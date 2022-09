Guide d’un fan du train en marche sur la route des Blue Jays vers les séries éliminatoires

Après avoir raté de peu les séries éliminatoires en 2021, les Blue Jays de Toronto sont sur le point de décrocher leur billet pour les séries éliminatoires dans un champ de wildcards nouvellement élargi. L’équipe pourrait décrocher une place mercredi soir si les Jays battaient les Yankees et que les Orioles de Baltimore perdaient contre les Red Sox de Boston.

Mais disons que vous n’avez pas regardé fébrilement les garçons de l’été pour les 162 matchs de cette saison – et maintenant que les séries éliminatoires sont à l’horizon, vous êtes prêt pour du baseball. Que devez-vous savoir au préalable ?

Voici le guide du fan du train en marche pour les Jays en séries éliminatoires en 2022.

Puis-je obtenir des billets?

Si vous avez agi assez rapidement mercredi, vous le pourriez. Environ une heure après la mise en vente des billets le matin, il y avait un quelques sièges de bol inférieurs disponibles dans la gamme de 150 $plus une sélection plus large de sièges dans les 500 pour environ 80 $.

Il y avait plus d’options dans des gammes de prix similaires disponibles pour les matchs deux et trois de la série générique des Jays, ainsi que la série de la division de la Ligue américaine, si l’équipe progressait.

Mais au fil du temps, vous serez probablement à la merci des revendeurs – et sans aucun doute des prix plus élevés aussi.

Contre qui les Jays affronteront-ils en premier ?

Tous les signes indiquent que Toronto affrontera les Rays de Tampa Bay dans la série wildcard. Le record en tête-à-tête entre les deux équipes est partagé presque également, les Rays remportant 10 matchs contre les neuf des Jays.

Toronto a un bilan global légèrement meilleur pour la saison 2022, avec 87 victoires contre 85 pour Tampa Bay.

Les billets pour les matchs éliminatoires des Jays ont été mis en vente mercredi matin. (Alex Lupul/CBC)

L’avantage du terrain à domicile sera probablement énorme dans la série, car Tampa a une fiche décisive de 51-30 à domicile, contre une fiche perdante de 36-40 à l’extérieur du Tropicana Field en Floride. Jouer à domicile dans l’enceinte amicale du Rogers Centre (où les Jays ont une fiche gagnante de 44-33) pourrait être énorme pour Toronto. Les Jays passeront probablement le reste de la saison en essayant d’assurer ce résultat.

Attendez, le joker est une série maintenant ?

C’est – au lieu du jeu unique habituel comme par le passé, il a été remplacé par une série au meilleur des trois. Tout cela grâce à la dernière convention collective entre la Major League Baseball et l’association des joueurs, dans laquelle les deux parties ont convenu d’augmenter le nombre d’équipes en séries éliminatoires de 10 à 12.

Cette année, il y a trois équipes wildcard dans chaque ligue, ce qui donne un tournoi à 12 équipes.

À qui dois-je faire attention dans l’équipe ?

Les Jays sont une équipe définie par son attaque et dirigée par des vedettes comme Vladimir Guerrero Jr. et Bo Bichette. Alors que Guerrero Jr. n’a pas eu tout à fait la saison emphatique qu’il a eue en 2021 et que Bichette a parfois été chaud et froid cette année, le succès de la paire sera sans aucun doute la clé de toute éventuelle course d’après-saison.

Vladimir Guerrero Jr., à droite, verse de l’eau sur le joueur de champ intérieur Bo Bichette après un match contre les Astros de Houston au Rogers Center en mai. (Alex Lupul/CBC)

Une équipe strie parfois, le talon d’Achille des Jays peut être son tangage, l’équipe manquant d’un cinquième partant de bonne foi dans sa rotation. Assurez-vous de faire attention au lanceur Alek Manoah, qui est le meilleur espoir de l’équipe depuis le monticule.

Y aura-t-il une Loonie Dogs Night?

Malheureusement, la bien-aimée Loonie Dogs Night des Jays – au cours de laquelle les amateurs de viande en tube peuvent prendre un hot-dog (ou plusieurs, selon le cas) pour seulement 1 $ chacun – est un événement de saison régulière uniquement.