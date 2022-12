Guide du spectateur de la Coupe du monde : les Américains affrontent les Pays-Bas

DOHA, Qatar (AP) – Christian Pulisic est devenu une star américaine avec le but gagnant – et la blessure qu’il s’est faite en marquant – qui a propulsé les États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Il s’est blessé à l’os pelvien, a insisté Pulisic, lorsqu’il est entré en collision avec le gardien iranien sur le but qui l’a envoyé à l’hôpital alors que les États-Unis gagnaient 1-0 et se qualifiaient dans le plus grand tournoi de football.

Pulisic a été autorisé à jouer samedi, lorsque les Américains affronteront les Pays-Bas en huitièmes de finale.

Tout le monde s’attendait à ce qu’il soit sur le terrain avant même que les médecins ne lui donnent le feu vert vendredi.

“Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour travailler avec cette équipe médicale et m’assurer que je peux jouer”, a déclaré Pulisic à propos de son intention d’être sur le terrain.

Les États-Unis tentent de se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2002 et continuent de ravir le public américain, qui a écouté les trois premiers matches en nombre record.

Une victoire contre les Pays-Bas pourrait suffire à convaincre les fans à la maison que les États-Unis peuvent, en effet, concourir sur la plus grande scène du football.

“Le soutien des États-Unis a été un peu surréaliste”, a déclaré le capitaine Tyler Adams. “Mon père est enseignant à l’école, et ils regardaient tous pendant leurs cours, le match et me soutenaient. Et je recevais des vidéos de la famille, de toutes les soirées de surveillance dans ma ville et ainsi de suite.

“C’est vraiment, vraiment cool de voir à quel point un simple tournoi peut changer cette perspective sur les gens qui soutiennent le football.”

Les États-Unis sont sans victoire lors de leurs 11 derniers matchs de Coupe du monde contre des équipes européennes, une séquence qui comprend cinq défaites et six nuls. Samedi, les Américains affronteront une équipe néerlandaise qui, comme plusieurs autres équipes de la Coupe du monde de ce tournoi, lutte contre la grippe. Le bogue a traversé l’équipe américaine la semaine dernière.

L’entraîneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, a donné à son équipe une journée de congé jeudi au lieu de disputer un match typique à 11 contre 11.

“Je leur ai donné un jour de repos”, a déclaré Van Gaal vendredi. « Avec ce groupe, ils me communiquent ça. J’écoute mes joueurs. »

Il a refusé de préciser combien de joueurs sont touchés, mais en abandonnant le programme d’entraînement typique, Van Gaal a créé des spéculations selon lesquelles au moins six joueurs seraient malades.

“Nous n’allons pas développer cela”, a-t-il déclaré. “Mais si ça circule dans le groupe, c’est inquiétant.”

Frenkie de Jong a déclaré qu’une gorge irritée avait perturbé sa capacité à communiquer lors d’une victoire sur le Qatar, et Marten de Roon a déclaré aux journalistes qu’il avait eu un rhume plus tôt cette semaine.

Le milieu de terrain néerlandais Cody Gapko tente de devenir le premier joueur de son pays à marquer lors de quatre matches consécutifs de Coupe du monde, et l’équipe néerlandaise est sur une séquence de 18 victoires consécutives que les États-Unis sont déterminés à briser.

“Nous avons ressenti la responsabilité d’utiliser cette Coupe du monde pour créer une dynamique aux États-Unis pour le football”, a déclaré l’entraîneur américain Gregg Berhalter. “Et c’est pourquoi nous voulons continuer et nous voulons continuer à bien faire et rendre le pays fier.”

AUSTRALIE-ARGENTINE

Lionel Messi entre dans un autre match qui pourrait être son dernier sur la scène de la Coupe du monde.

“Personne ne s’attend à ce que nous gagnions”, a déclaré l’attaquant australien Mathew Leckie. “Alors choquons le monde.”

L’Argentine a été choquée par l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture et a dû battre la Pologne plus tôt cette semaine pour s’assurer que Messi puisse continuer dans sa cinquième Coupe du monde. L’un des plus grands joueurs de tous les temps n’a jamais remporté ce tournoi, et celui-ci au Qatar devrait être son dernier.

L’Argentine a franchi un cap avec des victoires sur le Mexique et la Pologne et est sortie vainqueur du groupe C face à l’Australie, classée 38e au monde. L’Australie n’est en huitièmes de finale que pour la deuxième fois, son précédent voyage une défaite 1-0 contre l’Italie en 2006.

L’Argentine ne tiendra pas l’Australie pour acquise, même si elle compte cinq victoires, un nul et une défaite en huit rencontres depuis 1988. C’est le premier match entre les deux équipes depuis 2007.

“Nous savons qu’en ce moment, tout est très difficile”, a déclaré Messi. « Tous les adversaires sont compliqués. Nous le savons aussi bien que quiconque.

