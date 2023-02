Guide du streaming février 2023 : 4 services à conserver absolument

Les files d’attente télévisées ont tendance à être un peu sèches à cette période de l’année, mais février est super Bowl temps et il y a encore beaucoup à regarder en streaming. Mais attention, des changements arrivent pour certains de vos services préférés, y compris un Hausse de 1 $ pour le forfait sans publicité de HBO Max et des frais supplémentaires si vous êtes partager votre compte Netflix. Malgré ces hausses de prix, vous voudrez conserver ces services si vous prévoyez de suivre le rythme Le dernier d’entre nous and You saison 4, qui sont diffusés ce mois-ci.

En avant. Vous pouvez diffuser le Super Bowl 57 sur une plateforme en direct telle que Sling TV, Hulu avec Live TV ou YouTube TV. Mais si vous vous demandez comment vous pouvez couper les coins ailleurs dans votre budget de streaming, nous avons ce qu’il vous faut. Rotatif — ou barattage — vos services sont le moyen de le faire.

Comment? Vous vous abonnez pour une période spécifique, annulez, choisissez un service différent, puis réabonnez-vous, en gardant vos services de streaming préférés en rotation. Choisissez une ou deux plates-formes incontournables pour l’année et traitez les plates-formes supplémentaires comme des modules complémentaires occasionnels. Cela vous permet d’économiser de l’argent lorsque Netflix, Disney Plus, HBO Max et d’autres n’ont pas les films et les émissions que vous souhaitez regarder à un moment donné. N’oubliez pas de désactiver le renouvellement automatique de vos abonnements mensuels. Si vous partagez des comptes avec quelqu’un en dehors de votre foyer, cette stratégie n’est peut-être pas idéale, mais si vous pouvez vous en sortir avec vos compagnons de diffusion, allez-y.

Voici mes suggestions sur les streamers à conserver ou à annuler pour février en fonction des nouvelles émissions de télévision et des films arrivant sur chaque plateforme. Vos goûts peuvent être différents, mais si rien d’autre, je vous encourage à au moins envisager le concept de rotation de vos adhésions pour économiser de l’argent.

Rotation du service de streaming février 2023 Donjon Annuler Netflix X Starz X HBO Max X Disney+ X Hulu X Paramount Plus X Première vidéo X Paon X Apple TV Plus X

Gardez définitivement Netflix, HBO Max, Hulu et Starz

Netflix : Les bouffonneries de Joe Goldberg sur Vous n’êtes pas la seule attraction sur Netflix ce mois-ci. Il y a un documentaire sur un chien riche, plus Outer Banks, anime et télé-réalité. Voici une liste de nouvelles versions remarquables :

Détective Conan : Le coupable Hanzawa (1er février)

Gunther’s Millions – documentaire sur un chien avec un lourd héritage (1er février)

Freeridge – un spin-off On My Block (2 février)

Bill Russell: Légende (8 février)

Série animée My Dad the Bounty Hunter (9 février)

J’adore te détester – K-drama (10 février)

You saison 4, partie 1 (10 février)

Your Place or Mine avec Ashton Kutcher et Reese Witherspoon (10 février)

Perfect Match propose une gamme d’étoiles des concurrents de l’émission de rencontres Netflix (14, 21 et 28 février)

Série documentaire sur les reines africaines (15 février)

Aggretsuko saison 5 (16 février)

Murdaugh Murders: A Southern Scandal (22 février)

Outer Banks saison 3 (23 février)

Formule 1 : Drive to Survive saison 5 (24 février)

Nous avons un fantôme (24 février) Bienvenue dans votre nouvelle maison. Il est accompagné d’un fantôme nommé Ernest. David Harbour, Jahi Winston, Tig Notaro, Erica Ash, Jennifer Coolidge et Anthony Mackie jouent dans We Have A Ghost, le nouveau film du réalisateur de Happy Death Day Christopher Landon. Première le 24 février. pic.twitter.com/3xEh0ifavH – Netflix (@netflix) 26 janvier 2023

HBO Max : Continuez à regarder The Last of Us et connectez-vous pour l’exclusivité Max, Harley Quinn : un spécial Saint-Valentin très problématique le 9 février. Également nouveau ce mois-ci : Empire of Light (7 février), documentaire All that Breathes (7 février), Aqua Teen Forever : Plantasm (8 février), Puppy Bowl XIX (12 février) et Last Week Tonight avec John Oliver (19 février).

