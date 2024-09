Guide familial de Rylee et Lindsay Arnold de Dancing With the Stars

Rylee Arnold a fait la une des journaux lorsqu’elle a suivi les traces de sa sœur Lindsay Arnold sur Danse avec les starsmais ils ne sont pas les seuls danseurs de leur famille.

Lindsay a rejoint la saison 16 de la série télé-réalité en 2013 et a servi de mentor à Rylee pendant le spin-off de 2018, Danse avec les stars : Juniors. (Rylee et son partenaire, Miles Brownclassé deuxième.)

Une décennie après le casting de Lindsay, il a été annoncé que Rylee rejoindrait DWTS tandis que sa sœur a fait une pause dans l’émission pour se concentrer sur sa famille. (Lindsay a accueilli sa deuxième fille, June, en mai 2023 avec son mari Sam CusickLe couple partage également une fille, Sage.)

«[Lindsay] Elle m’a donné beaucoup de conseils, mais j’ai l’impression que le meilleur conseil qu’elle m’a donné était simplement d’être moi-même et de montrer qui je suis et de faire de cette expérience une expérience agréable et de profiter de chaque partie que je peux », a déclaré Rylee en exclusivité. Nous Hebdomadaire après qu’il a été révélé qu’elle serait associée à Trop chaud pour être manipulé‘s Harry Jowsey pour sa première saison.

Faites défiler vers le bas pour rencontrer les sœurs de Lindsay et Rylee et leurs parents :

Lindsay Arnold

Lindsay a participé à la saison 9 de Alors tu penses que tu peux danser en 2012, terminant dans le top 8. L’année suivante, elle devient pro sur DWTS où elle a depuis joué avec des célébrités, notamment Wanya Morris, Calvin Johnson Jr., DeMarcus Ware et Matt James. Lindsay a remporté le trophée Mirrorball avec son partenaire Jordan Fisher en 2017.

Lindsay a annoncé son départ de la série en 2022 pour se concentrer sur sa famille. Lindsay et Cusick, qui se sont mariés en 2015, ont accueilli leurs filles Sage et June en 2020 et 2023, respectivement.

Jensen Arnold

La deuxième sœur aînée d’Arnold, Jensen, et son mari actuel, Colline Topheront annoncé leurs fiançailles en 2017 lors de la saison 15 de Alors tu penses que tu peux danserJensen a terminé l’émission en tant que deuxième.

Après s’être mariés en 2018, Jensen et Hill ont accueilli leur premier enfant, leur fils Brooks, en juin 2022. Jensen a révélé en septembre 2024 qu’elle et Hill attendaient leur deuxième enfant, prévu pour mars 2025.

Brynley Arnold

La deuxième plus jeune sœur d’Arnold, Brynley, a épousé son mari, Donny McGinnis en octobre 2020. Moins de deux ans plus tard, le couple a accueilli son premier enfant, sa fille Quincy, en août 2022. Brynley a donné naissance à leur deuxième enfant, son fils Rez, en mai 2024.

Rylee Arnold

Après avoir fait ses débuts sur Danse avec les stars : Juniors en 2018, Rylee a été choisie comme pro dans DWTS avant la saison 32. Tout au long de sa première saison, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Rylee et Jowsey étaient liés de manière romantique – mais le couple a nié être plus que des amis. Jowsey a révélé en avril 2024 qu’il était dans une « relation secrète » pendant son passage dans la série. Pour son deuxième passage dans la salle de bal, Rylee est associée à Olympian Stephen Nedoroscik.

Mindy Arnold

La mère des sœurs, Mindy, parle souvent de leur famille sur les réseaux sociaux. « Il y a tellement de choses pour lesquelles être reconnaissante ! La famille, c’est tout 💕💕💕 », a-t-elle écrit via Instagram en novembre 2023.

Josh Arnold

Les filles de Josh et sa femme, Mindy, ont chanté ses louanges au fil des ans. « Est-ce que quelqu’un a déjà vu un grand-père plus sexy ou un petit-enfant plus mignon ? Moi non plus. C’est mon message d’appréciation pour Josh, je viens de fêter mes 30 ans avec ce gars – il est le meilleur absolu 🐐 », a écrit Mindy via Instagram en 2021, à côté d’une photo de Josh tenant Sage.