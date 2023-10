Achetez-le ici

Fonctionnalités spéciales

Bienvenue à Barbie Land – featurette

Devenir Barbie – featurette

Jouer à se déguiser – featurette

Make-Believe Musical – featurette

Soirée Barbie All-Star – featurette

C’est un monde étrange – featurette

En streaming actuellement sur :

“Le croque-mitaine”

Mec, celui-ci est une déception. Sur les supports physiques et en streaming déjà pour les abonnés Hulu, “The Boogeyman” ressemblait à un slam dunk pour les hits d’horreur de l’été à la “The Black Phone” et “Smile” de l’été 2022. Le petit problème avec ça ? Ce n’est pas bon. Basé sur une nouvelle du même nom de Stephen King datant d’il y a cinquante ans, ce film de Rob Savage donne l’impression d’être arrivé trop tard dans le cycle du « deuil manifesté » d’horreur élevée, ne parvenant pas à s’élever au-dessus d’une structure qui semble maintenant trop familière. Chris Messina et Sophie Thatcher font de leur mieux, mais vous pouvez faire mieux cette saison effrayante.

Achetez-le ici

Fonctionnalités spéciales

Into the Darkness Featurette – Ouvrez la porte du monde sombre de The Boogeyman tandis que les acteurs et l’équipe expliquent comment l’histoire terrifiante, basée sur la nouvelle classique de Stephen King, a été conçue.

Outtakes – Il ne s’agit pas uniquement de frayeurs et de bosses dans la nuit. Rejoignez le casting pour vous amuser en toute légèreté dans les outtakes.

En streaming actuellement sur :

“Ne regarde pas maintenant” (Critère)

Les grands gens de Criterion comprennent que l’horreur se vend, surtout en octobre, et donc les cinq sorties de ce mois-ci sont d’une variété terrifiante, et valent toutes la peine d’être achetées. Par ordre alphabétique dans ce long métrage, cela commence par cet étonnant film de 1973 basé sur une nouvelle de Daphné du Maurier. Julie Christie et Donald Sutherland sont un couple dévastateur qui voyage à Venise après la mort de leur fille. Lorsqu’une femme prétend que sa fille essaie de la contacter de l’autre côté, les choses deviennent surréalistes et inoubliables. C’est un film qui a vraiment défini le genre “d’horreur de chagrin” qui est si répandu de nos jours, un film troublant avec un montage discordant qui perturbe la perception du spectateur d’une manière qui est plus courante aujourd’hui mais qui a été révolutionnaire il y a un demi-siècle. Le film est déjà sorti sur Criterion, mais il reçoit le traitement 4K ce mois-ci et cela vaut la peine d’être mis à niveau.

Achetez-le ici

Fonctionnalités spéciales

Restauration numérique 4K, supervisée par le directeur de la photographie Anthony Richmond, avec bande-son monaurale non compressée

Un disque 4K UHD du film présenté en Dolby Vision HDR et un Blu-ray avec le film et les fonctionnalités spéciales

Conversation entre le monteur Graeme Clifford et le scénariste et historien Bobbie O’Steen

“Don’t Look Now” : Looking Back, un court documentaire de 2002 mettant en vedette Clifford, Richmond et le réalisateur Nicolas Roeg

« Ne regarde pas maintenant » : Mort à Venise, une interview de 2006 avec le compositeur Pino Donaggio

Programme sur l’écriture et la réalisation du film, comprenant des entretiens avec Richmond, les acteurs Julie Christie et Donald Sutherland et le coscénariste Allan Scott

Programme sur le style de Roeg, avec des entretiens avec les cinéastes Danny Boyle et Steven Soderbergh

Questions-réponses avec Roeg de 2003 au Ciné Lumière de Londres

Bande-annonce

Sous-titres anglais pour les sourds et malentendants

PLUS : Un essai du critique de cinéma David Thompson