Guide du coupe-cordon pour la Coupe du monde 2022

Si vous êtes un coupe-cordon qui cherche à regarder la Coupe du monde 2022, il existe de nombreuses façons de répondre à ce besoin. Le streaming ouvre des portes autrement fermées en coupant le cordon au câble ou au satellite. De plus, ceux-ci sont souvent à des tarifs moins chers que les plateformes plus traditionnelles.

Cependant, il existe un chevauchement entre les deux. Bien sûr, les chaînes réelles diffusant la Coupe du monde 2022 sont cohérentes pour un coupe-cordon.

Dans ce cas, les chaînes pour les diffusions en anglais de la Coupe du monde sont FOX et FS1. La chaîne réelle diffère chaque jour, certains jours s’appuyant sur FS1, en particulier lorsqu’il y a de la NFL ou du football universitaire sur FOX.

Une couverture en espagnol est également disponible sur Telemundo et Universo. Universo n’entre en jeu qu’au troisième tour des matches de phase de groupes, lorsque les heures de coup d’envoi se chevauchent. Il en va de même pour FOX et FS1 pour la couverture en anglais.

Cependant, si vous coupez le cordon du câble et du satellite, n’ayez crainte. Vous pouvez toujours accéder aux matchs de la Coupe du monde de différentes manières.

Comment un coupe-cordon regarde la Coupe du monde 2022

Services de streaming désignés

Les remplacements de câble diffèrent par le prix. Certains des plus rentables proposent FOX sur certains marchés ainsi que FS1. Le meilleur exemple en est Sling Blue, qui a un prix de seulement 35 $ par mois. Le seul inconvénient est qu’il n’y a pas de couverture en espagnol via Telemundo et Universo. Cependant, si ce n’est pas un problème, alors Sling Blue s’intègre bien dans le calendrier d’un coupe-cordon.

Les options avec un prix plus élevé offrent plus d’options. fuboTV, par exemple, coûte 69,99 $ par mois. Bien que ce soit le double du prix de Sling Blue, il fournit au moins le double du contenu. De plus, fuboTV inclut Telemundo et Universo. Par conséquent, si vous souhaitez passer aux émissions en espagnol pour un certain jeu, l’option est là.

Regarder Coupe du monde 2022 Inclut : Coupe du Monde de la FIFA, Gold Cup + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Il en va de même pour les services concurrents, notamment Hulu + Live TV ou YouTube TV. Ces deux options incluent FOX, FS1 et Telemundo. Notez qu’Universo est ne pas disponible dans les forfaits de base de ces deux fournisseurs.

Chaînes en direct

FOX et Telemundo, les deux principales chaînes de la Coupe du monde au Qatar, n’ont pas forcément besoin d’un câble, d’un satellite ou même d’une plateforme de streaming. Ce sont deux chaînes en direct, ce qui signifie que tout ce dont vous avez besoin pour y accéder est une antenne connectée à votre téléviseur.

Le nombre total de canaux OTA diffère selon l’emplacement. Cependant, Telemundo et FOX sont cohérents dans tout le pays, quel que soit l’endroit où vous vivez. Par conséquent, une fois que vous avez acheté une antenne, c’est un moyen abordable de regarder la Coupe du monde en tant que coupe-cordon.

Utilisation de Peacock Premium

Supposons que vous soyez un coupeur de cordon voulant regarder la Coupe du monde. Vous pouvez également être un fan de la Premier League anglaise. Par conséquent, vous avez Peacock Premium, qui propose des rencontres exclusives de Premier League chaque jour de match.

Heureusement pour vous, Peacock a aussi tous Match de Coupe du monde en 2022. Et ce n’est que 4,99 $ par mois.

Comme Peacock est la plate-forme de streaming payante de NBC, qui possède Telemundo et Universo, toutes ces émissions Telemundo et Universo sont disponibles sur la plate-forme. Bien qu’il s’agisse d’une émission en espagnol, vous pouvez synchroniser l’émission de radio en anglais pour regarder la Coupe du monde sans vous ruiner avec une option plus coûteuse.