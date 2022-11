Guide du spectateur de la Coupe du monde: les États-Unis cherchent à répéter le bouleversement de 1950

DOHA, Qatar (AP) – La première fois que les États-Unis ont affronté l’Angleterre à la Coupe du monde, l’équipe américaine constituée à la hâte était un groupe hétéroclite qui comprenait un facteur, un fossoyeur, un lave-vaisselle et un enseignant.

Peu de joueurs s’étaient déjà rencontrés avant de se rendre au Brésil en 1950 pour affronter la puissante Angleterre, et la victoire surprise 1-0 des États-Unis est souvent comparée à la victoire “Miracle on Ice” de 1980 contre l’Union soviétique à Lake Placid. Olympiques comme étant parmi les plus grands moments de l’histoire du sport américain.

La disparité entre les deux équipes nationales de football n’est pas aussi grande 72 ans plus tard alors que l’Angleterre et les États-Unis s’apprêtent à jouer vendredi dans le groupe B. En fait, le milieu de terrain américain Tyler Adams a déclaré qu’il avait plus peur des araignées que des face à l’Angleterre.

Les Américains sont les outsiders après leur match nul 1-1 contre le Pays de Galles, tandis que l’Angleterre vient de remporter une première victoire 6-2 contre l’Iran.

“L’Angleterre est toujours une grande équipe à la fin de la journée, mais le facteur d’intimidation ? Je ne dirais pas qu’il y a beaucoup de choses qui m’intimident, à part les araignées », a déclaré Adams, qui joue pour le club de Premier League de Leeds.

“C’est bien pour moi, mais évidemment je dois jouer contre tous ces grands joueurs, donc je l’ai déjà fait. Mais nous voulons aussi montrer de quoi nous sommes capables et que le football américain se développe et grandit de la bonne manière.

Mais cette victoire des Américains en 1950 était une victoire rare contre l’Angleterre, qui a remporté huit de ses 11 rencontres contre les États-Unis. Le bon côté ? Aucune de ces victoires n’était un match de Coupe du monde et la deuxième rencontre entre les équipes sur la plus grande scène du football s’est terminée par un match nul 1-1 en 2010.

Le milieu de terrain américain Christian Pulisic ne veut pas entendre parler de statistiques, de classements ou de pronostics. Les Américains n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 et, après le tirage au sort d’ouverture, sont à égalité avec le Pays de Galles avec un point chacun dans la lutte pour se qualifier pour la phase à élimination directe.

L’Angleterre est en tête du groupe avec trois points. Une victoire ou un match nul vendredi placerait les Américains dans une position décente pour être l’une des deux équipes à se qualifier.

“Nous ne regardons pas les cotes et nous ne sommes pas à la Coupe du monde juste pour rattraper les chiffres”, a déclaré Pulisic. “Nous y allons, nous lui donnons tout dans chaque match que nous jouons, nous rendons l’Amérique fière. Où que cela nous mène, nous devons attendre et voir.

PRÉOCCUPATIONS DE BLESSURES

Une victoire de l’Angleterre placerait les Three Lions en huitièmes de finale avec un match à jouer, mais l’entraîneur Gareth Southgate a mis en garde contre la complaisance après la première déroute de l’Iran.

Le capitaine anglais Harry Kane, meilleur buteur de la Coupe du monde 2018, s’est blessé à la cheville contre l’Iran et le défenseur Harry Maguire a quitté le match à la 70e minute avec une vision floue. Kane s’est entraîné avec l’équipe ces derniers jours et devrait jouer vendredi, tandis que Maguire a indiqué qu’il jouera dans ce qui sera sa 50e apparition pour l’équipe nationale.

Southgate a dit à son équipe qu’elle devait être encore meilleure contre les États-Unis que contre l’Iran, et il pensait que les deux buts encaissés tardifs prouvaient que l’Angleterre était bâclée à la fin de ce match.

