Guide du spectateur de la Coupe du monde: Messi cherche l’histoire avec l’Argentine

DOHA, Qatar (AP) – Lionel Messi revient à la Coupe du monde pour une cinquième tentative de remporter enfin le plus gros prix du football.

Il espère également entrer dans l’histoire avec l’Argentine.

Les Argentins sont parmi les favoris pour gagner au Qatar et la victoire comblerait le seul trou béant de son CV. Mais une victoire ou un match nul mardi contre l’Arabie saoudite, l’une des équipes les plus faibles du tournoi, donnerait à l’Argentine un résultat record.

L’Argentine est arrivée au Qatar sur une séquence de 36 matchs sans défaite, à un peu près d’égaler le record italien du football international masculin, établi de 2018 à 21.

L’Argentine n’a pas perdu depuis sa chute contre le Brésil 2-0 lors de la Copa América 2019. L’Argentine a remporté la Coupe du monde pour la première fois en 1978, puis à nouveau en 1986, un an avant la naissance de Messi. L’équipe a atteint la finale en 2014 et a perdu contre l’Allemagne, et dans un suivi amer quatre ans plus tard, a été éliminée en huitièmes de finale en Russie.

Messi, quant à lui, est l’un des quatre joueurs à disputer sa cinquième Coupe du monde. Il rejoint l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers mexicains Guillermo Ochoa et Andrés Guardado.

L’Arabie saoudite a été éliminée au premier tour en 2018, en commençant par une défaite 5-0 face à la Russie. Dans un groupe C difficile qui comprend le Mexique et la Pologne, les Saoudiens tenteront de sortir de la phase de groupes pour la deuxième fois seulement, après 1994. L’équipe a remporté deux de ses 10 derniers matches.

CHAMPIONS EN DEFENDANCE

La France, championne en titre, ouvre le jeu mardi contre l’Australie dans un match revanche d’il y a quatre ans.

La France a gagné 2-1 en Russie lorsque le tir de Paul Pogba à la 81e minute a dévié sur un défenseur pour un but contre son camp. Pogba n’est pas dans l’équipe suite à une opération au genou, et la France perd également deux étoiles avec N’Golo Kante et Karim Benzema mis à l’écart.

La France s’attend à ce que le défenseur Raphael Varane joue suite à une blessure aux ischio-jambiers qu’il a contractée en octobre.

Kylian Mbappé est prêt à mener la France à des titres consécutifs. Il n’avait que 19 ans lorsqu’il a marqué en finale et a aidé la France à remporter la Coupe du monde il y a quatre ans. Avec 28 buts internationaux, Mbappé veut ajouter à son compteur dans l’ouverture du groupe D.

Cependant, la France est arrivée au Qatar avec une seule victoire lors de ses six derniers matchs.

L’Australie a à peine fait le champ de la Coupe du monde et avait besoin d’une victoire spectaculaire aux tirs au but contre le Pérou en séries éliminatoires. Les Socceroos ont été éliminés de la phase de groupes lors de quatre des cinq apparitions précédentes.

D’AUTRES JEUX

Le Mexique affronte la Pologne, tandis que le Danemark affronte la Tunisie lors de la première de 11 journées consécutives au cours desquelles quatre matchs sont disputés chaque jour.

La Pologne s’est qualifiée pour la Coupe du monde derrière l’attaquant Robert Lewandowski, qui a marqué neuf buts et quatre passes décisives lors des qualifications. Ses 13 participations directes au but étaient deux fois plus nombreuses que n’importe quel coéquipier.

Il n’a cependant jamais marqué en Coupe du monde, la Pologne ayant terminé dernière de son groupe en 2018. L’attaquant barcelonais a hâte de trouver le chemin des filets au Qatar.

“Je pense bien sûr à la dernière Coupe du monde”, a déclaré Lewandowski. « Marquer lors d’une Coupe du monde serait un grand rêve et je vais tout faire pour ce rêve. J’espère que cela arrivera dans cette Coupe du monde. Je suis content de tout ce que j’ai accompli et de ces souvenirs pour la Coupe du monde, alors c’est le moment d’en profiter.”

La Pologne est sortie de la phase de groupes pour la dernière fois en 1986.

Le Mexique, quant à lui, est sorti du groupe lors de chacune de ses huit dernières apparitions, la dernière fois en 1978. L’équipe nationale a également remporté son match d’ouverture lors de cinq de ses six dernières Coupes du monde.

Christian Eriksen devrait jouer pour le Danemark contre la Tunisie, 17 mois après avoir été relancé sur le terrain lors du Championnat d’Europe.

La présence du milieu de terrain de Manchester United sera une source d’inspiration pour le Danemark, qui a traversé son groupe de qualification pour la Coupe du monde en remportant ses neuf premiers matchs – avec des draps propres lors des huit premiers.

La Tunisie a été forte pour garder les matchs serrés, mais son bilan en Coupe du monde n’est pas excellent : la Tunisie a perdu 60 % de ses matchs de Coupe du monde (neuf sur 15), derrière seulement l’Arabie saoudite et l’Australie.

CHAOS EXTÉRIEUR

Les premiers jours de la Coupe du monde ont été entachés de problèmes logistiques, le dernier lundi lorsque les fans se sont plaints que leurs billets pour le match Angleterre-Iran avaient disparu de leur application mobile FIFA.

De longues files d’attente se sont développées à l’extérieur du stade international de Khalifa environ une heure avant le coup d’envoi avec des fans furieux de ne pas entrer à l’intérieur.

La nuit précédente, la fan zone officielle est rapidement devenue surpeuplée lors du match d’ouverture entre le pays hôte, le Qatar et l’Équateur. Des dizaines de milliers de fans ont poussé et poussé contre les lignes de police pour entrer dans la salle, l’un des rares endroits où les fans pouvaient acheter de la bière et regarder le match.

MISE À JOUR DE DAVIES

L’entraîneur canadien John Herdman devrait donner mardi une mise à jour médicale concernant Alphonso Davies, qui est arrivé au Qatar la semaine dernière après avoir reçu un traitement pour une tension aux ischio-jambiers qu’il a contractée ce mois-ci alors qu’il jouait pour le Bayern Munich.

Le Bayern a déclaré que la participation de Davies au Qatar n’était “pas en danger”, mais il n’a pas joué depuis la blessure du 5 novembre.

“Ma mission est de m’assurer qu’il joue à cette Coupe du monde, c’est un rêve d’enfant pour lui”, a déclaré Herdman. “Et de ne pas le mettre dans une position où il n’est pas en sécurité.”

___

Jenna Fryer, l’Associated Press