Il n’y a aucun sport qui se rapproche de la popularité et de l’histoire du football. C’est un jeu simple à jouer, mais certaines règles et positions peuvent être un peu difficiles à comprendre au début, c’est pourquoi nous avons créé pour vous un guide du débutant sur les règles du football.

Apprendre le jeu de football pourrait être plus facile que vous ne le pensez. D’autres sports aux États-Unis, tels que le football américain et le baseball, peuvent être très difficiles à comprendre et prendre beaucoup de temps à comprendre pleinement. Le football, en revanche, est le sport le plus populaire au monde pour essentiellement deux raisons : son style fluide est amusant à regarder (par exemple, pourquoi on l’appelle le “beau jeu”) et c’est un sport assez simple à comprendre. .

Jeu de base

Le football se joue avec 11 joueurs dans chaque équipe, 10 joueurs de champ et 1 gardien de but. Chaque match se compose de deux mi-temps de 45 minutes; cependant, comme le chronomètre ne s’arrête jamais, des prolongations pour fautes, blessures, remplacements, etc. seront ajoutées à chaque mi-temps.

Chaque équipe a normalement droit à trois remplacements par match. Les managers sont autorisés à effectuer ces remplacements à n’importe quel arrêt tout au long du match. Une fois qu’une équipe a effectué le nombre total de remplacements, elle ne peut pas changer de joueur.

Guide du débutant sur les règles du football

Hors-jeu

Les règles sont assez simples au football, mais la règle des hors-jeu est sans aucun doute la plus délicate à comprendre. Un joueur est considéré hors-jeu lorsque son corps (à l’exclusion des bras) est plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire au moment où le ballon est joué. La plupart du temps, le gardien de but adverse est l’un des joueurs, le joueur attaquant doit simplement être au niveau ou devant un autre défenseur lorsqu’il avance au but.

Dans le diagramme ci-dessus, le joueur bleu avec le ballon (“P”) le passe à son coéquipier étiqueté “A”. Lorsque la passe est jouée, le joueur ‘A’ est hors-jeu car il est plus proche du but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire (joueur ‘D’). Tous les autres joueurs bleus du diagramme seraient considérés comme on-side. Il y a deux exceptions qui autorisent les hors-jeu. 1. Remises en jeu 2. Tous les joueurs de champ sont dans la moitié défensive de l’équipe attaquante. Toutes les autres fois, une passe hors-jeu entraîne un coup franc pour l’équipe adverse.

Diverses fautes et « réservations »

Les fautes sont commises lorsqu’un joueur tente de récupérer le ballon, mais n’entre en contact qu’avec un joueur adverse, retarde la reprise du jeu, tire le maillot d’un adversaire ou qu’un joueur de champ touche le ballon avec ses mains. Un gardien de but peut manipuler le ballon avec ses mains tant qu’il est à l’intérieur de sa surface de but. La seule fois où un gardien de but ne peut pas utiliser ses mains dans sa propre surface de but, c’est lorsqu’un joueur de son équipe lui renvoie le ballon en utilisant ses pieds. Les fautes de base non dangereuses n’entraînent généralement qu’un coup franc pour l’équipe adverse. Cela signifie que l’arbitre siffle et permet à l’équipe adverse de frapper le ballon où elle veut sans que les joueurs de l’autre équipe ne soient trop proches.

Des fautes persistantes commises par un joueur spécifique ou une faute grave peuvent entraîner un carton jaune. Un carton jaune est essentiellement un avertissement de l’arbitre. Tout joueur recevant deux cartons jaunes (ou un carton rouge) lors d’un match est expulsé et son équipe doit terminer le match avec seulement 10 joueurs.

Des cartons rouges sont donnés aux joueurs qui commettent des fautes dangereuses (défi des deux pieds, coup de poing, contact avec l’arbitre, etc.). Tout joueur recevant un carton rouge est immédiatement retiré du jeu et doit faire face à une suspension des jeux suivants.

Hors limites

Comme le terrain est un rectangle, le ballon peut sortir du terrain dans quatre zones différentes. Si le ballon sort des côtés du terrain, l’équipe qui n’a pas touché le ballon en dernier peut lancer le ballon (le seul moment où les joueurs de champ peuvent lancer le ballon). Si l’équipe en défense touche le ballon en dernier et qu’il franchit la ligne de fond (où se trouve chaque but), l’équipe attaquante reçoit un corner. Il s’agit d’un coup franc sur l’un ou l’autre des coins du terrain les plus proches du but offensif.

Si l’équipe attaquante touche le ballon en dernier et qu’il franchit la ligne de fond, l’équipe qui défend reçoit un coup de pied de but. Cela signifie que le gardien de but est autorisé à envoyer le ballon à ses coéquipiers sans joueurs adverses dans la zone environnante.

Pénalités

Des pénalités sont données si une faute se produit à l’intérieur des 18 mètres devant les deux buts. Tout joueur attaquant victime d’une faute à l’intérieur de ces zones a une chance de marquer à 12 mètres du but, seul le gardien adverse étant autorisé à tenter d’arrêter le ballon.

Le terrain de football (ou ‘Pitch’)

Les terrains de football, ou “terrains” comme on les appelle aussi, ont essentiellement la même longueur qu’un terrain de football américain (y compris les zones d’extrémité), mais un peu plus larges. La plupart des terrains de football doivent mesurer entre 100 et 130 mètres de long et entre 80 et 95 mètres de large.

Postes/Formations

Il existe essentiellement quatre postes différents dans le football : gardien de but, défenseur, milieu de terrain et attaquant. Essentiellement, les défenseurs sont à la hauteur de leur homonyme. C’est-à-dire qu’ils défendent leur but contre l’opposition. Fondamentalement, cela signifie former une ligne pour arrêter l’attaque de l’opposition. Les milieux de terrain sont déployés au milieu du terrain et créent un lien entre la défense et l’attaque de leur équipe. Les attaquants, ou attaquants, sont normalement les joueurs qui marquent le plus de buts. Ils ne défendent pas beaucoup et sont les plus avancés sur le terrain.

Les formations sont étiquetées avec une série de chiffres commençant par le nombre de défenseurs sur le terrain, puis de milieux de terrain, puis enfin d’attaquants. Par exemple : une formation 4-4-2 se compose de quatre défenseurs, quatre milieux de terrain et deux attaquants. Les gardiens de but ne sont pas inclus dans les formations, car chaque équipe ne déploie qu’un seul gardien de but. Vous trouverez ci-dessous un exemple de formation de base en 4-4-2.

