Guide du marathon de New York 2022 : heures de départ, itinéraire, etc.

Environ 40% du terrain cette année est international, ce qui, selon Metellus, ajoute à l’effet du marathon sur l’économie de la ville en raison des dépenses d’hôtel, de voyage, de restauration et de shopping.

Les divertissements sur le parcours reviendront cette année, et Metellus a déclaré qu’une partie de la programmation plus tôt dans la semaine, y compris la cérémonie d’ouverture du vendredi soir, le défilé des nations et les feux d’artifice, et l’exposition de course au Javits Center, est à nouveau ouverte au public. .

Voici tout ce que vous devez savoir sur la course de cette année.

Prévisions météorologiques

Les conditions pour dimanche seront plus chaudes pour une course de fin d’automne, avec des prévisions pour un ciel nuageux et des températures dans les années 60 le matin et les basses années 70 en milieu d’après-midi lorsque les vagues ultérieures de coureurs se termineront.

Le marathon de New York aura lieu le 6 novembre. La course de 26,2 milles dans cinq arrondissements commence à Staten Island et se termine à Central Park.

Quand commence la course ?

8h Division fauteuils roulants professionnels

8h22 Catégorie vélo à main et certains athlètes handicapés

8h40 Femmes professionnelles

9h05 Hommes professionnels

9h10 Vague 1

9h45 Vague 2

10h20 Vague 3

10h55 Vague 4