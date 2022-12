Guide du spectateur de la Coupe du monde : dernier jour de la phase de groupes

DOHA, Qatar (AP) – Le Brésil et le Portugal se sont déjà qualifiés pour le tour à élimination directe, de sorte que la dernière journée des groupes de la Coupe du monde devrait se concentrer sur les six autres équipes qui tentent d’éviter l’élimination.

La Serbie, la Suisse, le Cameroun, la Corée du Sud, le Ghana et l’Uruguay ont tous une chance vendredi d’atteindre les huitièmes de finale.

Hélas, les projecteurs seront toujours braqués sur le Brésil et le Portugal.

Les deux équipes doivent gagner ou faire match nul dans leurs matchs pour garantir la première place dans leurs groupes respectifs et éviter un match en tête-à-tête lors des huitièmes de finale.

“Si nous devions nous affronter, ce serait un match entre deux grandes équipes”, a déclaré l’entraîneur du Portugal, Fernando Santos. “Mais notre souhait, et celui du Brésil, est que nous nous rencontrions plus tard.”

Le Brésil sera privé de Neymar pour son match contre le Cameroun. L’attaquant vedette s’est blessé à la cheville droite lors du match d’ouverture du Brésil et l’équipe prévoit de réévaluer son statut après le match.

Cristiano Ronaldo devrait jouer pour le Portugal même s’il a raté l’entraînement de mercredi. Santos n’a pas révélé s’il prévoyait de reposer le capitaine de l’équipe de 37 ans pour le tour à élimination directe

“S’il est assez bien physiquement, il jouera”, a déclaré Santos. « Je ne sais même pas si la chance est de 50-50. Cela dépend de notre entraînement. J’espère qu’il pourra jouer. »

CAMEROUN-BRESIL

Neymar est à coup sûr absent contre le Cameroun, et de nombreuses stars brésiliennes pourraient le rejoindre sur la touche.

Le Brésil peut garantir la première place du groupe G avec un match nul, donc l’entraîneur Tite devait apporter des changements à presque toutes les positions contre le Cameroun.

“Tite nous avait déjà dit après le match contre la Suisse qu’il avait l’intention de faire des changements dans l’alignement”, a déclaré le milieu de terrain brésilien Fabinho. “Il a dit qu’il voulait que tout le monde joue et nous sommes satisfaits de cette décision.”

Tite prévoyait d’utiliser uniquement des joueurs de réserve : Ederson remplacera Alisson dans les buts, et Dani Alves, Fabinho, Antony et Gabriel Martinelli devraient tous commencer.

Si Alves, 39 ans, joue, il deviendrait le Brésilien le plus âgé à avoir disputé une Coupe du monde, devant Thiago Silva, 38 ans, qui est le capitaine du Brésil au Qatar. Le dernier match d’Alves lors d’une Coupe du monde était en huitièmes de finale du tournoi 2014 au Brésil. Il s’est blessé il y a quatre ans en Russie.

Le Cameroun doit battre le Brésil et cela pourrait ne pas être suffisant pour passer la phase de groupes pour la première fois depuis sa course aux quarts de finale en 1990. Mais le Cameroun est à la merci des autres résultats de match, et si la Serbie et le Cameroun gagnent leurs matchs , alors avancer se résumerait à la différence de buts.

“Nous allons être concentrés et très disciplinés pendant les 90 minutes”, a déclaré l’entraîneur camerounais Rigobert Song. “Je veux voir la détermination et l’engagement qui nous permettront d’obtenir les trois points.”

Le Cameroun a renvoyé le gardien Andre Onana chez lui pour des raisons disciplinaires après une dispute avec Song. Il a été retiré de la formation avant le deuxième match du Cameroun et le gardien de l’Inter Milan a été renvoyé chez lui en début de semaine.

SERBIE-SUISSE

C’est un match à élimination directe entre la Serbie et la Suisse dans le groupe G.

Un match nul pour la Suisse suffit si le Brésil gagne ou fait match nul contre le Cameroun. Mais si le Cameroun bat le Brésil et que les Suisses prennent un point, alors la deuxième place sera décidée par la différence de buts.

La Suisse ne pense même pas au match nul.

« Je ne connais pas une seule équipe au monde qui irait sur le terrain en visant un 0-0. C’est vraiment dangereux », a déclaré le milieu de terrain suisse Djibril Sow.

