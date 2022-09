Guide du débutant pour la plantation et l’entretien d’automne – Shaw Local

Le printemps et l’été sont peut-être les périodes les plus occupées de l’année pour les jardiniers. Cependant, l’automne est aussi un moment privilégié pour s’occuper des jardins.

Le détaillant d’arbres et de racines nues Bower & Branch indique que la température du sol dans de nombreuses régions du pays peut encore être suffisamment chaude pour favoriser la croissance des racines jusqu’au début de l’hiver. De plus, l’automne est souvent le moment idéal pour planter, fertiliser et entretenir un jardin ou pour prendre de l’avance sur la prime de l’année prochaine.

Voici quelques conseils pour profiter au maximum de la saison de jardinage d’automne.

• Pensez aux annuelles d’automne et à la plantation de bulbes. Vers la fin septembre, commencez à planter des pensées et des altos qui aiment le temps frais pour des touches de couleur à mesure que les fleurs d’été se fanent. Aussi, c’est une bonne idée de s’approvisionner en bulbes qui fleuriront dans les mois à venir avant qu’ils ne se vendent en magasin. Attendez que les températures se refroidissent vraiment avant de les planter aux endroits souhaités pour les pousses de printemps.

• Semez des graines de salade. La laitue, les épinards, les radis et la roquette tolèrent des températures plus fraîches. Essayez de nouvelles variétés de laitue intéressantes et dégustez des salades jusque tard dans la saison automnale.

• Faites l’inventaire du soleil. Positionner un jardin avec soin signifie maximiser les heures d’ensoleillement, qui commencent à diminuer à l’automne. Les experts disent que les jardins poussent mieux dans des endroits ensoleillés qui reçoivent six heures de soleil direct chaque jour. C’est là que les jardins en conteneurs peuvent être utiles, car ils permettent aux jardiniers de déplacer les plantes dans des endroits bien ensoleillés.

• Comblez les lacunes de l’aménagement paysager. Certaines plantes d’automne peuvent ajouter de la couleur dans le paysage et égayer les maisons pour ajouter un attrait extérieur. En plus des pensées et des altos, les asters, le chou frisé et les chrysanthèmes sont des fleurs d’automne. Gardez à l’esprit que les mamans peuvent revenir année après année. Alors sortez-les de ces pots de fleurs et plantez-les dans le sol. Ils peuvent également être appréciés l’année prochaine, en poussant au début du printemps et en développant des feuilles et des bourgeons jusqu’à la fin de l’été.

• Nettoyer la croissance indésirable. L’automne est le moment idéal pour couper les plants de légumes fanés et se débarrasser des mauvaises herbes errantes. Plutôt que d’ensacher les feuilles, tondez-les avec un bac à herbe, puis ajoutez le mélange à un potager comme excellent isolant du sol. L’azote et le carbone fertiliseront le sol, améliorant les possibilités de croissance et limitant la croissance des mauvaises herbes.

• Multipliez les plantes à l’automne. Au fur et à mesure que les températures commencent à se refroidir, commencez à prélever des boutures de plantes vivaces, à cueillir des gousses d’azalées et de rhododendrons et à diviser les boutures de bois dur, indique la ressource Gardening Know How. Consultez un centre de jardinage ou un horticulteur sur les bonnes façons de propager les tiges en utilisant l’hormone d’enracinement et d’autres techniques.

• Continuez à arroser les plantes. L’eau est essentielle en automne et en hiver car les racines peuvent encore pousser. Réduisez progressivement la durée d’arrosage au fur et à mesure que les plantes entrent en dormance.

