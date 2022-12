Guide du spectateur de la Coupe du monde : Neymar devrait jouer pour le Brésil

DOHA, Qatar (AP) – Bienvenue à nouveau, Neymar, au bon moment à la Coupe du monde.

Neymar semblait en bonne santé à l’entraînement avant le match de lundi contre la Corée du Sud en huitièmes de finale. L’attaquant a raté les deux derniers matches de la phase de groupes après s’être blessé à la cheville droite lors du match d’ouverture contre la Serbie.

Le Brésil est facilement passé au tour suivant sans Neymar. N’étant plus gêné par sa cheville, Neymar devait débuter – et ne pas sortir du banc par mesure de précaution – s’il joue contre la Corée du Sud.

“Je préfère utiliser mon meilleur joueur dès le début”, a déclaré l’entraîneur brésilien Tite. “C’est l’entraîneur qui doit prendre cette décision et assumer cette responsabilité.”

Dans les images diffusées par la fédération brésilienne de football, il semblait être en bon état, faisant des exercices avec le ballon et tirant au but sans signe de blessure.

“Évidemment, nous ne dirons pas qu’il vaut mieux affronter le Brésil quand Neymar joue, mais je préfère toujours quand les meilleurs joueurs sont là”, a déclaré l’entraîneur sud-coréen Paulo Bento.

Bento n’a pas été satisfait de la période de repos de trois jours entre les matchs de la phase de groupes aux huitièmes de finale. Le Brésil a avancé avec un match à perdre et a pu reposer les stars de l’équipe lors de son dernier match, mais la Corée du Sud a dû se frayer un chemin dans les huitièmes de finale avec une victoire sur le Portugal.

“Ce n’est pas juste”, a déclaré Bento. “Je pense que cela a à voir avec la nouvelle réalité de la FIFA, qui est de créer de pires conditions pour les équipes les moins favorisées et probablement de meilleures conditions pour les plus favorisées.”

Même après la victoire surprise contre le Portugal, la Corée du Sud a dû attendre plus de neuf minutes angoissantes de temps supplémentaire pour qu’un match contre le Qatar se termine. Le résultat de l’Uruguay contre le Ghana a déterminé si les Sud-Coréens se qualifieraient pour les huitièmes de finale.

Lorsque l’Uruguay n’a pas réussi à marquer les buts dont il avait besoin pour battre la Corée du Sud pour la dernière place du groupe H, les joueurs sud-coréens qui avaient formé un cercle sur le terrain pour regarder le match sur les téléphones ont éclaté dans une joyeuse célébration.

Le capitaine sud-coréen Son Heung-min s’est même mis à pleurer.

La Corée du Sud tente maintenant de dépasser les huitièmes de finale pour la première fois depuis la course historique de l’équipe asiatique en tant que co-hôte en 2002, lorsqu’elle a atteint les demi-finales et terminé quatrième. La Corée du Sud a été éliminée en phase de groupes en 2014 et 2018.

La Corée du Sud a avancé en battant le Portugal 2-1 grâce à un but spectaculaire dans les arrêts de jeu de Hwang Hee-chan, qui était remplaçant en seconde période. Il devrait être à nouveau dans la formation de départ contre le Brésil après avoir raté les deux premiers matchs de l’équipe en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

“Lors du premier match, il m’était impossible de jouer et la douleur s’est aggravée. J’ai couru un peu, mais je pensais que je pouvais jouer le deuxième match, mais ils m’ont retenu », a déclaré Hwang, ajoutant que jouer contre le Portugal « était un peu risqué. Mais je me fichais de ce qui m’arrivait personnellement. Je voulais juste contribuer.

Ce sera la première rencontre officielle entre le Brésil et la Corée du Sud, les Sud-Américains remportant six des sept matches amicaux. La Corée du Sud a été victorieuse en 1999.

“Nous ne pouvons pas penser que ce sera un match aussi facile que lors de ce match amical”, a déclaré le capitaine du Brésil Thiago Silva. “Maintenant, c’est la Coupe du monde et ils ont avancé dans un groupe très difficile. Nous avons beaucoup de respect pour eux. »

JAPON-CROATIE

Le Japon et la Croatie se rencontrent pour la première fois en huitièmes de finale de la Coupe du monde après que les équipes se soient affrontées deux fois en groupe. La Croatie a gagné en 1998 et les équipes ont terminé avec un match nul et vierge huit ans plus tard.

Cette fois, le Japon a remporté le groupe E après des victoires 2-1 contre l’Allemagne et l’Espagne et est en huitièmes de finale pour des tournois consécutifs pour la première fois de l’histoire de l’équipe.

L’enjeu pour le Japon est son premier déplacement en quarts de finale en quatre essais.

“Le Japon est une équipe qui n’abandonne pas”, a déclaré l’entraîneur croate Zlatko Dalić. “Ils ont encaissé des buts en début de match contre l’Allemagne et l’Espagne, mais ils sont revenus. Ils avaient une grande confiance en eux, et c’est une grande vertu de l’équipe nationale du Japon.”

La Croatie, vice-championne de France à la Coupe du monde 2018, fait sa troisième apparition en huitièmes de finale. La Croatie a battu la Roumanie en 1998 pour se qualifier pour les demi-finales et a battu le Danemark 3-2 aux tirs au but en 2018 en route vers le match final – une défaite 4-2 contre la France, championne en titre de la Coupe du monde.

C’est la première fois que la Croatie affrontera une équipe asiatique dans un match à élimination directe de la Coupe du monde après huit matchs précédents contre des équipes européennes.

“Pour nous, il sera essentiel que nous soyons également disciplinés et patients”, a déclaré Dalić. “Nous ne pouvons pas faire d’erreurs car le Japon a la qualité pour punir ces erreurs. Nous devons être bons pour reculer si nous perdons le ballon.

La Croatie a avancé malgré deux matchs nuls et vierges en groupe – égalant le nombre de matchs sans but qu’elle a disputés lors des tournois de 2006, 2014 et 2018, sur une période de 13 matchs.