Hulu : Les favoris de votre réseau diffusent toujours les saisons en cours, mais voici les nouveautés de février : Première de la dernière saison d’A Million Little Things (9 février), ABC’s Not Dead Yet (9 février), dernière saison de Wu-Tang: An American Saga (15 février), The Masked Singer saison 9 (16 février), American Idol saison 21 (20 février) et Snowfall saison 6 (23 février).

Starz : Après avoir pris fin il y a plus d’une décennie, Party Down revient pour un début de saison 3 le 24 février. BMF est toujours diffusé également. Recherchez les offres Starz pour payer moins cher votre abonnement au cours des prochains mois.

Première vidéo : Vous devez annuler Prime Video si vous n’avez qu’un abonnement autonome et que vous n’êtes pas intéressé par Carnival Row saison 2. Sinon, découvrez le drame féerique le 17 février avec Harlem saison 2 (3 février) ou The Consultant avec Christoph Waltz (24 février).

Disney+ : Encore une fois sur le point de continuer à annuler ce mois-ci, Disney Plus peut être tentant à court terme si vous aimez Black Panther ou si vous avez des enfants. Vous pouvez continuer à diffuser Star Wars : The Bad Batch, mais voici les nouvelles sélections de février : Black Panther : Wakanda Forever (1er février), The Proud Family : Louder and Prouder saison 2 (1er février), Marvel’s Moon Girl et Devil Dinosaur (15 février) et la star de BTS J-Hope’s In the Box arrivent le 17 février.

Vous pouvez supprimer ces services de streaming ce mois-ci

Apple TV Plus : Il n’y a pas grand chose à diffuser ici. Nous savons maintenant Ted Lasso ne vient pas avant le printempsmais si vous le souhaitez, vous pouvez diffuser Bonjour demain! ou Cher Edward le 3 février sur Apple TV Plus. Nous noterons également que les abonnés qui sont fans de football peuvent commencer à s’inscrire au MLS Season Pass à partir du 1er février et bénéficier d’un tarif réduit.

Paramount Plus : La saison de football est terminée, vous ne voudrez peut-être pas verser l’argent pour Paramount Plus ce mois-ci. Mais voici les nouveautés : 65e Grammy Awards (5 février), le film de comédie romantique At Midnight fait ses débuts le 10 février, Star Trek : Picard saison 3 (16 février) et la série télévisée The Wolf Pack avec Sarah Michelle Gellar diffusée jusqu’en février jusqu’au 16 mars. Laissez tomber le service si ces titres ne vous intéressent pas.

Paon: Si vous êtes un fan de Bel-Air, gardez Peacock car la saison 2 débute le 23 février. C’est également là que vous pouvez regarder The Ark de SyFy (2 février) et The Real Housewives of New Jersey (9 février). Annulez si vous n’êtes pas intéressé par ces versions, ou par le très bon Poker Face.

Économisez plus d’argent avec de la patience

Attendre que la plupart ou la totalité des épisodes de votre série préférée arrivent sur une plateforme est une décision intelligente à prendre si vous n’obtenez pas FOMO. Au lieu de payer un service pendant deux ou trois mois pour couvrir les six à dix semaines d’une émission, vous pouvez tout rattraper en vous abonnant pendant un mois. Et puis répétez le cycle à nouveau.

Par exemple, il y a 10 épisodes de Star Trek : Picard cette saison sur Paramount Plus. L’émission est diffusée en avril, donc les 10 épisodes seront disponibles en streaming à ce moment-là. Bien qu’il soit diffusé en février et se poursuive jusqu’en avril, pourquoi payer trois mois alors que vous pouvez attendre de le regarder en entier à tout moment en avril ? Le même système peut s’appliquer aux 10 épisodes de Hulu’s Wu-Tang: An American Saga ou Peacock’s Poker Face.

Considérez combien vous payez par mois pour chaque service de streaming et faites le calcul. Netflix coûte 7 $ à 20 $, Disney Plus coûte entre 2 $ et 11 $ selon les forfaits, HBO Max coûte 10 $ ou 16 $, Hulu commence à 8 $ et Starz coûte 9 $. Les autres ont un taux de base de 5 $ par mois. Si vous décidez de désabonner, définissez-vous un rappel de calendrier pour vous avertir lorsqu’il est temps de vous réabonner ou d’annuler. Nous vous verrons en mars pour un autre aperçu du streaming.