Guide du système de combat Xenoblade Chronicles 3: arts, combos et plus expliqués

Comme les jeux précédents de la série, le nouveau RPG Nintendo Switch Xenoblade Chronicles 3 dispose d’un système de combat profond avec de nombreuses pièces mobiles à prendre en compte. Bien que les didacticiels intégrés au jeu fassent un bon travail en vous acclimatant progressivement aux bases, en analysant des leçons utiles au cours des premières heures du jeu, il existe encore de nombreuses nuances qui ne sont pas expliquées de manière aussi approfondie.

Si vous avez du mal à comprendre le combat, voici un guide pour vous aider à maîtriser le système de combat de Xenoblade Chronicles 3.

Les bases

Comme dans les précédents jeux Xenoblade, les batailles se déroulent en temps réel dans Xenoblade Chronicles 3.

Pour lancer une bataille, approchez-vous d’un ennemi et appuyez sur la touche A pour dégainer votre arme. Si l’ennemi s’avère plus coriace que prévu, vous pouvez également maintenir le bouton A enfoncé pour rengainer votre arme et fuir.

Pendant le combat, vous pouvez manœuvrer librement votre personnage sur le champ de bataille. Votre personnage déclenchera également automatiquement des attaques de base à proximité de l’ennemi. Ceux-ci sont bons pour adoucir l’ennemi jusqu’à ce que vos Arts (détaillés ci-dessous) soient prêts à l’emploi.

Arts

En plus des attaques automatiques de base, chaque personnage dispose d’une suite de mouvements spéciaux appelés Arts. Ceux-ci sont affectés à différents boutons de visage sur le contrôleur et couvrent toute la gamme des attaques dommageables aux mouvements de guérison et de debuff.

Il existe deux types d’arts dans Xenoblade Chronicles 3. Les arts standard se chargeront progressivement au fur et à mesure que vous serez engagé dans la bataille. Une fois qu’un art est complètement chargé, appuyez sur le bouton correspondant pour le libérer. Le mouvement subira ensuite une période de recharge, le rendant inutilisable pendant un certain temps jusqu’à ce qu’il se recharge.

Nintendo



Exécutez bien vos Arts et vous remplirez également la jauge de vos Talents Arts. Ce sont des mouvements spéciaux spécifiques à une classe qui sont affectés au bouton A, et ils infligent encore plus de dégâts ou ont d’autres propriétés spéciales. Par exemple, l’art du talent de Noah, Overclock Buster, infligera des dégâts supplémentaires lorsqu’il est utilisé sur un ennemi qui est étourdi.

Étant donné que les Talent Arts prennent beaucoup plus de temps à se recharger que les Arts standards, il est impératif d’attendre le moment le plus opportun pour les utiliser.

Annulation des attaques

Comme dans Xenoblade Chronicles 2, une stratégie de combat importante dans Xenoblade Chronicles 3 consiste à “annuler” vos attaques. Utilisez un art au moment où vous vous connectez avec une attaque automatique et vous verrez un cercle bleu apparaître autour de votre personnage, ce qui signifie que vous avez réussi à annuler l’attaque automatique.

Il y a deux avantages principaux à annuler les attaques. Tout d’abord, vous passerez beaucoup plus facilement à l’art que vous venez de sélectionner, ce qui vous permettra d’infliger des dégâts plus rapidement. Deuxièmement, l’annulation réussie des attaques vous aidera à augmenter votre jauge d’attaque en chaîne – plus d’informations à ce sujet ci-dessous.

Combinaisons

Les combos sont une autre stratégie de combat vitale dans Xenoblade Chronicles 3, et ils fonctionnent un peu comme dans les jeux précédents.

De nombreux arts du jeu peuvent infliger une condition de statut à l’ennemi. L’art de frappe à l’épée de Noah, par exemple, infligera Break à un ennemi lorsqu’il est touché par le côté, l’étourdissant et le laissant vulnérable aux mouvements qui infligent Topple. Vous créerez des combos en infligeant avec succès ces conditions de statut dans le bon ordre.

Voici deux combos simples mais efficaces :

Casser > Renverser > Stupeur

Casser > Renverser > Lancer > Smash

Bien que Xenoblade Chronicles 3 vous permette de basculer entre les personnages pendant la bataille, vous voudrez généralement vous concentrer sur le contrôle d’un à la fois. Cela signifie que vous devrez souvent compter sur vos coéquipiers IA pour continuer la chaîne de combos que vous avez commencée. Heureusement, vos compagnons sont assez intelligents et utiliseront généralement les bons arts en cas de besoin.

Attaques en chaîne

Au début de l’aventure, vous débloquerez la possibilité d’utiliser des attaques en chaîne. Soyez performant au combat en créant des combos et en annulant les attaques, et vous remplirez progressivement votre jauge d’attaque en chaîne.

Une fois qu’une attaque en chaîne a été lancée, vous ferez équipe avec vos compagnons et déclencherez une série d’attaques séquentielles avec chaque personnage. Au fur et à mesure que vous effectuez ces attaques, vous accumulerez des points tactiques, ou TP, qui déclencheront un puissant mouvement d’art en chaîne si vous parvenez à dépasser 100% de TP.

Liaison

Un autre nouveau mécanisme de combat dans Xenoblade Chronicles 3 est Interlink. Au cours de l’aventure, vous aurez la possibilité de fusionner deux personnages en une puissante forme combinée appelée Ouroboros.

Nintendo



En Ouroboros, vos personnages infligeront plus de dégâts qu’ils ne le pourraient individuellement. Cependant, cette transformation n’est que temporaire ; après une utilisation prolongée, votre Ouroboros finira par surchauffer, et les deux personnages se sépareront. En tant que tel, vous voudrez enregistrer l’interconnexion comme moyen de remporter la bataille.

Xenoblade Chronicles 3 recevra plusieurs vagues de DLC au cours des prochains mois dans le cadre de son Expansion Pass. La première vague a été lancée parallèlement au jeu et propose des costumes spéciaux pour chaque personnage, ainsi qu’une variété d’objets bonus utiles. Les vagues futures ajouteront de nouvelles quêtes, des personnages héros et du contenu d’histoire.