Guide officiel des boissons Hip-Hop 50 de BOSSIP

Célébrez les 50 ans du Hip-Hop avec le « Guide des boissons Hip-Hop 50 » officiel de Bossip avec vos gorgées préférées rendant hommage à notre culture.

Cette année est une occasion glorieuse car elle marque les 50 ans de notre genre préféré Hip-Hop. Personne n’aurait jamais pensé que nous irions aussi loin, mais nous y sommes. Alors que beaucoup se disputent le jour exact, nous savons que c’était cette semaine en 1973, lorsque le hip-hop est né. Une simple fête de rentrée scolaire dans le Bronx a engendré le genre musical désormais le plus important qui influence tout dans la culture pop. Célébrons l’occasion avec quelques cocktails inspirés du hip-hop.

Guide des boissons inspirées du Hip-Hop 50 de BOSSIP

LA GROSSE POMME

Hennessv rend hommage au berceau du Hip-Hop et avec ce cocktail captivant inspiré de NYC. Les notes fruitées de Hennessy VS sont mises en valeur par les saveurs avant-gardistes de la pomme à la cannelle

Ingrédients:

1,5 oz Hennessv VS

1,5 oz de jus de pomme

0,5 oz de sirop d’érable

0,5 o7 de jus de citron vert

Bâton de cannelle pour la garniture

Méthode:

Ajouter tout le liquide dans un shaker avec de la glace. Agiter jusqu’à refroidissement. Verser dans un verre rock rempli de glaçons. Garnir de bâton de cannelle.

MIEL HENNESSY

Le Hennessy Honey est un cocktail onctueux et frais en hommage au partenariat Hennessy avec Nas. Le

complexité de Hennessy VS complimente la douceur du miel, équilibrée avec l’acidité du jus de citron.

Ingrédients:

1.5 OZ Hennessy VS

0,75 oz de sirop de miel (parties égales de miel et d’eau)

0,5 07 Jus de citron frais

2,5 onces d’eau de coco

Rondelle de citron pour la garniture

Recette: Ajouter tout le liquide dans un shaker avec de la glace. Agiter jusqu’à refroidissement. Verser dans un verre Collins rempli de glace. Garnir d’une rondelle de citron.

INCROYABLE HENNESSY

Élevez votre voyage dans le passé avec une nouvelle version du cocktail Hip Hop classique. Ce cocktail bien équilibré et frais met à jour l’un des cocktails Hennessy les plus emblématiques de l’histoire du Hip Hop avec une douceur douce et une couleur vibrante caractéristique.

Ingrédients:

1,5 oz Hennessv VS

0,5 oz Hpnotig

0,5 oz Midori

0,75 oz de jus de citron

0,25 oz de vermouth sec

0,5 oz de sirop simple

Torsade de citron vert ou de citron pour la garniture

Méthode: Ajouter tout le liquide dans un shaker avec de la glace. Agiter jusqu’à refroidissement. Verser dans un verre rocks incrusté de glace. Garnir de lime ou de citron TWIST.

Patron El Alto

Ingrédients:

2 oz. PATRÓN EL ALTO

Méthode:

Verser la tequila pure ou sur glace

PATRÒN EL CIELO Royale

Ingrédients:

1,5 oz PATRÓN EL CIELO

0,5 oz de jus de citron

0,5 oz de sirop simple

3 onces de champagne

Méthode: Dans un shaker avec de la glace, ajouter la tequila, le citron et le sirop simple. Secouer et filtrer deux fois dans une flûte à champagne, garnir de champagne. Garnir d’un zeste d’orange.

Grand fracas

Ingrédients:

1,5 parts de Grand Marnier Cordon Rouge

4 quartiers de citron

6-8 feuilles de menthe

Méthode: Écrasez les citrons et la menthe dans un shaker. Agiter vigoureusement avec de la glace. Versez sur de la glace et dégustez.

D’USSÉ Guarapo

Ingrédients:

2 Parties D’USSÉ VSOP Cognac

3 parties de guarapo (jus de canne à sucre fraîchement pressé)

1 morceau de sucre

4 Traits Amer des Caraïbes

Méthode: Ajouter le morceau de sucre et les amers dans un verre à mélange et écraser. Ajouter D’USSÉ, le guarapo et la glace. Remuer jusqu’à refroidissement. Passer dans un verre à whisky rempli de glace.

