan Flournoy WR Jha’Quan Jackson WR Xavier Legette WR Ladd McConkey WR Marcus Rosemy-Jacksaint WR Aïnias Smith WR Jamari Thrash WR Johnny Wilson WR

Liste de l’équipe nationale Joueur École Position Cole Bishop Base de données Johnny Dixon Base de données Willie Drew Base de données Cam Hart Base de données Khyree Jackson Base de données Max Melton Base de données Quinyon Mitchell Base de données Kitan Oladapo Base de données Josh Proctor Base de données Chau Smith-Wade Base de données Sione Vaki Base de données Evan Williams Base de données Austin Booker DL DeWayne Carter DL Tyler Davis DL Brandon Dorlus DL Michael Hall Jr. DL Salle Gabe DL Jaylen Harrell DL Adisa Isaac DL Brennan Jackson DL Laiatu Latu DL Braiden McGregor DL Keith Randolph Jr. DL Javon Salomon DL Cédric Gray KG Jontrey Hunter KG Edefuan Ulofoshio KG Payton Wilson KG Josué Karty K Peter Bowden LS Isaïe Adams OL Tanor Bortolini OL Ethan Driskell OL Kingsley Eguakun OL Zach Frazier OL Taliese Fuaga OL LaDarius Henderson OL Trevor Keegan OL Sataoa Laumea OL Jordan Morgan OL Jackson Powers-Johnson OL Dominique Puni OL Roger Rosengarten OL Kingsley Suamataia OL Sam Hartman QB Bo Nix QB Michael Penix Jr. QB Rasheen Ali RB Isaïe Davis RB Mar Shawn Lloyd RB Kimani Vidal RB AJ Barner TE Théo Johnson TE Brevyn Spann-Ford TE Javon Boulanger WR Jacob Cowing WR Luc McCaffrey WR Ricky Pearsall WR Brenden Riz WR Devontez Walker WR Romain Wilson WR

Qui entraîne cette année ?

Américain

National

Entraîneur-chef : Jeff Ulbrich, coordinateur défensif des Jets de New York

Coordonnateur offensif : Shea Tierney, entraîneur des quarts des Giants de New York

Coordonnateur défensif : coordinateur du jeu de passes des Vikings du Minnesota/entraîneur des arrières défensifs Daronte Jones

Coordonnateur des équipes spéciales : Phil Galiano, entraîneur adjoint des équipes spéciales des Saints de la Nouvelle-Orléans

Comment sont sélectionnés les joueurs ?

Le processus d’évaluation du Senior Bowl tout au long de l’année commence en février avec une étude approfondie sur les perspectives universitaires et se poursuit tout au long de l’été, avec une liste de surveillance initiale de 400 joueurs, des partants de retour et des seniors montants, publiée fin août.

Le directeur exécutif Jim Nagy, qui a succédé à l’ancien directeur général des Browns Phil Savage en 2018, dirige l’identification, l’évaluation et la sélection des meilleurs espoirs de la NFL à inviter au match et sert de liaison avec les agents représentant ces joueurs.

Selon le site Senior Bowl, la première série de 20 invitations « automatiques » est envoyée fin octobre et 40 autres invitations « prioritaires » suivent quelques semaines plus tard. D’ici le 1er décembre, le prochain groupe de 40 invitations « en saison » a été envoyé par courrier, permettant au Senior Bowl de finaliser les deux équipes entre la fin de la saison régulière et les matchs de bowling universitaires. Une fois les parties de bowl terminées, des invitations « d’urgence » sont utilisées pour combler les trous sur l’une ou l’autre liste qui se développent en raison d’une blessure.

Décrit comme le « pont ultime entre le football universitaire et professionnel », l’événement vise à réunir un mélange de personnalités universitaires et de prospects potentiels « avec un intérêt particulier pour ceux qui sont classés au-dessus du cinquième tour ».

Lecture obligatoire

(Photo de Bo Nix ; Christian Petersen / Getty Images)