Guide du nouveau Premier ministre britannique

LONDRES – Après une longue course à la direction du Parti conservateur – et une sorte de vide politique au Royaume-Uni à la suite de la démission du Premier ministre Boris Johnson – le pays a maintenant un nouveau chef. Liz Truss, jusqu’à présent ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, a battu son rival Rishi Sunak, l’ancien ministre des Finances du pays, pour remporter la course à la direction avec le résultat annoncé lundi. Les membres du Parti conservateur étant invités à voter pour leur candidat préféré, environ 57% ont voté pour Truss tandis que 42,6% ont voté pour Sunak. Truss a obtenu environ 57% des voix tandis que Sunak a obtenu 42% des voix. Avec une crise du coût de la vie qui se prépare au Royaume-Uni, comme ailleurs en Europe, alors que l’inflation continue d’augmenter, Truss devra se mettre en marche pour faire face à la pression immédiate sur les poches des Britanniques, avec des factures d’énergie qui devraient monter en flèche dans le tomber. Les commentateurs politiques et les économistes se sont penchés sur l’histoire politique de Truss ainsi que sur ses promesses économiques pendant la campagne électorale pour avoir une meilleure idée de l’endroit où elle pourrait emmener un pays qui, en plus d’être confronté à une baisse potentielle imminente du niveau de vie, n’a pas encore maîtriser le coût économique de la pandémie de Covid-19 ou les retombées de la sortie de l’UE. CNBC a un guide éclair sur le nouveau Premier ministre britannique, avec certains des moments les plus marquants de sa carrière politique jusqu’à présent.

Bien qu’elle ait été élue nouvelle chef des conservateurs de droite au pouvoir (et grâce à cela, le nouveau Premier ministre), Truss ne peut pas être considérée comme née et élevée dans la tribu du Parti conservateur. Truss, aujourd’hui âgée de 47 ans, est née dans ce qu’elle a décrit comme une famille de gauche, son père professeur de mathématiques et sa mère infirmière. Elle se souvient que sa mère l’avait emmenée dans des marches pour le désarmement nucléaire, organisées par la Campagne pour le désarmement nucléaire (CND), au début des années 1980, où ils chantaient des chansons anti-Margaret Thatcher. Dans un autre changement radical par rapport à son incarnation politique actuelle, Truss était un membre actif du parti libéral démocrate de centre-gauche en tant que jeune adulte, prônant autrefois l’abolition de la monarchie lors d’une conférence du parti. Cependant, c’est alors qu’elle étudiait pour un diplôme en philosophie, politique et économie (un cours commun pour les politiciens britanniques à suivre à l’université) à Oxford qu’elle a décampé au Parti conservateur. Truss a épousé le comptable Hugh O’Leary en 2000 et au cours de la décennie qui a suivi, elle s’est lancée dans la politique, tentant (et échouant deux fois) d’être élue députée conservatrice. En 2010, cependant, elle a finalement réussi à devenir députée du sud-ouest de Norfolk, qui reste sa circonscription maintenant – bien qu’elle ait dû faire face à un autre obstacle pour atteindre ce poste lorsque des militants locaux du parti ont tenté de la faire désélectionner comme candidate car elle n’avait pas déclaré de liaison. en 2006 avec un député marié, Mark Field. Son mariage a survécu aux révélations et elle et son mari ont deux filles adolescentes. C’est dans le gouvernement du Premier ministre de l’époque, David Cameron, il y a dix ans, que Truss a vraiment pris de l’importance politique, en tant que sous-secrétaire d’État parlementaire à la garde d’enfants et à l’éducation en 2012, puis secrétaire à l’environnement deux ans plus tard. Dans ce rôle, Truss a été largement ridiculisée pour un discours qu’elle a prononcé à la conférence du Parti conservateur en 2014 dans lequel elle a fait ce qui a été considéré comme un plaidoyer exagéré pour le fromage britannique, déclarant sérieusement à la conférence : « Nous importons les deux tiers de notre fromage . C’est. A. Disgrâce.” Avant le référendum de 2016 sur l’adhésion à l’UE, Truss a fait campagne du côté “restant”, mais a déclaré plus tard qu’elle regrettait cette position et a soutenu le Brexit. Dans le gouvernement de Boris Johnson, elle a occupé le poste de secrétaire au Commerce international puis, jusqu’à présent, de ministre des Affaires étrangères.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Truss est un fan de “Reaganomics” et pourrait poursuivre des politiques similaires au pouvoir. Reaganomics fait référence aux politiques économiques mises en œuvre par l’ancien président américain Ronald Reagan dans les années 1980, qui visaient globalement à réduire les impôts et les réglementations tout en réduisant les dépenses publiques et en contrôlant la masse monétaire. Les tenants de ces politiques affirment qu’elles favorisent un effet de “retombée” où la baisse des impôts sur les entreprises stimule à son tour l’investissement et la croissance, mais les critiques affirment que de telles politiques augmentent la disparité des revenus et les inégalités sociales tout en augmentant la dette publique. Charpente aurait visité deux groupes de réflexion de droite, conservateurs et climato-sceptiques aux États-Unis en 2018 discuter de l’affaiblissement de la réglementation et voir si le Royaume-Uni pourrait apprendre de ces politiques. Aucun de ces groupes de réflexion, la Heritage Foundation et l’American Enterprise Institute, n’a pu confirmer à CNBC que de telles réunions avaient eu lieu. Le premier a nié avoir déclaré à CNBC qu’il n’avait aucune trace d’une apparition publique ou d’une réunion privée tenue en 2018 avec Truss, tandis que ce dernier n’a pas pu confirmer ou nier qu’une telle réunion avait eu lieu. Au moment des réunions présumées. Liz Truss était secrétaire en chef du Trésor. Le Trésor britannique a confirmé à CNBC que le 19 septembre 2018, Truss a assisté à plusieurs réunions aux États-Unis, rencontrant l’American Legislative Exchange Council pour discuter de “l’économie au niveau de l’État” et participant à deux tables rondes ; une avec Americans for Tax Reform (pour, sans surprise, discuter de la réforme fiscale) et une table ronde sur la réforme de la réglementation de la Heritage Foundation. Pendant son séjour au Trésor, Truss s’est opposée à la bureaucratie gouvernementale et aux interventions de l’État dans la vie des gens, ainsi qu’à une augmentation des dépenses publiques qui, selon elle, signifierait une augmentation des impôts, affirmant que cela signifierait que les conservateurs seraient “écrasés” aux urnes.

