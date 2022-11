Guide du débutant sur le rameur

Le piège

En position d’accrochage, le siège est glissé vers l’avant de la machine. Vos genoux doivent être au-dessus de vos chevilles, les tibias à la verticale. Votre corps est légèrement incliné vers l’avant et vos bras sont tendus avec les mains devant vos pieds.

Le lecteur

L’entraînement est l’endroit où la plupart de la puissance et de l’effort proviennent de l’aviron. En gardant votre cœur engagé, repoussez la machine avec vos pieds, en contact avec la balle et le talon de votre pied. “Lorsque vous avez le talon vers le bas, vous pouvez engager votre chaîne postérieure”, ou les muscles situés à l’arrière de votre corps, tels que vos mollets, vos ischio-jambiers et vos fessiers, a déclaré Casey Galvanek, entraîneur-chef de la United States Rowing Association. Système de l’équipe nationale junior. Cela vous aide à créer plus de puissance en utilisant plus de muscles, a-t-il déclaré.

Une fois que vous avez poussé à mi-chemin vers l’arrière, avec vos genoux pliés à environ 90 degrés, commencez à vous pencher en arrière, en pivotant entre vos hanches. Vous devriez sentir vos dorsaux – les principaux muscles de votre dos – commencer à s’engager lorsque vous tenez la poignée. Enfin, ramenez vos coudes vers l’arrière pour tirer la poignée vers votre poitrine.

La fin

À la fin du coup, vous devriez être assis bien droit, le tronc serré, les jambes tendues devant vous. Votre corps doit être incliné vers l’arrière d’environ 30 degrés – pensez à la position 11 heures sur un cadran d’horloge. La poignée est tirée près de votre corps un peu plus bas que la hauteur de la poitrine afin que la chaîne soit horizontale.

De nombreux experts recommandent en fait de commencer l’entraînement dans la position finale pour s’assurer que votre posture est correcte dès le début.

La récupération

Pendant la récupération, vous reculez vers l’avant de la machine pour vous préparer à votre prochain coup. Tendez d’abord les bras. Ensuite, inclinez votre corps vers l’avant, en pivotant avec vos hanches de sorte que votre torse se déplace de 11 heures à 1 heure sur le cadran de l’horloge et que vous vous penchiez vers l’avant d’environ 30 degrés. Le mouvement doit provenir de vos hanches, pas de votre dos, et vos abdominaux doivent être engagés.

“Balancez ou faites pivoter votre corps avec votre bassin au lieu d’arrondir votre nombril”, a déclaré M. Galvanek. “La courbure exposera le bas de votre dos à d’éventuelles blessures.”

Une fois que vous êtes incliné vers l’avant, commencez à plier les jambes pour vous rapprocher de l’avant de la machine. Pendant que vous traversez la récupération, pensez « bras, cœur, jambes » et bougez dans cet ordre. Pendant l’entraînement, la séquence est inversée : jambes, abdominaux, bras.

L’entraînement

Une fois que vous avez maîtrisé les bases du mouvement d’aviron, il est temps de mettre votre forme à l’épreuve. Comme pour la plupart des entraînements aérobies, une séance d’aviron peut être longue et lente (pour l’entraînement d’endurance) ou courte et rapide (pour l’entraînement par intervalles). Si vous êtes nouveau dans le sport, travaillez lentement les mouvements pour vous assurer que vous utilisez la bonne forme. La vitesse de rame est mesurée par votre fréquence de coups, qui est généralement affichée sur l’écran de la machine. M. Galvanek et M. Bergenroth recommandent de ramer 20 ou 30 minutes à un rythme de 16 à 20 coups par minute au début.