Notre guide du débutant sur la Coupe du Monde Féminine de la FIFA explique le fonctionnement de la compétition de football féminin la plus importante au monde. Par exemple, vous trouverez des informations sur les endroits où vous pouvez regarder des jeux sur la télévision américaine et en streaming.

Tout comme chez les hommes, la Coupe du monde féminine est considérée comme le plus haut niveau du jeu.

La Coupe du monde a lieu tous les quatre ans. Une nation (ou des nations) hôte(s) sont rejointes par les meilleures équipes internationales du monde pour déterminer le champion du monde. Des jeux dramatiques, des moments emblématiques et des images durables émergent de chaque édition du tournoi.

La première Coupe du monde féminine officielle a eu lieu en Chine en 1991. Quatre nations ont remporté le titre au cours des huit éditions organisées jusqu’à présent.

Guide du débutant de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Format

Seul un certain nombre d’équipes d’élite participent à la Coupe du monde. Les nations de chacune des six confédérations continentales doivent d’abord se qualifier pour le tournoi. Le ou les pays hôtes de chaque tournoi sont automatiquement qualifiés.

L’UEFA (Europe), la CONMEBOL (Amérique centrale), la CONCACAF (Amérique du Sud), la CAF (Afrique), l’AFC (Asie) et l’OFC (Océanie) organisent toutes des épreuves de qualification pour déterminer quelles équipes se qualifieront pour le tournoi proprement dit.

Une fois sur place, les 32 équipes sont réparties en huit groupes de quatre. À partir de 2023, la Coupe du monde féminine utilise le même format à 32 équipes que le tournoi masculin utilisé de 1998 à 2022. Chaque équipe affronte une fois les trois autres équipes de son propre groupe, les deux meilleures de chaque groupe se qualifiant pour la phase à élimination directe.

Les tours à élimination directe sont une élimination simple, un support de 4 tours. Le tournoi se termine par un match pour la 3e place (entre les perdants des deux demi-finales) et la finale.

Les matchs à élimination directe qui sont à égalité à la fin des 90 minutes passent en prolongation. Il s’agit de deux périodes de jeu complètes de 15 minutes. Si, à la fin des prolongations, le match est toujours à égalité, les tirs au but décideront du vainqueur. Les PK sont un minimum de cinq séries de coups de pied depuis le point de penalty. Si aucune équipe n’est en tête après cinq tours, la mort subite commence jusqu’à ce qu’une équipe marque et l’autre non. Une finale de Coupe du monde a été décidée en prolongation, tandis que deux sont allées aux tirs au but.

Histoire

Les États-Unis ont dominé l’histoire de la Coupe du monde. L’USWNT a remporté l’événement inaugural de 1991 et en a remporté trois autres, dont les deux derniers (2015, 2019). Les États-Unis se sont classés troisièmes ou mieux dans toutes les éditions de la Coupe du monde à ce jour. La Norvège a renversé les honneurs en 1995, l’Allemagne a remporté des titres consécutifs en 2003 et 2007 et le Japon a éliminé les États-Unis en 2011. Ce sont les quatre seules nations à avoir remporté le tournoi.

La Chine et les États-Unis ont chacun accueilli le tournoi deux fois. Cependant, c’est Canada 2015 qui a jusqu’à présent attiré le plus grand nombre de spectateurs de toutes les Coupes du monde féminines.

Réalisations notables

La meilleure buteuse de l’histoire de la Coupe du monde féminine est la Brésilienne Marta, qui a inscrit 17 buts en cinq participations à la Coupe du monde. Elle a été la première joueuse à marquer lors de cinq Coupes du monde, un exploit égalé plus tard par Christine Sinclair et Cristiano Ronaldo. Marta pourrait en faire un six sans précédent si elle marque lors de la Coupe du monde 2023.

Abby Wambach des États-Unis et l’Allemande Birgit Prinz ne sont pas loin derrière sur la liste des buts de tous les temps, avec 14 buts chacune.

Les États-Unis ont le plus de titres avec quatre, suivis des deux de l’Allemagne et de la Norvège et du Japon chacun.

Comment regarder

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez regarder la Coupe du monde féminine à plusieurs endroits.

Actuellement, FOX Sports (FOX, FS1) détient les droits en anglais, tandis que Telemundo Deportes (Telemundo, Universo, Peacock) est l’endroit où trouver une couverture en espagnol.

En raison de l’emplacement du tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour 2023, les téléspectateurs aux États-Unis devront se lever tôt (ou se coucher tard) pour assister à la majeure partie de l’action en direct.

Consultez notre page de programmation télévisée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA pour une liste complète de tous les matchs.

Guides du football pour débutants

Règles du football

Primera Division argentine

Bundesliga

Championnat

Ligue des champions

Premier League anglaise

Ligue K de Corée

la Ligue

série A

Guide du débutant sur la Coupe du monde

FA Cup

Quelles questions avez-vous sur le guide du débutant de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA ? En bref, faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.