Néanmoins, Truss semble favoriser des politiques similaires à celles de l’ère des “Reaganomics”. Elle a promis des réductions d’impôts pendant la campagne électorale, y compris l’annulation d’une augmentation du taux de la taxe d’assurance nationale (cette taxe paie les dépenses de sécurité sociale au Royaume-Uni et la hausse des impôts a été introduite par le chancelier de l’époque, Rishi Sunak, rival de Truss dans la course à la direction. , en avril) promettant également pas de nouvelles hausses d’impôts et pas de rationnement de l’énergie. Elle a fait valoir qu’au lieu de financer des réductions d’impôts avec des dépenses publiques réduites, le Royaume-Uni devrait émettre plus de dette et prolonger la maturité de sa dette publique. Truss a également tenu à paraître favorable aux affaires (très loin de son prédécesseur Johnson qui, autrefois, célèbre plaisanterie “F— business”) puisqu’elle a promis d’abandonner une hausse prévue de l’impôt sur les sociétés de 19 % à 25 % qui devait entrer en vigueur en 2023. Dans une interview accordée à la BBC dimanche, Truss a déclaré qu’elle annoncerait un plan pour faire face à la hausse des coûts de l’énergie au Royaume-Uni dans la semaine suivant son entrée en fonction, bien qu’elle n’ait fourni aucun détail sur la manière dont elle procéderait. Elle avait annoncé il y a plusieurs semaines qu’elle présenterait un budget d’urgence dans les premières semaines de son entrée en fonction pour s’assurer que le soutien était en route à mesure que les factures augmentaient. Elle a déjà annoncé qu’elle suspendrait temporairement les prélèvements verts sur les factures d’énergie, mais les experts disent qu’elle devra creuser beaucoup plus profondément pour faire face à une crise imminente avec des factures énergétiques britanniques qui devraient atteindre plus de 4 000 dollars par an et par ménage en 2023 si aucune mesure n’est prise.

Reste à savoir jusqu’où Truss pourra réaliser ses promesses économiques, bien sûr, les économistes affirmant qu’il est facile de faire des promesses pendant la campagne électorale. L’économiste principal de la Berenberg Bank, Kallum Pickering, a noté que de toute façon c’est le futur ministre des Finances qui tiendra les cordons de la bourse. Mais dans tous les cas, le nouveau leader du Royaume-Uni est confronté à un contexte économique difficile, a déclaré Pickering dans une note publiée avant le résultat du leadership. “La combinaison de la flambée de l’inflation et du resserrement de la politique monétaire fait basculer le Royaume-Uni dans une récession légère (en termes de pertes de production) mais douloureuse (en raison d’une inflation élevée et de la hausse des taux d’intérêt) qui durera jusqu’au deuxième trimestre de l’année prochaine”, a-t-il déclaré. , décrivant les perspectives comme celles d’une «flation affaissée» à laquelle le prochain Premier ministre devrait faire face. Truss a également indiqué qu’elle réexaminerait le mandat de la Banque d’Angleterre. Pendant ce temps, on ne sait pas quelle direction prendra la relation agitée du Royaume-Uni avec l’UE sous Truss. Comme mentionné, son ancien statut de “Remainer” est venu la hanter et elle a depuis parlé durement à l’UE, désireuse de faire appel à un important contingent pro-Brexit au sein du Parti conservateur parlementaire et de ses membres au sens large. C’est Truss, par exemple, qui a présenté en juin le controversé “Northern Ireland Protocol Bill”, un projet de loi qui donnerait aux ministres britanniques le pouvoir d’abandonner unilatéralement des parties de l’accord sur le Brexit concernant l’Irlande du Nord, au grand mécontentement de l’UE. Pour sa part, le bloc aurait déclaré qu’il ne poursuivrait pas les négociations sur l’Irlande du Nord tant que le projet de loi poursuivrait son adoption par le Parlement britannique.

