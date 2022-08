Guide pour les bilans de santé pendant la chaleur accablante publié par les responsables de la Colombie-Britannique

L’autorité sanitaire de la province et le BC Center for Disease Control ont publié un guide pour effectuer des contrôles de santé à distance et en personne pendant les vagues de chaleur extrême.

Pour les personnes sensibles aux maladies liées à la chaleur, des températures intérieures continues de 26 ° C présentent un risque pour la santé, tandis que des températures intérieures d’environ 31 ° C peuvent être dangereuses, selon un communiqué de presse.

Si une personne montre des signes de maladie grave liée à la chaleur, il est temps d’appeler le 911 et d’utiliser des mesures de refroidissement d’urgence, selon le guide. Il est également important de rester avec une personne atteinte d’une grave maladie due à la chaleur jusqu’à l’arrivée des services d’urgence.

Les symptômes des maladies graves liées à la chaleur sont les suivants :

• Évanouissement ou perte de conscience

• Confusion ou désorientation

• Nausées ou vomissements sévères

• Difficulté à parler

• Problèmes de coordination inhabituels

• Peau chaude et rouge ou très pâle

• Ne transpire pas

• Respiration rapide et rythme cardiaque faible mais rapide

• Température corporelle interne de 39 °C ou plus

• Production d’urine très faible et foncée

Les mesures de refroidissement d’urgence consistent à allonger une personne dans une zone plus fraîche (si possible), à ​​retirer les vêtements en excès, à offrir de l’eau et à appliquer des serviettes fraîches et humides ou des blocs de glace autour du corps d’une personne en attendant les services d’urgence.

Les symptômes bénins de maladies liées à la chaleur comprennent des étourdissements, de l’irritabilité, de la fatigue, de la soif et une augmentation du rythme cardiaque au repos. Selon le guide, la peau d’une personne peut sembler chaude et moite et sa production d’urine peut être réduite.

Si la température interne d’une personne est de 38 °C ou plus, sa maladie liée à la chaleur a progressé jusqu’à une gravité modérée.

Si une personne souffre d’une maladie modérée liée à la chaleur, elle peut présenter une éruption cutanée ou un gonflement, une faiblesse, des difficultés à avaler et une aggravation des symptômes d’une maladie légère liée à la chaleur.

Lorsqu’une personne souffre d’une maladie légère à modérée liée à la chaleur, encouragez-la à s’asseoir et à boire de l’eau et essayez de la placer dans un endroit climatisé ou avec plusieurs fenêtres ouvertes pour créer une brise croisée.

Le guide recommande également d’utiliser les mêmes mesures de refroidissement que celles utilisées pour les maladies graves liées à la chaleur et d’appeler le 911 si les symptômes ne disparaissent pas ou s’aggravent après avoir essayé de refroidir la personne.

Vérifier avec une personne qui peut être sensible deux fois par jour est un bon outil pour prévenir les maladies liées à la chaleur, a déclaré la directrice scientifique du BC CDC, Sarah Henderson, dans le communiqué.

“Beaucoup de personnes sensibles peuvent ne pas reconnaître quand elles surchauffent, mais une autre personne peut aider à identifier une situation à risque avec quelques questions et observations minutieuses.”

Selon la liste de contrôle du guide, les personnes qui présentent un risque plus élevé de maladies liées à la chaleur comprennent :

• Personnes âgées de 60 ans ou plus

• Les personnes atteintes de maladie mentale ou de troubles cognitifs, tels que la démence ou des troubles de l’humeur comme la dépression

• Les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques ou le diabète

• Les personnes vivant seules ou isolées socialement

• Les personnes qui souffrent de dépendance ou de consommation de substances, y compris les drogues et l’alcool

• Les personnes à mobilité réduite, qui peuvent avoir des difficultés à prendre des mesures de protection

• Les personnes qui prennent des médicaments sur ordonnance

• Les personnes ayant une mauvaise forme physique

Dans une interview de juin avec Black Press Media, Henderson a conseillé de vérifier auprès d’un pharmacien pour savoir si vos médicaments peuvent affecter la tolérance à la chaleur.

Les bilans de santé à distance ne sont pas idéaux, mais mieux que pas de bilan de santé. Pour les bilans de santé à distance, vous avez besoin de l’adresse de la personne en cas d’urgence, des coordonnées de ses proches et des informations sur le risque de maladie liée à la chaleur.

Le guide complet, avec toutes les listes de contrôle et les symptômes des maladies liées à la chaleur de différents niveaux, est disponible en ligne : ncceh.ca/documents/guide/health-checks-during-extreme-heat-events.

Le Centre de collaboration nationale en santé environnementale a dirigé l’élaboration du guide, aux côtés de l’équipe de recherche en physiologie environnementale du professeur Glen Kenny de l’Université d’Ottawa.

Santé et bien-êtreCanicule