D’USSÉ Cheer Punch

Ingrédients:

750 ML D’USSÉ VSOP Cognac

Cidre de pomme nuageux 32 OZ

12 oz de jus de grenade

Sirop simple à la cannelle 12 OZ

Verre & Garniture : Grand bol à punch, bâtonnets de vin et de cannelle sans pied, roues orange

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un bol à punch. Ajouter de la glace. Remuer jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Garnir de rondelles d’orange et de bâtons de cannelle. La recette donne 4 à 6 portions.

GREY GOOSE Noir Russe

Ingrédients:

50 ml de vodka GREY GOOSE®

25 ml de liqueur de café de première qualité

Méthode: Construisez les ingrédients dans un verre à whisky. Ajouter des glaçons et remuer.

Hendrick’s Yuzu Insolite

*Créé par l’ambassadeur d’Hendrick, Erik Andersson

Ingrédients:

1 ½ partie de gin Hendrick’s

½ part d’Apérol

Garnir de soda au yuzu

1 petite pincée de sel de mer

Méthode: Mélanger les ingrédients dans un verre highball rempli de glaçons et remuer légèrement. Garnir de rondelles de concombre et de citron vert et servir.

L’Aperol Spritz « 3-2-1 »

Ingrédients:

Glaçons

Apérol

Cinzano Prosecco

Eau gazeuse (servie à partir d’un siphon ou d’une bouteille réfrigérée)

Tranche d’orange

Méthode: Dans un verre ballon à pied rempli de glace, mélanger 3 parties de Cinzano Prosecco suivies de 2 parties d’Aperol. Ajouter 1 partie ou un peu d’eau gazeuse, remuer doucement si nécessaire et garnir d’une tranche d’orange. Le résultat final devrait être une couleur orange uniforme et parfaite.

DON JULIO ROMARIN CANNEBERGE MARGARITA

Ingrédients:

1,5 oz Don Julio Blanco

0,75 oz de jus de citron vert frais

0,5 oz de jus de canneberge

0,5 oz de sirop simple au romarin

Méthode: Mélanger le Don Julio Blanco, le jus de lime frais, le jus de canneberge, le sirop simple au romarin et la glace dans un shaker. Bien agiter et filtrer sur de la glace dans un verre à whisky. Garnir de canneberges fraîches et d’une branche de romarin.

Avion surélevé Margarita

Ingrédients:

2 parties Avión Silver

1 portion de jus de citron vert frais

1/2 part de nectar d’agave

Méthode: Construire dans un moule à secouer. Glace. Secouer. Passer sur de la glace fraîche. Servir dans un verre à whisky. Le sel est facultatif sur la jante. Garnir d’un quartier de lime.

Limonade au whisky Crown Royal

Ingrédients:

1,5 oz Crown Royal Fine De Luxe.

3 onces de limonade.

Méthode: Combinez Crown Royal et Lemonade dans un verre rempli de glace.

« La bien-aimée » de Gran Coramino

Ingrédients:

2 onces Gran Coramino Cristalino

0,5 oz de jus de citron

0,5 once d’agave

5 raisins Concord

2 tranches de concombre

Coupe Verre

Méthode: Dans un shaker, ajouter les raisins Concord et le concombre, puis écraser. Ajouter le Gran Coramino Cristalino, le jus de citron et le sirop d’agave. Ajouter de la glace fraîche, puis secouer et filtrer dans un verre coupé. Garnir d’une tranche de concombre, de raisins Concord et d’un brin de menthe.

Punch des Fêtes Grey Goose

Ingrédients:

1 ½ oz de vodka GREY GOOSE®

½ oz de jus de grenade

1 oz de thé noir sucré

1 oz de Prosecco MARTINI & ROSSI®

+ Meule de citron déshydraté

Méthode: Mélanger dans un verre à whisky sur de la glace et garnir de prosecco. Garnir d’une rondelle de citron déshydraté.