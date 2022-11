Guide du spectateur de la Coupe du monde: Ronaldo obtient un match revanche avec l’Uruguay

DOHA, Qatar (AP) – Ronaldo obtient sa revanche quatre ans après que l’Uruguay ait éliminé son équipe du Portugal de la Coupe du monde.

Le match de lundi donne à Cristiano Ronaldo une chance de venger la défaite du Portugal en huitièmes de finale contre l’Uruguay en 2018, même si l’enjeu n’est pas le même. La victoire 2-1 de l’Uruguay en Russie a éliminé le Portugal de la Coupe du monde, et le plus que le match de phase de groupes de lundi puisse faire pour le Portugal est de faire avancer Ronaldo dans les 16 derniers pour la quatrième fois de sa carrière.

Ronaldo a été au centre de l’attention au Qatar, où il est arrivé pour ce qui devrait être sa dernière Coupe du monde à la recherche d’une histoire personnelle et nationale. Il est devenu le premier joueur à marquer en cinq Coupes du monde lors de la victoire 3-2 du Portugal contre le Ghana lors de son premier match, et souhaite vivement mener son équipe nationale à son premier titre.

Le Portugal n’a jamais remporté la Coupe du monde et Ronaldo n’a jamais mené son équipe au-delà des demi-finales. Lors de ses débuts en 2006, le Portugal a perdu 3-1 contre l’Allemagne lors du match pour la troisième place. Le Portugal n’a pas quitté les huitièmes de finale depuis.

“Ce n’est que le début”, a déclaré Ronaldo dans un post Instagram. “Il n’y a pas d’impossibilités.”

Ronaldo a marqué sur un penalty lors de la victoire du Portugal sur le Ghana et le Portugal n’a perdu qu’un seul de ses 13 derniers matchs en phase de groupes de la Coupe du monde – une défaite contre l’Allemagne en 2014.

Le Portugal et l’Uruguay ont joué trois fois auparavant, mais la rencontre de 2018 était leur seul match ces dernières années. Le Portugal a gagné 3-0 en 1966 et les équipes ont fait match nul 1-1 – les deux matches amicaux.

Maintenant, c’est un affrontement de rivaux de longue date – Ronaldo de ses jours à jouer pour le Real Madrid contre Luis Suárez de son temps à Barcelone.

L’Uruguay a fait match nul 0-0 contre la Corée du Sud et ne peut pas avancer ou être éliminé lundi. Mais une défaite rendrait l’Uruguay vulnérable avant son dernier match de phase de groupes, et bien qu’il ne compte pas parmi les favoris, l’Uruguay tente de se qualifier pour les demi-finales pour la première fois depuis 2010.

L’Uruguay a remporté la Coupe du monde en 1930 et 1950, mais son histoire récente comprend une quatrième place en 2010, les huitièmes de finale en 2014 et les quarts de finale il y a quatre ans en Russie en battant le Portugal.

BRÉSIL-SUISSE

Il n’y a pas de Neymar pour le Brésil lors du match de lundi contre la Suisse alors que le joueur vedette soigne une blessure à la cheville subie lors de la victoire 2-0 du match d’ouverture contre la Serbie.

Son coéquipier brésilien Marquinhos a déclaré que Neymar travaillait “24 heures sur 24” pour essayer de revenir sur le terrain, mais les médecins de l’équipe n’ont donné aucun calendrier pour son retour.

“Il dort en physiothérapie, 24 heures sur 24”, a déclaré Marquinhos. “Cela montre à quel point il veut être de retour avec nous. Nous ne savons pas quand cela arrivera, mais nous espérons qu’il sera à nouveau parmi nous dès que possible et en bonne santé mentale et physique.

La charge de travail devrait incomber à Richarlison, qui a marqué les deux buts lors de la victoire contre la Serbie.

Richarlison a marqué neuf buts lors de ses sept dernières apparitions pour le Brésil, et contre la Serbie est devenu le huitième Brésilien à marquer une paire de buts lors de ses débuts en Coupe du monde, et le premier depuis Neymar en 2014.

Le Brésil a en fait une liste assez profonde alors qu’il cherche un sixième titre de Coupe du monde et son premier en deux décennies, avec Vinicius Junior, Raphinha et Rodrygo tous prêts à jouer contre la Suisse.

“Tout le monde est super qualifié, même les défenseurs centraux et le gardien de but”, a déclaré l’entraîneur de la Suisse Murat Yakin à propos du Brésil. “Ils sont là pour décrocher le titre. C’est presque un must pour eux.

Le Brésil a remporté huit matches consécutifs et est invaincu depuis sa défaite en finale de la Copa America 2021.

La Suisse a battu le Cameroun 1-0 avec un but de Breel Embolo et cherche à remporter ses deux premiers matchs de Coupe du monde pour la première fois. La dernière fois que la Suisse a remporté deux matchs consécutifs dans le tournoi, c’était en 2006.

CAMEROUN-SERBIE

Le Cameroun et la Serbie ont tous deux perdu des matches d’ouverture pour mettre en place un match pivot du Groupe G.

La Serbie a perdu 2-0 contre le Brésil lors d’une soirée misérable au cours de laquelle elle n’a pas obtenu un seul tir au but pour sa première défaite en sept matches. Le Cameroun s’est incliné de justesse 1-0 face à la Suisse et n’a pas gagné depuis cinq matches consécutifs.

Une défaite pour l’une ou l’autre équipe – combinée à un match nul entre le Brésil et la Suisse – pourrait envoyer le Cameroun et la Serbie au dernier match de la phase de groupes sans rien à jouer à la Coupe du monde.

“Les erreurs qui ont été commises (contre la Suisse) ne se reproduiront plus lors du prochain match”, a déclaré l’entraîneur camerounais Rigobert Song.

La Serbie a estimé qu’elle avait bien joué en première mi-temps contre le Brésil avant de s’effondrer en seconde période.

“L’impression est que nous avons commencé la deuxième mi-temps avec trop de respect pour l’équipe nationale brésilienne et cela nous a coûté un résultat positif”, a déclaré le directeur de l’équipe nationale serbe Stevan Stojanovic. “D’une manière ou d’une autre, nous avons levé la main prématurément en signe de reddition, ce qui dans le passé n’était pas caractéristique de cette génération.”

CORÉE DU SUD-GHANA

Le Ghana est en danger d’élimination lors de son match contre la Corée du Sud lundi malgré une performance décente contre le Portugal.

Le Ghana a marqué deux fois contre le Portugal, mais une défaite contre la Corée du Sud rendra difficile la sortie du Groupe H. Il y a cependant une certaine familiarité avec la Corée du Sud, car l’entraîneur du Ghana Otto Addo a entraîné Son Heung-min au niveau des jeunes.

Addo travaillait pour le club allemand de Hambourg lorsqu’il a rencontré Son pour la première fois.

« Il est très, très discipliné. Alors il est devenu si bon parce qu’il a travaillé dur pour cela. C’est ce que j’espérais et je m’y attendais », a déclaré Addo.

La Corée du Sud a défié l’Uruguay lors de son match d’ouverture avant de se contenter d’un match nul 0-0. Son a joué avec un masque de style Batman pour protéger l’orbite fracturée qu’il a subie le 2 novembre lors d’un match de Ligue des champions.

“Il ne s’agit pas d’être inquiet ou pas en ce qui concerne Son, il a été récemment blessé et il essayait de se sentir à l’aise avec le masque facial”, a déclaré l’entraîneur sud-coréen Paulo Bento. “Il avait besoin de se sentir à l’aise avec ses coéquipiers et ses adversaires.”

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Jenna Fryer, l’Associated Press