Guide MultiVersus : gameplay, avantages et chaque personnage jouable

MultiVersus est un mélange électrique de combattant de plate-forme, de croisement IP d’entreprise et de personnalisation de personnage, mélangé d’une manière ou d’une autre dans un produit final fluide. Il vise à plaire aux passionnés de jeux de combat et aux personnes comme moi qui ont eu du mal à entrer dans des combattants qui n’avaient pas le mot “Smash” dans leurs titres. MultiVersus rassemble des personnages de toutes les propriétés de Warner Bros. comme DC Comics, Game of Thrones, Looney Tunes et certains personnages originaux.

Le jeu apporte un mélange d’éléments nouveaux et familiers au genre, mais à la base, il correspond aux ambitions “facile à prendre en main, difficile à maîtriser” du développeur. Que vous soyez un combattant expérimenté à la recherche d’un nouveau défi ou que vous souhaitiez simplement que Rick et Morty combattent Arya Stark et Velma, MultiVersus vaut le détour.

Le jeu multiplateforme est gratuit et disponible sur la plupart des principales plateformes : PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series S/X et sur PC via Vapeur ou la Magasin de jeux épiques. Vous pouvez également obtenir un Pack Fondateur (en Standard, De luxe ou Prime éditions) pour 40 $ à 100 $ si vous voulez un déverrouillage immédiat des personnages, de la monnaie dans le jeu et des cosmétiques.

Voici tout ce que vous devez savoir pour commencer.

Gameplay : Une frénésie 2v2 avec des avantages

Le gameplay de base de MultiVersus consiste en deux équipes de deux joueurs qui s’affrontent. La première équipe à obtenir quatre KO au total remporte la manche. Cela pourrait signifier assommer les deux adversaires deux fois, ou cela pourrait signifier absolument intimider l’un de vos adversaires jusqu’à ce que vous les ayez assommés quatre fois. Après le quatrième KO au sein d’une équipe, vous passerez à un écran de résultats où l’on vous demandera si vous voulez recommencer. Si tout le monde est d’accord, vous jouerez au meilleur des trois avec le même partenaire et les mêmes adversaires, mais si quelqu’un refuse, vous retournerez au menu principal. Vous pouvez également jouer des matchs gratuits pour tous pour plus de chaos ou des 1v1 pour des confrontations de jeux de combat plus traditionnelles.

Les rounds dans MultiVersus suivent un rythme effréné, et si vous ne réagissez pas rapidement, des adversaires qualifiés peuvent rapidement vous combiner hors de la carte. Chaque personnage appartient à l’une des cinq classes, qui déterminent son style de combat : assassin, cogneur, mage, soutien et tank. Vous pouvez essayer des combinaisons stratégiques de classes ou simplement un tour de votre personnage préféré. Vivez votre meilleure vie.

MultiVersus propose également un mécanisme appelé avantages, vous permettant de personnaliser le gameplay de votre personnage. Les avantages appartiennent à trois catégories – attaque, défense et utilité – et ils modifient les mécanismes de jeu de votre personnage. Chaque personnage a trois avantages de signature qu’il peut débloquer en jouant à des jeux avec ce personnage. Les avantages de signature modifient les mouvements de ce personnage, comme l’ajout d’un effet de recul au lasso de Wonder Woman. Les avantages standard ont des effets tels que la réduction des temps de recharge, l’ajout d’un bouclier lors de la réapparition ou l’octroi d’un troisième saut aux joueurs.

WB Games/Capture d’écran par Adam Benjamin/CNET



Personnages MultiVersus : une liste sans cesse croissante

Après la sortie de Morty le mardi 23 août, MultiVersus propose 18 personnages jouables, avec trois autres personnages annoncés, et bien d’autres attendent probablement dans les coulisses. Voici qui est dans le jeu jusqu’à présent :

Morty (Rick et Morty) – Cogneur

Lebron (Space Jam) – Cogneur

Le Géant de Fer (Le Géant de Fer) — Réservoir

Taz (Looney Tunes) – Cogneur

Velma (Scooby-Doo) — Assistance

Arya Stark (Game of Thrones) – Assassin

Batman (DC Comics) — Cogneur

Bugs Bunny (Looney Tunes) — Mage/Distance

Finn l’Humain (Adventure Time) — Assassin

Grenat (Steven Universe) — Bruiser

Harley Quinn (DC Comics) – Assassin

Jake le chien (Adventure Time) — Bruiser

Reindog (personnage original) — support

Shaggy (Scooby-Doo) – Cogneur

Steven Universe (Steven Universe) — Assistance

Superman (DC Comics) — Réservoir

Tom et Jerry (Looney Tunes) — Mage/Distance

Wonder Woman (DC Comics) — Réservoir

Et voici les personnages qui ont été annoncés comme futurs ajouts :

Rick (Rick et Morty) — Mage/Distance

Rayure (Gremlins) — Inconnu

Black Adam (DC Comics) – Inconnu

Internet regorge de spéculations sur les autres personnages des propriétés de Warner Bros. (y compris plus de super-héros, de kaiju et de sorciers très célèbres) qui pourraient apparaître, mais les personnages répertoriés ici sont les seuls personnages jouables confirmés.

Wonder Woman est déverrouillée via le didacticiel et une sélection rotative de combattants est rendue gratuite chaque semaine. Vous pouvez déverrouiller des personnages de manière permanente en payant de l’or (que vous gagnez en jouant), du gleamium (que vous pouvez payer) ou en utilisant des jetons de déverrouillage de personnage des packs du fondateur.

Commencer

Vous pouvez télécharger gratuitement MultiVersus et suivre le didacticiel pour avoir une idée de la façon dont les choses se passent. Plus vous jouez un personnage, plus vous progresserez dans ses capacités, débloquant des avantages standard et de signature ainsi que des cosmétiques liés à ce personnage.

Si vous avez joué à Smash Bros., vous trouverez le gameplay familier, avec quelques différences. Par exemple, vous pouvez enchaîner les sauts, les esquives et les mouvements de manière à donner aux personnages MultiVersus plus de traversée de la carte que le combattant Smash moyen. Les limites de scène sont également illustrées, ce qui signifie que vous savez exactement à quel point quelqu’un est proche d’être assommé.

Si vous vous retrouvez à entrer dans le jeu, vous pouvez payer gleamium pour débloquer une passe de combat, qui vous récompensera avec encore plus de produits cosmétiques comme des skins de personnages uniques, des effets de KO et des bannières de joueurs. Le seul élément non cosmétique que vous pouvez débloquer à partir de transactions en espèces (via gleamium) est l’accès à d’autres personnages. Mais vous pouvez toujours débloquer des personnages gratuitement en gagnant de l’or grâce aux matchs joués. Le système de passe de combat fonctionne à peu près de la même manière que des jeux comme Fortnite, Légendes Apex et, eh bien… la plupart des jeux de nos jours.

Pourtant, l’expérience globale de MultiVersus est unique et invitante. Et comme il est gratuit, il n’y a aucune raison de ne pas l’essayer.

