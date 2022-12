Guide du spectateur de la Coupe du monde : la France reposée affronte la Pologne

DOHA, Qatar (AP) – La France, championne en titre de la Coupe du monde, a été avertie par l’entraîneur Didier Deschamps de ne pas sous-estimer la Pologne et la star Robert Lewandowski lors des huitièmes de finale dimanche.

Les Blues ont traversé la phase de groupes et décroché une place en huitièmes de finale avec un match à perdre, ce qui a permis à Deschamps de reposer ses étoiles dans le match final du premier tour de la France. Neuf remplaçants ont débuté la défaite 1-0 contre la Tunisie, et Adrien Rabiot, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele et Antonie Griezmann ont tous quitté le banc en fin de match.

La France, avec des jambes fraîches, est le grand favori pour battre la Pologne et est le premier champion en titre de la Coupe du monde à atteindre les huitièmes de finale depuis le Brésil en 2006. La France a une fiche de 5-0 au premier tour à élimination directe depuis l’introduction de l’étape au monde. Coupe en 1986.

Quatre ans plus tôt, la Pologne a égalé sa meilleure troisième place en Coupe du monde avec une victoire 3-2 sur… la France. Mais la Pologne, qui est en huitièmes de finale pour la première fois en 36 ans, n’a pas battu la France depuis une victoire en amical 51 jours après cette victoire.

La Pologne affiche trois défaites et quatre nuls en sept rencontres depuis, le dernier match en 2011.

Parce que cela fait 11 ans que les deux équipes n’ont pas joué pour la dernière fois, Deschamps a déclaré que la France devait prendre la Pologne au sérieux.

« Ce n’est pas une équipe que nous avons l’habitude de rencontrer. Ils ont des joueurs expérimentés », a déclaré l’entraîneur français. “S’il y a un nom qui se démarque, c’est Lewandowski, c’est l’un des meilleurs attaquants du monde. Mais il n’y a pas que lui, c’est une équipe qui a une bonne organisation, une bonne présence sportive. Nous avons ici trois observateurs qui les suivent de près. Nous aurons tous les détails. Ne sous-estimez pas cette équipe.

La Pologne a connu un tournoi solide derrière Wojciech Szczesny, le gardien de la Juventus qui a sauvé les tirs au but contre l’Arabie saoudite et l’Argentine. Son deuxième arrêt a été contre nul autre que le grand argentin Lionel Messi et ses 18 arrêts ce tournoi sont plus que tout autre gardien de but.

Lewandowksi pense que la clé pour battre la France réside dans la préparation et, franchement, en jouant mieux que la Pologne lors de sa défaite 2-0 contre l’Argentine. La Pologne a également fait match nul 0-0 avec le Mexique et a battu l’Arabie saoudite 2-0.

“Atteindre les huitièmes de finale est une grande réussite pour nous. Ce sera difficile contre la France, nous devrons rester concentrés », a déclaré Lewandowski. “Je sais que ce n’était pas notre meilleure performance (contre l’Argentine), mais si nous nous préparons mieux, si nous pouvons travailler à améliorer ce qui n’a pas fonctionné et si nous donnons tout, nous aurons certainement une chance.”

ANGLETERRE-SENEGAL

L’Angleterre prend un record invaincu en sept matches contre des nations africaines dans son match contre le Sénégal.

Malgré l’absence de matches en tête-à-tête, le Sénégal connaît une certaine familiarité : 10 des joueurs jouent au football de club en Angleterre, dont six en Premier League. L’attaquant sénégalais Sadio Mane du Bayern Munich est blessé.

“Le Sénégal est une équipe très forte et athlétique, avec de très bons joueurs individuels”, a déclaré le milieu de terrain anglais Declan Rice. “C’est une très bonne équipe. C’est la première fois que nous les affrontons depuis que je suis dans la formation et nous savons que ce sera un test difficile.

L’Angleterre a remporté cinq de ses sept huitièmes de finale précédents, dont une victoire en 2018 contre la Colombie aux tirs au but. Le Sénégal a atteint les huitièmes de finale une fois auparavant, une victoire sur la Suède en 2002, mais son tournoi s’est terminé en quarts de finale par une défaite contre la Turquie.

Mais les équipes africaines ont bien joué cette Coupe du monde et le Sénégal pense pouvoir continuer sur sa lancée dans ce tournoi.

“Le message est fort”, a déclaré l’entraîneur adjoint du Sénégal, Regis Bogaert. « Nous avons vu que le Cameroun peut battre le Brésil et que la Tunisie peut battre la France, nous savons donc que le Sénégal peut battre l’Angleterre. C’est ce que nous visons. C’est un message important.

L’entraîneur sénégalais Aliou Cissé a raté la conférence de presse d’avant-match de samedi pour cause de maladie et a confié la séance d’entraînement de vendredi à ses assistants. Il prévoit d’être sur la touche au stade Al Bayt dimanche.

L’Angleterre était demi-finaliste en 2018 et cherche à atteindre les quarts de finale dans des tournois consécutifs de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2002 et 2006.

« Ce sont les huitièmes de finale et nous voulons gagner. Si vous ne gagnez pas, vous rentrez chez vous, mais ce n’est pas notre objectif. Nous voulons arriver à la fin du tournoi », a déclaré Rice. “Nous construisons bien et nous sommes dans une bonne position, et nous sommes prêts pour tout ce qui vient.”

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sport

Jenna Fryer, l’Associated Press