La Suisse est sortie du groupe pour se qualifier pour les huitièmes de finale des deux dernières Coupes du monde et des deux derniers Championnats d’Europe.

La Serbie n’a pas disputé de match à élimination directe en Coupe du monde depuis qu’elle est devenue une nation indépendante. Sergej Milinkovic-Savic a déclaré que la position incontournable de la Serbie était attendue.

“Bien sûr. Quand nous avons vu le tirage au sort et le calendrier, nous savions que tout dépendrait du dernier match », a déclaré le milieu de terrain. “Nous devons saisir cette opportunité à deux mains.”

Le match nul de la Serbie contre le Cameroun était une occasion perdue car la Serbie menait 3-1 en seconde période.

GHANA-URUGUAY

Le match Ghana contre Uruguay est une répétition de l’un des matchs les plus controversés de la Coupe du monde : Luis Suárez en 2010 a utilisé un handball délibéré sur la ligne de but à la fin des prolongations en quarts de finale pour priver le Ghana d’un certain but et d’une place dans l’histoire. comme la première équipe africaine à atteindre les demi-finales.

Suárez a été expulsé pour le handball mais a célébré sauvagement sur la touche quand Asamoah Gyan a frappé le penalty sur la barre transversale. L’Uruguay a remporté la séance de tirs au but qui a suivi.

“La vérité est que cela en valait la peine”, a déclaré Suárez en 2010 et n’a pas changé d’avis depuis 12 ans.

« Je ne m’excuse pas, car je prends le handball et le carton rouge mais le joueur ghanéen a raté le penalty. Ce n’est pas ma faute parce que je n’ai pas raté le penalty », a déclaré Suárez avant le match revanche.

Une victoire du Ghana vengerait le moment en faisant passer l’équipe en huitièmes de finale du groupe H. L’Uruguay serait éliminé.

“Pour moi, ce n’est pas un grand sujet”, a déclaré l’entraîneur du Ghana, Otto Addo. “Je m’attends à ce que chaque joueur fasse tout ce qu’il peut pour s’assurer que son équipe passe. Même se sacrifier avec un carton rouge. Ce qui s’est passé en 2010 est très triste, mais nous ne pouvons rien y changer. Nous voulons regarder vers l’avant et nous voulons gagner ce match.

L’Uruguay a toujours Suárez, qui à 35 ans disputera probablement sa dernière Coupe du monde. L’Uruguay doit battre le Ghana et espérer que la Corée du Sud ne battra pas le Portugal pour éviter l’élimination. La différence de buts décidera si l’Uruguay et la Corée du Sud gagnent tous les deux.

Attisant un peu plus, Suárez a déclaré que le match de 2010 contre le Ghana signifie toujours quelque chose pour l’Uruguay.

“Nous allons mettre notre vie et notre âme dans ce match”, a déclaré Suarez. « Le Ghana est une bonne équipe, mais nous les connaissons. Nous les avons déjà battus et nous savons comment les battre à nouveau.

CORÉE DU SUD-PORTUGAL

Le Portugal a besoin d’une victoire ou d’un match nul contre la Corée du Sud pour s’assurer la première place du groupe H.

Cela signifierait également que l’équipe éviterait d’affronter le Brésil en huitièmes de finale si l’équipe sud-américaine était également en tête de son groupe.

“Si nous devions nous affronter, ce serait un match entre deux grandes équipes”, a déclaré l’entraîneur du Portugal, Fernando Santos. “Mais notre souhait, et celui du Brésil, est que nous nous rencontrions plus tard.”

Santos a déclaré qu’il ne prévoyait pas de laisser reposer trop de joueurs clés contre la Corée du Sud. Cristiano Ronaldo peut être une exception.

Trois matchs en neuf jours pourraient s’avérer trop pour l’attaquant de 37 ans, qui n’a pas joué de minutes significatives cette saison pour Manchester United.

Ronaldo a raté l’entraînement de l’équipe mercredi, au lieu de terminer une séance dans le gymnase, et il y a une chance qu’il soit sauvé pour les 16 derniers. Cela donnerait à Gonçalo Ramos ou Andre Silva une chance rare de commencer devant.

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Jenna Fryer, l’Associated Press