Guide du Super Bowl : où regarder et qui regarder

PHOENIX (AP) – Le Super Bowl entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City approche à grands pas. Voici quelques choses à savoir avant le match de dimanche :

COMMENT REGARDER ?

Le jeu commence à 18 h 30 HNE dimanche et peut être visionné sur Fox, Fox Deportes et l’application NFL +. Il peut également être diffusé sur plusieurs services, y compris YouTube TV. L’émission de radio nationale est sur Westwood One.

QUI SONT LES ÉQUIPES ET LES JOUEURS ?

Les Chiefs de Kansas City sont de retour dans le Super Bowl pour la troisième fois en quatre ans après avoir remporté un autre championnat de l’AFC. Les Chiefs ont remporté le Super Bowl 54 contre les 49ers après la saison 2019 mais ont perdu contre les Buccaneers après 2020.

Les Chiefs sont dirigés par le quart-arrière Patrick Mahomes, qui a remporté son deuxième prix MVP jeudi soir. Ils ont également plusieurs autres vedettes, dirigées par l’ailier serré Travis Kelce et le joueur de ligne défensive Chris Jones.

Les Eagles de Philadelphie ont remporté le championnat NFC et tentent de remporter leur deuxième Super Bowl en six ans. Ils sont menés par le quart-arrière et finaliste MVP Jalen Hurts, les receveurs AJ Brown et DeVonta Smith et le secondeur Haason Reddick.

C’EST QUOI LE SPECTACLE DE LA MI-TEMPS ?

Rihanna, neuf fois lauréate d’un Grammy Award, est la tête d’affiche de l’émission de mi-temps de cette année.

Elle a eu 14 succès n ° 1 du Billboard Hot 100, dont “We Found Love”, “Work”, “Umbrella” et “Disturbia”. Elle et le rappeur A$AP Rocky ont récemment accueilli son premier enfant.

« La setlist était le plus gros défi. C’était la partie la plus difficile, la plus difficile. Décider comment maximiser 13 minutes mais aussi célébrer – c’est ce que ce spectacle va être. Ce sera une célébration de mon catalogue de la meilleure façon dont nous aurions pu le mettre en place », a déclaré Rihanna.

OÙ SE JOUE LE JEU ?

Le Super Bowl se jouera au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, qui abrite les Cardinals de l’Arizona de la NFL. Glendale est une banlieue de Phoenix.

C’est le troisième Super Bowl que le stade accueille.

La région de Phoenix n’est pas étrangère aux grands événements : en fait, deux d’entre eux se déroulent en ce moment. Le Super Bowl attire évidemment beaucoup d’attention, mais l’Open annuel WM Phoenix a également lieu cette semaine, attirant des milliers de fans de golf – et un flux constant d’avions privés – dans la ville pour regarder des joueurs comme Rory McElroy, le mieux classé.

La NBA a même fait une brève apparition: les Phoenix Suns ont acquis la superstar Kevin Durant dans un échange avec les Brooklyn Nets mercredi soir qui a secoué le sport et galvanisé la base de fans de la ville.

QUI EST FAVORISÉ ?

Les Eagles sont favorisés par 1 1/2 points pour battre les Chiefs, selon FanDuel Sportsbook, et la ligne est restée assez constante au cours des deux dernières semaines. Le plus-moins est de 50,5 points.

Choisir le gagnant du jeu est l’une des façons de base de parier, mais il y a beaucoup, beaucoup de paris sur les accessoires que les joueurs peuvent également choisir.

Les paris sportifs ont profité de la popularité croissante des paris sur les accessoires, qui peuvent aller de la question de savoir s’il y aura une sécurité à la question de savoir si les Chiefs ou les Eagles marqueront plus de points que les stars de la NBA LeBron James ou Steph Curry lorsque leurs équipes se rencontreront la veille du grand match. .

Les parieurs sportifs professionnels ont tendance à faire les paris les plus traditionnels et à rechercher la valeur des accessoires s’ils pensent pouvoir trouver un numéro de pari à exploiter. Pour la plupart, les accessoires appartiennent au grand public.

QUELS ONT ÉTÉ LES MEILLEURS MOMENTS DE LA NFL HONORS ?

La ligue a eu son émission annuelle «NFL Honors» jeudi soir, Mahomes recevant son deuxième MVP et le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott remportant le NFL Walter Payton Man of the Year.

Autre fait saillant : la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a fait sa deuxième apparition de la semaine, rendant hommage à ceux qui ont contribué à lui donner une seconde chance dans la vie.

Hamlin était sur scène un peu plus d’un mois après avoir fait un arrêt cardiaque et devait être réanimé sur le terrain de Cincinnati.

AP Sports Writers Mark Anderson et John Marshall, AP Entertainment Writer Jonathan Landrum Jr. et Associated Press Writer Terry Tang ont contribué.

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

David Brandt, l’Associated Press