“C’est une nation de premier plan avec beaucoup de meilleurs joueurs qui ont joué en Premier League et que nous avons affrontés”, a déclaré le gardien anglais Jordan Pickford. “Mais il s’agit de nous en tant qu’équipe à 100%. Il s’agit de prendre le résultat de l’Iran et d’aborder le match américain de manière positive.

DE RETOUR SUR LE TERRAIN

Le Qatar revient à la compétition après être devenu le premier pays hôte de l’histoire de la Coupe du monde à abandonner son premier match, une défaite 1-0 contre l’Équateur lors de la soirée d’ouverture du tournoi.

Le Qatar obtient une nouvelle chance de victoire contre le Sénégal, qui a également perdu son premier match.

« Il y a beaucoup de place à l’amélioration. Peut-être que la responsabilité et les nerfs ont pris le dessus sur nous », a déclaré l’entraîneur du Qatar, Felix Sanchez. « Nous n’avons pas bien commencé. C’était un début terrible. »

Le Sénégal est privé de Sadio Mane, l’attaquant du Bayern Munich qui a été exclu du tournoi en raison d’une blessure à la jambe. Le milieu de terrain Cheikhou Kouyate devrait également manquer le match de vendredi en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Sans Mané à la Coupe du monde, le Sénégal a perdu contre les Pays-Bas 2-0 et l’entraîneur Aliou Cissé en demande plus aux attaquants Ismaila Sarr et Krépin Diatta.

« Nous devions être plus efficaces. Ismaila et Krepin sont responsables là-bas, mais bien sûr, l’absence de Mane est un problème pour nous », a déclaré Cissé. “Nos attaquants sont bons et nous savons de quoi ils sont capables. Nous devons y travailler, avec Ismaila et les autres. Nous attendons beaucoup de lui et de Krepin.

PAYS DE GALLES-IRAN

Gareth Bale a marqué un but tardif sur un penalty pour aider le Pays de Galles à faire match nul avec les États-Unis lors de son match d’ouverture et était ravi de se voir confier le rôle principal lors de ses débuts en Coupe du monde.

Bale, 33 ans, qui joue pour le Los Angeles Galaxy en MLS, n’a eu aucune hésitation lorsqu’il a été appelé à tirer le penalty.

« Ça allait toujours être moi. Aucun doute », a déclaré Bale. “J’ai l’impression que je devais me dépasser et j’étais heureux de le faire.”

L’équipe asiatique sera privée du gardien Ali Beiranvand, blessé. Il a été autorisé à continuer par le personnel médical iranien après une collision avec un coéquipier lors du match d’ouverture, mais s’est ensuite effondré sur le terrain et a été transporté dans un hôpital local. Hossein Hosseini, le remplaçant, devrait être testé par Bale.

L’Iran, qui s’est qualifié pour les deux dernières Coupes du monde, n’a jamais atteint les huitièmes de finale.

PAYS-BAS-EQUATEUR

L’Équateur et les Pays-Bas ont tous deux remporté leurs matches d’ouverture et leur match de vendredi opposera l’attaquant Enner Valencia à l’attaquant Memphis Depay.

Valence a marqué les deux buts de l’Équateur lors de la victoire 2-0 contre le Qatar avant de partir avec un genou douloureux, mais devrait jouer vendredi.

“Enner jouera contre les Pays-Bas, cela ne fait aucun doute”, a déclaré l’entraîneur équatorien Gustavo Alfaro.

Depay est revenu d’une blessure aux ischio-jambiers pour mener les Pays-Bas lors de leur victoire 2-0 contre le Sénégal. Il est sorti du banc lors de ce match mais veut débuter contre l’Équateur.

“C’est un joueur qui peut faire la différence”, a déclaré l’entraîneur néerlandais Louis Van Gaal. “Il voudra jouer, mais je dois évaluer sa forme.”

Une victoire pour l’une ou l’autre équipe garantirait probablement une sortie du groupe A. ___

Jenna Fryer, l’Associated Press