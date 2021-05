Guide du Dr Constantino Mendieta sur la maximisation de votre potentiel, à la fois personnellement et professionnellement | Nouvelles des gens

En tant qu’êtres humains, nous n’utilisons qu’un petit pourcentage de notre cerveau dans nos activités quotidiennes. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne pouvons toujours pas maximiser tout notre potentiel. Le chirurgien plasticien, le Dr Constantino Mendieta, vous donne d’excellents conseils sur la manière d’atteindre votre plein potentiel, à la fois personnellement et professionnellement.

L’une des premières règles de l’entrepreneuriat, selon le Dr Constantino Mendieta, est de lancer ce que vous aimez. Si vous démarrez une entreprise qui vous rend malheureux, vous vous préparez à l’échec. Sachez ce que vous voulez faire (le mot clé ici est «vouloir»), trouvez votre direction et partez de là. Faites une liste rapide de vos passions et intérêts sur lesquels vous pouvez passer plus de 12 heures par jour, en vous concentrant sur l’idée que votre entreprise doit faire. C’est également le moment idéal pour se fixer des objectifs préliminaires.

«Ensuite, vous devez acquérir autant de compétences que possible», déclare le Dr Constantino Mendieta. Non seulement cela vous aidera dans votre entreprise, mais cela fera également de vous un professionnel plus fort en général. En plus d’acquérir de nouvelles compétences, renforcez vos compétences existantes. Cette tactique est particulièrement bénéfique si vous avez besoin de passer plus de temps sur un emploi actuel avant de lancer votre propre entreprise. Et si votre emploi actuel accepte de payer pour la formation ou la certification, acceptez l’offre tant que vous le pouvez.

Le Dr Constantino Mendieta ajoute que lorsque vous lancez une entreprise, vous devez prêter attention au «lancement» mondial. Vous partez de zéro, alors soyez prêt pour le travail supplémentaire que cela demande. Il n’y a pas de raccourcis vers le succès, alors soyez prêt à mettre 110% pour développer votre entreprise. Si vous voulez atteindre votre plein potentiel, l’une des premières étapes est d’avoir le bon état d’esprit pour y parvenir. Ironiquement, vous pourriez être le plus grand obstacle à votre propre succès.

Enfin, selon le Dr Constantino Mendieta, entourez-vous de personnes partageant les mêmes idées qui peuvent servir de mentors. Quand quelqu’un voit votre potentiel, il peut probablement vous offrir des conseils pour vous aider à le déverrouiller. Ces pairs formeront un réseau inestimable et une riche source d’auto-amélioration tout au long de votre parcours entrepreneurial.

