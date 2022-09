LA reine retrouvera son mari bien-aimé, le duc d’Édimbourg, après un dernier adieu émouvant digne de son règne sans précédent et glorieux de 70 ans.

Après quatre jours d’exposition, les portes de Westminster Hall seront fermées au public afin que les préparatifs puissent commencer pour des funérailles d’État auxquelles assisteront 2 000 invités.

Les Grenadier Guards s’entraînent à porter un cercueil pour les funérailles de lundi Crédit : PA

Nous examinons minute par minute ce qui se passera le jour des funérailles nationales de la reine lundi

Les funérailles d’État de Sa Majesté débuteront à l’abbaye de Westminster à 11h et se termineront à midi Crédit : Getty

Les funérailles débuteront à l’abbaye de Westminster à 11h et se termineront à midi, marquées par Last Post, un silence de deux minutes à travers le Royaume-Uni et l’hymne national.

Son cercueil sera ensuite conduit à Windsor, où il sera descendu dans la voûte royale de la chapelle Saint-Georges.

Elle sera ensuite enterrée dans la chapelle commémorative du roi George VI – aux côtés de son mari, le prince Philip, décédé l’année dernière.

Ici, nous examinons minute par minute ce qui se passera lundi.

6h30 du matin: Westminster Hall fermera ses portes au public alors que la reine en état se termine après quatre jours pour se préparer aux funérailles d’État.

8h00 : L’abbaye de Westminster ouvrira ses portes à la congrégation de 2 000 personnes, qui comprendra des dirigeants mondiaux et des membres de la famille royale étrangère.

10h35 : Un groupe de porteurs de la Queen’s Company 1st Battalion Grenadier Guards lèvera le cercueil du catafalque de Westminster Hall et le transportera en procession jusqu’au State Gun Carriage de la Royal Navy, qui sera positionné à l’extérieur de la porte nord.

10h44 : Le chariot de canon, tiré par 138 membres de la Royal Naval, partira de New Palace Yard à l’abbaye de Westminster via Parliament Square, Broad Sanctuary et le Sanctuaire.

Il sera suivi à pied par le roi Charles et des membres de la famille royale, dont le prince Edward, le prince Andrew, la princesse Anne, le prince William et le prince Harry.

10h52 : Le cortège arrivera à la porte ouest de l’abbaye de Westminster où le cercueil sera soulevé du chariot de canon et transporté prêt pour le service funèbre.

11h : Le service, dirigé par le doyen de Westminster, commencera. Le Premier ministre Liz Truss et le secrétaire général du Commonwealth donneront des lectures.

11h55 : Last Post retentira, suivi d’un silence de deux minutes à observer à l’intérieur de l’abbaye et à travers le Royaume-Uni.

Midi: Le réveil, l’hymne national et une lamentation jouée par le joueur de cornemuse de la reine mettront fin aux funérailles nationales.

Le groupe de porteurs soulèvera ensuite le cercueil du catafalque et se déplacera en procession à travers la grande porte ouest jusqu’au State Gun Carriage, qui sera positionné à l’extérieur de la porte ouest.

Le roi Charles et la reine consort, le prince et la princesse de Galles et d’autres membres de la famille royale suivront ensuite le cercueil à pied.

Hier, des soldats de la Household Cavalry ont participé à une répétition matinale pour les funérailles de la reine à Londres Crédit : PA

Le personnel de service répète au centre commercial avant les funérailles de lundi Crédit : PA

00h15 : Le cortège, dirigé par la Gendarmerie royale du Canada et des membres du personnel du NHS, partira pour Wellington Arch. Des mitrailleuses seront tirées à Hyde Park par la King’s Troop, la Royal Horse Artillery et Big Ben sonneront tout au long du cortège.

13h : À son arrivée à Wellington Arch, le cercueil sera levé dans le corbillard d’État, qui commencera son voyage vers Windsor. Au départ du corbillard, le défilé donnera un salut royal et l’hymne national sera joué.

15h06 : Le corbillard d’État s’approchera de Shaw Farm Gate sur Albert Road, Windsor, et prendra sa place à l’avant du cortège.

15h10 : Le cortège se dirigera vers la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

15h20 : Les gouverneurs généraux et les premiers ministres des royaumes arriveront et seront escortés jusqu’à leurs sièges dans la nef. Au total, 800 personnes, dont des membres du personnel de la maison de la reine et du domaine de Windsor, assisteront au service.

15h25 : Les membres de la famille royale qui ne font pas partie du cortège arriveront à la chapelle et seront escortés jusqu’à leurs sièges.

15h40 : Le roi et les autres membres de la famille royale qui marchent dans la procession la rejoignent au quadrilatère du côté nord lorsqu’il passe dans Engine Court.

La route sera bordée par les forces armées et des canons minuscules seront tirés par la troupe du roi, Royal Horse Artillery, depuis la pelouse est. La cloche de Sébastopol et la cloche de la tour du couvre-feu sonneront.

15h53 : La procession s’arrêtera au bas des marches ouest de la chapelle St George dans le cloître Horseshoe où le groupe de porteurs soulèvera le cercueil du corbillard et le portera sur les marches ouest.

16h : Le service funéraire commencera à l’entrée de la procession des cercueils dans la chapelle, vers le catafalque du Quire. Le service sera dirigé par le doyen de Windsor. Des prières seront dites par le recteur de Sandringham, le ministre de Crathie Kirk et l’aumônier de Windsor Great Park.

Avant l’hymne final, la couronne impériale d’État, l’orbe et le sceptre seront retirés du cercueil par le bijoutier de la couronne et, avec l’aide du bargemaster et des sergents d’armes, seront transmis au doyen qui les placera. sur l’autel.

À la fin de l’hymne final, le roi placera sur le cercueil la couleur du camp de la compagnie de la reine des Grenadier Guards, pour laquelle elle était colonel en chef.

Dans le même temps, le Lord Chamberlain brisera sa baguette d’office et la placera sur le cercueil conformément à la tradition. Le cercueil sera descendu dans la voûte royale, tandis que l’archevêque de Canterbury lit une bénédiction et que le joueur de cornemuse de la reine interprète une lamentation.

À la fin du service, le roi et les membres de la famille royale partiront du porche de Galilée pour le château de Windsor.

19h30 : Un service funéraire privé, auquel assisteront le roi et des membres de la famille royale, sera dirigé par le doyen de Windsor.

Sa Majesté sera enterrée aux côtés de son défunt mari, le duc d’Édimbourg, à la King George VI Memorial Chapel.